Welsickendorf

Wer immer schon mal mit Schlittenhunden unterwegs sein wollte, ist bei Joana Bebert in Welsickendorf an der richtigen Adresse. Sie bietet Touren mit einem Hundegespann durch die Umgebung des Ortes an. Wenn einmal Schnee liegt, ziehen sie tatsächlich einen Schlitten – sonst einen Trainingswagen. Der steht auch für die Tour der MAZ-Gewinner zur Verfügung. Joana Bebert besitzt zwei Schlittenhunde-Rassen, den Alaskan Malamute und den Siberian Huskys.

Tour durch den Wald

Die Gewinner erwartet einen eineinhalb bis zwei Stunden lange Tour durch den Wald. Zwischendrin ist eine kleine Paus eingeplant, bei der es etwas warmes zu trinken und ein paar Kekse gibt. Natürlich erklärt Bebert ihren Gästen vor der Tour genau, wie man sich auf dem Trainingswagen festhält und was man während der Fahrt beachten muss. Auch das Anspannen der Hunde kann beobachtet werden – und wer sich traut, kann den Tieren nach der Fahrt ihr Futter hinstellen, und sie natürlich auch kuscheln.

Zur Sicherheit werden während der Fahrt Helme getragen. Helme für Erwachsene stellt Joana Bebert zur Verfügung, Kinder sollten ihre Helme am besten selbst mitbringen.

