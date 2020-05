Hochbetrieb und Hochstimmung am Männertag

Kolzenburg/Jüterbog/Altes Lager

„Die Stimmung ist überall super, nicht nur unter uns, sondern auch bei allen, denen wir unterwegs begegnen“, sagt der Jüterboger Mark Meething, bevor er sich mit seinen vier Kumpels vor dem „Eichenkranz“ in Kolzenburg zur nächsten Etappe auf den Drahtesel schwingt. Wären nicht vor jedem Biergarten unterwegs die Schilder mit der Aufforderung zum Abstand halten und zum Hände desinfizieren, wäre auch am Herrentag 2020 von der Coronakrise nicht viel zu merken gewesen.

Frauen erobern den Männertag

„Im Gegenteil: Ich habe den Eindruck, dass doppelt so viele Leute unterwegs sind, wie im vergangenen Jahr“, sagt der 23-Jährige. Dass diesmal auch auffällig viele Frauen, nicht nur in männlicher Begleitung, sondern auch in Gruppen unterwegs sind, gefällt dem Jüterboger Quintett außerordentlich.

Enrico Schulze und seine Tochter Danica machten vor dem Jüterboger „Fuchsbau“ ihre erste Pause. Quelle: Uwe Klemens

„Nicht weniger als in normalen Zeiten“, lautet auch die Einschätzung von „Eichenkranz“-Wirt Uwe Kuhlmey. „Die Stimmung unter den Gästen ist sehr gut. Bei den einen, weil sie endlich wieder raus dürfen und das Wetter so mitspielt, bei den anderen, weil sie endlich wieder an ihren Arbeitsplatz zurück dürfen“, so der Kolzenburger, der unter den zahlreichen Gästen nicht nur Touristen aus anderen Regionen ausgemacht hat, sondern auch viele Stammgäste.

Früherer Grillmeister radelnd unterwegs

Einer von ihnen ist das Luckenwalder Männertags-Urgestein Jürgen Erpel. „Früher war ich am Männertag im Luckenwalder ,Elsthal’ der Grillmeister, seit zehn Jahren gehe ich mit meiner Lebensgefährtin Betti mit dem Rad auf Tour“, erzählt der 78-Jährige, der ebenfalls überrascht ist, dass so viele Menschen unterwegs sind. Wenn es im Biergarten freie Plätze gibt, dann nur wegen des Abstandsgebotes. Vor dem Lokal und auf dem parkähnlichen Spielplatz davor genießen die Ausflügler Stimmung und Wetter und schauen dem Nachwuchs beim Turnen auf den Geräten und beim Tollen auf der Wiese zu.

Auch im Biergarten der Jüterboger Gaststätte „Fuchsbau“ strahlen Wirt Marcel Krüger und seine Mitarbeiter wegen des großen Andrangs und der guten Stimmung um die Wette. Nicht nur die am 1. Mai getestete Idee, den Gästen Eisbein to go zu kredenzen, hat sich erneut als Publikumsmagnet erwiesen, sondern auch der Bierwagen vor der Tür. Wer Würstchen oder Bouletten nicht am Stehtisch essen will, darf im Biergarten à la Carte speisen. Und beim Anstoßen mit ausgestrecktem Arm, genau so, dass noch zwei Flaschen Bier dazwischen passen, ist auch der Abstand gewahrt.

„Das Haus“-Chefin Andrea Schütze führte die Gäste, hier eine Jüterboger „Fahrgemeinschaft“, persönlich durch die neue Sonderausstellung zur 25-jährigen brandenburgischen Konversions-Geschichte. Quelle: Uwe Klemens

Für den Treuenbrietzener Enrico Schulze und sein fünfjährige Tochter Danica ist der „Fuchsbau“ die erste Station. „Früher sind wir mit 30 Mann unterwegs gewesen, aber es wurden von Jahr zu Jahr weniger. Seit drei Jahren bin ich mit meiner Tochter unterwegs, die sich das auch diesmal wieder gewünscht hat“, erzählt der 36-Jährige, bevor er die Fünfjährige wieder auf den Kindersitz hebt. Rohrbeck, Dennewitz und Bochow sind die nächsten Etappen ihres etwa 30 Kilometer langen Männertags-Ausflugs.

Besinnlichkeit am Rande

Ein guter Tipp für Ausflüge dieser Art ist üblicherweise auch Niedergörsdorfs Kulturzentrum „Das Haus“. Da das übliche Herrentags-Konzert diesmal nicht stattfinden durfte, ging es bei der Eröffnung der Sonderausstellung zur 25-jährigen Konversions-Geschichte deutlich ruhiger zu. Der Abstecher auf seiner Männertags-Tour war für Joachim Schediwy aus Altes Lager ein Muss. „Ich habe hier früher, als das noch Offiziers-Casino der Roten Armee war, oft als Tischler gearbeitet und wollte wieder mal gucken, was aus dem Haus geworden ist“, erzählt der 69-Jährige.

Bis Ende Juni kann die Ausstellung freitags bis sonntags zwischen 13 und 15 Uhr besichtigt werden.

Von Uwe Klemens