Verein plant: Ludwigsfelder sollen sich um Bäume kümmern

Wer an dem Seniorenwohnhaus in der Straße der Jugend vorbei läuft, staunt nicht schlecht: Rund um die untersten Balkone blühen Pflanzen und Blumen in den unterschiedlichsten Farben und Größen. Von Kies und Schotter – die so oft an den Hausrändern liegen – keine Spur. Hausbewohner Werner Marquartt schneidet gerade ein paar Pflanzen ab, die inzwischen verblüht sind. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Marlies Kober sei er für die Bepflanzung verantwortlich, sagt er. „So sieht es doch viel schöner aus.“ Für die Arbeit bekomme er kein Geld, mache das aber inzwischen seit etwa fünf Jahren. Marquartt gieße auch die Bäume rund um das Haus, wenn es im Sommer zu heiß wird. „Die wären doch sonst schon eingegangen“, sagt er.

Werner Marquartt aus Ludwigsfelde bepflanzt und pflegt schon seit Jahren die Grünflächen vor seinem Haus – und denkt sich immer neue Projekte aus. Quelle: Lisa Neugebauer

Engagement wie das von Marquartt erhoffen sich Liza Ruschin und Christopher Riemann-Böhm demnächst von viel mehr Ludwigsfeldern. Zusammen mit elf weiteren Mitgliedern haben sie Ende August den Verein Grünstreifen gegründet – und wollen sich für die Pflanzenwelt in Ludwigsfelde einsetzen. Dazu gehört auch: Bürger animieren, die Stadt grüner zu machen.

„Die Innenstadt wird immer mehr verdichtet und Grünflächen fallen weg“, sagt die Vorsitzende Ruschin. „Unser Ziel ist, dass das in einem verträglichen Maß passiert.“ Der Verein will Ideen entwickeln, wie das Stadtklima verbessert, die biologische Vielfalt erhalten und das Stadtgrün gerecht verteilt werden kann. „In Zeiten des Klimawandels müssen wir darüber nachdenken, was wir mit den vorhandenen Grünflächen machen“, sagt Riemann-Böhm. „Grün ist nicht gleich Grün – man sitzt doch zum Beispiel lieber unter Laub- als unter Nadelbäumen.“ Es gehe darum, zu überlegen, welche Pflanzen der Natur gut tun und gleichzeitig den Einwohnern gefallen.

Bürger sollen Bäume gießen

„Wir wollen grün denken – da sind wirklich alle Ideen willkommen“, sagt Riemann-Böhm. Der Verein habe schon ein Projekt aus den Niederlanden im Kopf, bei dem die Dächer von Bushaltestellen begrünt werden. „Man muss mutig sein und visionär denken“, sagt Ruschin. Spätestens im Frühjahr 2021 will der Verein die ersten Aktionen starten.

Ganz weit oben auf der Liste: Die Vergabe von Baumpatenschaften. „In den trockenen Sommern kommt die Stadt nicht hinterher, alle Bäume ausreichend zu gießen“, sagt Ruschin. Sie stellt sich vor, dass Bürger der Stadt sich um einen Baum kümmern – dafür bringt der Verein eine Plakette mit dem Namen des Paten an. Außerdem sollen die Ludwigsfelder animiert werden, sich um das Grün vor ihrer Haustür zu kümmern und Schottergärten abzuschaffen. Hobbygärtner Werner Marquartt ist da schon mal ein gutes Vorbild.

Wer sich für das Thema interessiert und seine Ideen einbringen will, kann sich unter E-Mail kontakt@gruenstreifen-ludwigsfelde.de an den Verein Grünstreifen wenden. Noch werden Mitglieder, Förderer und Unterstützer gesucht. Die erste Mitgliederversammlung soll Ende des Jahres stattfinden.

