Wenn die Vorsitzende des Großbeerener Seniorenbeirats, Malgorzata Zander, berichtet, was einer Seniorin der Gemeinde in den vergangenen Monaten widerfahren ist, ist ihr die Wut immer noch anzumerken. „Es ist einfach unerhört“, sagt sie dann, und: „Es spottet jeder Beschreibung, was hier geschehen ist.“

Zander hat bis vor Kurzem eine Großbeerenerin unterstützt, deren Stromanbieter ihr aufgrund von Schulden für knapp vier Monate den Strom abgestellt hatte. Zusammen mit dem Diakonischen Werk nahm sie Kontakt zum Sozialamt des Landkreises auf, war sich sicher, dass dort der Seniorin schnell geholfen wird – doch sie wurde enttäuscht. Die Behörde lehnte den Antrag ab.

Um Zanders Wut darüber zu verstehen, muss man ihren Hintergrund kennen: Die Großbeerenerin arbeitet selbst im Sozialamt im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Sie kennt sich aus mit den zugrundeliegenden Paragrafen und Bestimmungen, weiß, was möglich ist und was nicht. Sie wirft dem Sozialamt vor, falsch entschieden zu haben – zum Leid der Seniorin.

Seniorin hat Schulden in Höhe von rund 940 Euro

Die Betroffene möchte selbst nicht zu Wort kommen, stimmt jedoch zu, dass Malgorzata Zander der MAZ von dem Vorfall berichtet. Diese erzählt, dass die 69-Jährige bereits seit Längerem versäumt hatte, beim Stromanbieter E.on die Schulden in Höhe von rund 940 Euro zu begleichen. Wie ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage mitteilte, habe der Anbieter „die Kundin mehrfach postalisch auf offene Forderungen hingewiesen“ – erstmals im April 2020, dann sechs weitere Mal bis Ende August 2020. Als keine Rückmeldung kam, stellte E.on am 4. Dezember 2020 den Strom in der Wohnung der Großbeerenerin ab.

„Die Betroffene war gesundheitlich nicht dazu in der Lage, die Schulden zu bezahlen“, sagt Zander. „Sie hat mir erzählt, sie hätte gedacht, die Rechnung beglichen zu haben.“ Als die erste Ermahnung des Stromanbieters kam, sei sie vermutlich überfordert gewesen und habe die weiteren Briefe nicht geöffnet. Auch, als sie keinen Strom mehr hatte, suchte sie sich zunächst keine Hilfe. „Ich denke, das war ihr peinlich“, sagt Zander. „Sie erzählte erst jemandem davon, als ihr das Wasser bis obenhin stand.“

„Das trifft in diesem Fall genau zu“

Als Angehörige der Seniorin davon erfuhren und Zander um Hilfe baten, war es bereits Ende Februar. Da war die Großbeerenerin seit fast drei Monaten ohne Strom. Schnellstmöglich half die Vorsitzende des Seniorenbeirats zusammen mit dem Diakonischen Werk, einen Antrag beim Sozialamt zu stellen. Grundlage für die Übernahme der Schulden: Paragraf 67 des zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII). Demnach sind Personen, bei denen „besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind“, berechtigt, „Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten“ zu erhalten, wenn sie „aus eigener Kraft dazu nicht fähig“ sind.

„Das trifft in diesem Fall genau zu, trotzdem wurde der Antrag abgelehnt“, sagt Zander. Die Begründung: „Die Betroffene hat keinen Anspruch auf Sozialleistungen nach dem SGB XII, da sie über ein ausreichendes Einkommen verfügt. Wäre das nicht der Fall, dann würden die Kosten zur Unterkunft vom Sozialamt übernommen. Energieschulden allein führen nicht zu einer Hilfegewährung“, teilt das Sozialamt auf Nachfrage mit. Sprich: Weil die Seniorin keine Grundsicherung beziehe, habe sie keinen Anspruch auf die Schuldenübernahme.

„Dass die einmalige Hilfe – die als Darlehen gedacht war – in Abhängigkeit zur Grundsicherung gestellt wird, erschließt sich mir nicht“, sagt Zander. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.“ Ihrer Ansicht nach sei die Hilfeleistung des Paragraf 67 SGB XII genau für diese besonderen sozialen Schwierigkeiten da – ähnliche Fälle habe sie selbst schon auf dem Schreibtisch gehabt. „Im Sozialamt in Luckenwalde scheinen andere Gesetze als in Berlin zu gelten, obwohl es sich um Bundesgesetze handelt“, sagt Zander süffisant. „So darf nicht mit Hilfebedürftigen umgegangen werden.“

Zander wäre gern in den Widerspruch gegangen, um den Sachverhalt – auch für zukünftige Betroffene in Großbeeren – zu klären. Doch die 69-Jährige lehnt das ab. Eine Angehörige hat zwischenzeitlich die Schulden bezahlt, seit Ende März fließt der Strom wieder. Die Seniorin möchte die viereinhalb Monate nun vergessen.

