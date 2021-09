Veterinäramt Teltow-Fläming warnt vor illegalem Welpenhandel

Dahmeland-Fläming

In einer Pressemitteilung warnt das Veterinäramt in Teltow-Fläming verstärkt vor dem Kauf illegal importierter Welpen. Aktueller Anlass dieser Mitteilung sei ein Tollwut-Fall, der kürzlich in Bremen bekannt wurde. Dort starb ein mutmaßlich illegal aus Südosteuropa eingeführter Welpe an der gefährlichen Krankheit. Alle Personen, die mit dem Tier in Kontakt gekommen waren, mussten notgeimpft werden.

Verstöße gegen den Tierschutz und hohe Tierarztkosten

„Dieser Fall zeigt einmal mehr, was man sich mit dem Kauf eines Tieres unklarer Herkunft einhandeln kann. Deshalb möchten wir noch einmal eindringlich davor warnen, Welpen über das Internet zu kaufen, auch wenn ein niedliches Foto oder ein günstiger Preis verlockend sind“, so Amtstierärztin Dr. Silke Neuling. Ihrer Erfahrung nach kommen gerade aus Osteuropa immer wieder ungeimpfte oder kranke Tiere in den Handel. „Das ist eine Qual für die kleinen Vierbeiner und auch für die neuen Besitzer nicht angenehm. Sie haben in der Folge hohe Tierarztkosten zu tragen, das vermeintliche Schnäppchen kann sich also schnell ins Gegenteil verkehren.“

Ungeimpfte Welpen aus dem Ausland können zum Beispiel Parvoriose, Staupe oder – wie im Fall von Bremen – Tollwut einschleppen. Ursache dieser Krankheiten sei in den meisten Fällen eine nicht artgerechte Haltung. Oftmals werden die Welpen viel zu früh von der Mutter und ihren Geschwistern getrennt und ungeimpft weitergegeben.

Herkunftsnachweis könnte gefälscht sein

„Skeptisch bleiben sollte man auch, wenn Papiere vorgelegt werden“, rät Neuling. „Sie können gefälscht sein und die Herkunft der Tiere ist kaum zu verfolgen.“ Aus diesen Gründen appelliert das Veterinäramt Teltow-Fläming einmal mehr, ein Tier am besten bei einem seriösen Züchter zu kaufen oder es sich vorab in einem Tierheim anzusehen. „Das erspart Leid, Stress und Ärger für Tier und Mensch“, so Neuling.

Informationen über die Tollwut

Die Tollwut ist eine meldepflichtige Tierkrankheit, die auch Menschen befällt. Sie wird durch Viren im Speichel übertragen, insbesondere durch Bisse. Die Erreger befallen das Gehirn und das Nervensystem. Das führt zu schweren neurologischen Ausfällen und in aller Regel zum Tod. Ein Impfstoff kann nur gewisse Zeit nach einer akuten Infektion verabreicht werden.

Von MAZonline