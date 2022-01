Teltow-Fläming

Aufgrund der sich stark ausbreitenden Omikron-Variante und der steigenden Inzidenzen will das Land Brandenburg mit strengeren Coronamaßnahmen bereits ab kommender Woche härter durchgreifen.

Unter anderem soll mit der Änderung der Eindämmungsverordnung ab Montag eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Bus und Bahn eingeführt werden. OP-Masken werden dann nicht mehr ausreichen.

FFP2-Masken bieten höheren Schutz

Die hochfiltrierenden FFP2-Masken bieten laut Wissenschaftlern einen höheren Schutz vor Infektionen im Innenraum. Mehr Details zur neuen FFP2-Maskenpflicht sollen am Freitagnachmittag im Anschluss an die Sondersitzung des Kabinetts bekanntgegeben werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bisher unklar ist beispielsweise noch, ob und wenn ja, welche konkreten Ausnahmeregelungen es dabei für Kinder und Jugendliche geben wird.

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg nennt Ausnahmen von der Maskenpflicht

In Berlin soll die neue Infektionsschutzverordnung bereits am Wochenende in Kraft treten. Dort gilt schon ab Samstag eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg teilt den Fahrgästen auf seiner Homepage zur FFP2-Maskenpflicht mit: „Ausgenommen von dieser Pflicht sind u. a. Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und Menschen, welche aus medizinischen Gründen keinen Mund- und Nasenschutz tragen dürfen.“

VTF wartet auf Regelungen des Landes

Die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) kennt bisher noch keine näheren Details zu den konkreten Regeln in Brandenburg und müsse ebenfalls abwarten.

Auf MAZ-Nachfrage erklärt der Bereichsleiter für Technik und Instandhaltung, Andreas Franke am Donnerstag: „Zurzeit liegt uns nur die Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 11.01.2022 vor, die über eine beabsichtigte FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV ab 17.01.2022 informiert. Konkrete Regelungen sollen Freitagnachmittag durch die Landesregierung erfolgen.“

VTF hatte vor Corona jährlich 4,6 Millionen Fahrgäste

Rund 4,6 Millionen Fahrgäste hat die VTF vor der Pandemie jährlich befördert. Das sind täglich etwa 12.600 Fahrgäste auf derzeit 53 Linien. Den Hauptanteil bildet dabei der Schülerverkehr. Egal, wie die FFP2-Maskenpflicht ab Montag konkret aussieht – die VTF ist auf alle Szenarien vorbereitet.

„Zur Einhaltung der FFP2-Maskenpflicht werden wir weiterhin auf unseren externen Dienstleister zurückgreifen, der uns auch schon bei der Umsetzung der 3G-Regel in unseren Fahrzeugen stichprobenartig unterstützt“, so Andreas Franke gegenüber der MAZ.

Luckenwalder Unternehmen kontrolliert Maskenpflicht

Bei der Einführung der 3G-Regel im November hatte VTF-Geschäftsführer Volker Fleischer bereits erklärt, dass die Kontrollen von den Busfahrern nicht auch noch zu leisten sind.

Demnach übernimmt das Luckenwalder Unternehmen Wach und Schutz diese Aufgabe zusätzlich zu der Kontrolle der Fahrkarten. Ähnlich wie beim Schwarzfahren wird auch bei Missachtung der FFP2-Maskenpflicht ein Bußgeld fällig.

Von Isabelle Richter