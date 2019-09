Dahmeland-Fläming

Nach dem ersten Wahlgang am 1. September sind die Einwohner von Schönefeld, Heidesee, Blankenfelde-Mahlow und Rangsdorf heute erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Jeweils zwei Bürgermeisterkandidaten treten dort in Stichwahlen gegeneinander an.

In Schönefeld gehen Christian Hentschel (BIS) und Olaf Damm in die Stichwahl, die im ersten Wahlgang fast gleichauf waren. Hentschel kam auf 36,5 Prozent (2380 Stimmen), Damm auf 36,3 Prozent (2372 Stimmen). Gesucht wird der Nachfolger für Udo Haase (parteilos), der nach 29 Jahren im Amt nicht wieder antritt. Im Zentrum des Wahlkampfs steht zwangsläufig, wie man das Leben in der Nachbarschaft des BER so angenehm wie möglich gestalten kann. Einig sind sich alle Kandidaten, dass nach den Jahren, in denen es vor allem um das Wachsen der Gemeinde ging, die Bürgernähe eine größere Rolle spielen soll. Schönefeld gilt als die am dynamischsten wachsende Gemeinde Deutschlands.

In Heidesee treten im zweiten Wahlgang Björn Langner (BfB) und Falko Brandt (Linke) gegeneinander an. Langner kam im ersten Wahlgang auf 43,7 Prozent der Stimmen, Brandt erreichte 38 Prozent. In der Gemeinde Heidesee gibt es einen Umbruch. Amtsinhaber Siegbert Nimtz (parteilos) verabschiedet sich mit 58 Jahren in den Ruhestand.

In Blankenfelde-Mahlow entscheidet sich zwischen Michael Schwuchow ( SPD) und Andreas Buch ( CDU), wer neuer Bürgermeister der Großgemeinde wird. Schwuchow hatte im ersten Wahlgang 26,9 Prozent der Stimmen erreicht, Buch kam auf 21,4 Prozent. Da Blankenfelde-Mahlow in der Einflugschneise des BER liegt, sind Schallschutz und Nachtflugverbot wichtige Wahlkampfthemen. Es geht aber auch um den Neubau eines Rathauses und das bislang zerrüttete Verhältnis zwischen Bürgermeister und Gemeindevertretung.

In Rangsdorf gehen Amtsinhaber Klaus Rocher ( FDP) und Oliver Scharfenberg (Die Rangsdorfer) in die Stichwahl. Rocher hatte im ersten Wahlgang 48,6 Prozent der Stimmen erhalten, Scharfenberg kam auf 36,1 Prozent. Der Wahlkampf hatte sich zuletzt vor allem ins Internet verlagert und war von gegenseitigen Anschuldigungen der Kandidaten bestimmt.

Rangsdorf . Katrin Lutze (58) ist Ur-Rangsdorferin, wohnt seit 48 Jahren hier. Die erste Wahl hat sie per Briefwahl gemacht, heute kam sie mit Reisepass ins Rathaus. „Ich brauch mir die Seerettung nicht auf die Fahne zu schreiben. Der See ist Moräne und das ist biologisch bedingt, dass er zum Moor wird. Es ist doch viel in Rangsdorf passiert. Tunnel und Rathaus sind super geworden. Das Umfeld sollte nun noch schöner gestaltet werden, wie beispielsweise Am Mellensee sagt die Hausfrau zufrieden.

Rangsdorf . Axel Jadamski (57) möchte, dass die ganze Infrastruktur in Rangsdorf mal angepackt wird. Der Angestellte: „Auch kulturell sollte sich was ändern. Ich hab trotz der ganzen Wahl-Diskussionen genauso gewählt wie beim ersten Mal.“

Blankenfelde . Ein älteres Ehepaar hat den Sonntagsausflug mit dem Motorrad gleich noch zum Wählen gehen genutzt. Beide haben Herrn Buch ihre Stimme gegeben. "Auch wenn er als Bürgermeister seine Ämter und Mandate in der Partei ruhen lassen will, habe ich ihn gewählt. Ich finde ihn ganz nett und halte ihn für einen guten CDU-Politiker", sagt der Blankenfelder.

Rangsdorf . Wie schon bei der ersten Bürgermeisterwahl am 1. September, versorgt Matthias Balk von der Fleischerei Balk aus Rangsdorf wieder die Wahlhelfer in den ganzen Wahllokalen mit belegten Brötchen.

Blankenfelde . "Haben die Leute vergessen, dass es eine Stichwahl gibt", fragt sich Hans-Jürgen Ueck. Er ist Wahlleiter im Hort Waldgeister und vermutet, dass die Einwohner der Gemeinde nach Europa- und Landtagswahl wahlmüde sind. Bisher waren 166 von 500 möglichen Wählern vor Ort. Vor drei Wochen waren es noch 404.

Schönefeld : KORREKTUR: Insgesamt sind 12.628 Menschen (10 mehr als am 1.9.) aufgerufen, einen neuen Bürgermeister in Schönefeld zu wählen. Fürs Quorum müssen die Kandidaten mindestens 15 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Der künftige Bürgermeister benötigt demnach mindestens 1895 Stimmen.

Schönefeld : Für Manfred Langhammer aus Waltersdorf (wollte nicht aufs Foto) ist es eine Selbstverständlichkeit, heute noch einmal sein Kreuz zu machen - und zwar für CDU-Mann Damm: „Damm kennt die Örtlichkeiten, die Probleme in den Dörfern. Er ist einer von uns.“

Rangsdorf . Melanie Voss (36) kam mit Tochter Lilly (7) und Dackel Nele zum Wahllokal in die Rangsdorfer Oberschule.”Ich habe mich von den Querelen nicht beeinflussen lassen und genauso gewählt wie beim ersten Mal. Man weiss ja auch gar nicht, ob das alles stimmt, was in den Medien stand. Ich wünsche mir für Rangsdorf ein besseres Angebot für Kinder und Jugendliche“, so die Hausfrau.

Schönefeld : Waltersdorf gilt als Hochburg von CDU-Kandidat Olaf Damm, der selbst im Ort lebt. Vor drei Wochen holte er in Waltersdorf 57,9 Prozent der Stimmen.

Schönefeld : Steffen Käthner, Wahlvorsteher in Waltersdorf, und sein Team hatten bis jetzt weniger zu tun als am 1. September: „Beim letzten Mal kamen etwa 450 Wähler. Heute haben wir erst 197 gezählt.“ In Waltersdorf sind mehr als 1000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen.

Blankenfelde . "Heute ist eine für die Gemeinde richtungsentscheidende Wahl. Wo sind die Wähler? Es ist traurig, dass bisher nur 167 von 599 Wahlberechtigten da waren", sagt ein Wahlhelfer im Haus Christo. Der Familienvater hat das Gefühl, dass Andreas Buch und Michael Schwuchow sich heute ein enges Duell liefern. "Herr Schwuchow hat die Unterstützung von Linken und Grünen, Herr Buch dürfte einige Stimmen von AfD-Wählern erhalten", vermutet der Blankenfelder.

In Heidesee treten bei der Stichwahl Björn Langner (BfB) und Falko Brandt (Linke) gegeneinander an:

Rangsdorf . Dennis Jadamski (19) wählt zum ersten Mal einen Bürgermeister. „Oliver Scharfenberg hat gezielte Wahlversprechen abgegeben. Ich hoffe, dass der sie hält. Das Thema Rangsdorfer See hat mich in der 12. Klasse sehr beschäftigt, hatte dazu ein grosses Projekt. Rocher hat viel gemacht aber einige Dinge sind auf der Strecke geblieben. Es muss ein frischer Wind her. Der Altersunterschied spielt uns Jugendliche auch eine Rolle.“

Christian Hentschel (BIS) hatte im ersten Wahlgang in Schönefeld ganz knapp die Nase vorn, er lag acht Stimmen vor Olaf Damm (CDU), gegen den er nun in der Stichwahl antritt.





"Indem wir zur Wahl gehen, unterstützen und bekräftigen wir unseren Wunschkandidaten", sagen Ute und Gerald Bernhardt aus Kolberg in Heidesee.

