Kemlitz

Der Wunsch von der Arbeit mit Tieren und vom Arbeiten in und mit der Natur gilt heute oftmals verklärte Vorstellung, denn wer heute als Landwirt überleben will, hat alle Hände voll zu tun. In der Realität bleibt deshalb oft wenig Zeit für Streicheleinheiten und versonnenes Betrachten der Landschaft.

Mit diesem Wissen und großer Motivation haben vier junge Menschen gestern auf dem Reha-Gut der Arbeiterwohlfahrt im Dahmer Ortsteil Kemlitz ihre Ausbildungsstellen als Landwirt angetreten. Mit einem Grillfest zum gegenseitigen Kennenlernen und der Aufnahme ins Team wurden sie dort an ihrem ersten Arbeitstag begrüßt.

Anzeige

„Bei uns im Dorf gab es immer Tiere“

Der 17-jährige Lamiek Beraki, der nach der Flucht aus seiner Heimat Eritrea seit 2016 mit seiner Mutter in Deutschland lebt, ist einer von ihnen. „Bei uns im Dorf gab es immer Tiere, mit denen ich aufgewachsen bin, manchmal habe ich sogar nachts auf dem Hof geschlafen“, erzählt Lamiek, weshalb er sich für eine Ausbildung zum Landwirt interessierte.

Weitere MAZ+ Artikel

Geschäftsführer Heiko Terno begrüßt die neuen Lehrlinge vor der ganzen Mannschaft und überreicht die Ausbildungsmappen. Quelle: Uwe Klemens

Bei der Suche nach einer Lehrstelle hat ihm der ehemalige Lehrer Günter David aus Königs Wusterhausen geholfen, der 2016 im Landkreis Dahme-Spreewald das „Schlüsselkind-Projekt“ initiierte, das sich der Integration von Kindern und jugendlichen Flüchtlingen verschrieben hat.

Ende vergangenen Jahres vermittelte David Lamiek ein zweitägiges Praktikum in Kemlitz. „Seine Augen blitzten vor Begeisterung, als er bei den Tieren sein durfte“, beschreibt David den Moment, als klar war, dass dies der richtige Beruf sein würde.

„Herzblut ist so wichtig wie die guten Zensuren“

Angetan von so viel Begeisterung war auch Guts-Geschäftsführer Heiko Terno. „Dass jemand so viel Herzblut mitbringt, ist mindestens so wichtig wie die guten Zensuren auf dem Zeugnis“, sagt der 48-Jährige, der genau zur Wendezeit auf dem heute von ihm geleiteten Hof als Azubi begann.

Seither hat sich auch in der Ausbildung von Landwirten vieles gewandelt. „Früher gab es das Bild, dass sich für den, der in der Schule nicht so gut war, in der Landwirtschaft noch immer ein Platz findet. Aber das stimmt heute nicht mehr, denn die Technik wird immer teurer und komplexer und es braucht kluge Köpfe, sie zu bedienen“, sagt Terno.

Harte Konkurrenz mit Firmen, die besser zahlen können

Mit einem mit Hilfe des Landesbauernverbandes gedrehten Werbespot über das Reha-Gut und einer Facebook-Seite schaffen es die Kemlitzer noch immer, jährlich ein bis zwei Azubis zu gewinnen. „Wer nach der Ausbildung bleiben möchte, kann das in der Regel auch, aber wir stehen in harter Konkurrenz zum Handwerk und zur Industrie, die besser bezahlen können“, sagt Terno. Zu den Pluspunkten des Gutes gehört, dass die Azubis auf dem Hof ein eigenes Zimmer bekommen können, was die tägliche Fahrerei erspart und die Selbstständigkeit fördert, ist sich der Guts-Chef sicher.

Ein weiteres Highlight der Ausbildung ist der kleine Bauernhof des Gutes, auf dem die Azubis in Eigenverantwortung Schweine, Enten, Hühner und Gänse ohne Maschineneinsatz versorgen, so dass alle, inklusive der Katzen, auf ihre Streicheleinheiten kommen.

Landwirtin statt Polizistin

Auch Lilly Reimann, die aus dem nahegelegenen Walddrehna stammt und sich als Kind auf dem Bauernhof ihres Großvaters nicht nur um die Tiere kümmern durfte, sondern auch Trecker fuhr, gehört nun zum Reha-Gut-Team, das aus insgesamt 39 Männern und Frauen besteht. „Eigentlich wollte ich zur berittenen Polizei nach Hamburg, habe aber dort den Aufnahmetest nicht bestanden“, beschreibt die 17-Jährige, warum sie nun Landwirtin werden will.

Lilly Reimann (vorn) und Sarah Peske haben auf dem Lehrlings-Bauernhof schon die ersten Freundschaften geschlossen. Quelle: Uwe Klemens

Seit einem Jahr steht Lillys Pferd im Reitstall des Gutes und lernte so den Hof kennen und die Arbeit der Landwirte schätzen. Deshalb bewarb sie sich hier für die Ausbildung.

Von Uwe Klemens