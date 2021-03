Werbig

Der Baubeginn auf der Bundestraße B102 innerhalb der Ortslage Werbig, sowie zwischen den Ortschaften Werbig und Hohengörsdorf verzögert sich um eine Woche. Statt in dieser Woche, wie noch Anfang Februar vom Landesbetrieb Straßenwesen angekündigt, wird mit der Komplettsanierung der Fahrbahn erst ab kommendem Montag begonnen. Derzeit wird der Bereich vermessen und abgesteckt. Ab nächster Woche ist die Ortsverbindung zwischen den genannten Ortschaften für den Verkehr dann auch komplett gesperrt.

Mit der als Gemeinschaftsmaßnahme von Land und Kommune wird ein seit Jahren diskutiertes und mehrfach verschobenes Projekt realisiert. Größte Herausforderung dabei ist die Komplett-Erneuerung der Regenentwässerung, denn die beiden betroffenen Kreuzungsbereiche mit den Abzweigen nach Borgisdorf, Gräfendorf, Fröhden und Lichterfelde sind zugleich die am tiefsten liegenden Punkte der Ortschaft, an denen das gesamte Regenwasser des Ortes zusammenläuft. Die vor drei Jahren diskutierte Variante eines tiefen, teilweise auf Privatgelände verlaufenden Grabens scheiterte am Widerstand der Eigentümer.

Erste Barrieren sind genommen

Die zweite Barriere war die Suche nach einem Standort für das notwendige Regenrückhaltebecken. Für die Rodung von Bäumen am vorgesehen Standort am Ortsausgang Richtung Hohengörsdorf forderte das Landesumweltamt eine genaue Untersuchung, um die Gefährdung möglicherweise dort angesiedelter, geschützter Lebewesen auszuschließen, was den Baustart um ein weiteres Jahr verzögerte.

Parallel zum Bau des Entwässerungssystems und zum grundhaften Ausbau der innerörtlichen Bundesstraße wird auch die Fahrbahndecke zwischen Werbig und Ortseingang Hohengörsdorf saniert. Werbig selbst bekommt an beiden Ortseingängen jeweils eine Verkehrsinsel. Die Kreuzungen an den bislang im spitzen Winkel einmündenden Straßen nach Fröhden und Lichterfelde werden durch eine leicht veränderte Straßenführung entschärft.

Der Anregung von Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF), im Zuge der Deckensanierung bis nach Hohengörsdorf auch das noch fehlende Teilstück bis in die Dorfmitte zu sanieren, folgte der Landesbetrieb nicht. Erst vor zwei Jahren war die Bundesstraße am anderen Ende des Dorfes, einschließlich der gefährlichen Doppelkurve saniert worden. Die schätzungsweise 100 Meter Fahrbahn in der Hohengörsdorfer Dorfmitte bleiben vorerst unsaniert, weil man im Landesbetrieb nach wie vor an der Variante festhält, dass die Doppelkurve verbreitert werden und hierfür Privatland erworben werden müsse.

Das Gros des Geldes kommt von Bund und Land

Die Bauarbeiten in Werbig und zwischen beiden Ortschaften kosten rund 1,3 Millionen Euro. Etwa eine Million teilen sich Bund und Land. Der Eigenanteil der Gemeinde Niederer Fläming liegt bei 280.000 Euro.

Der Durchgangsverkehr zwischen Jüterbog und Hohenseefeld/ Dahme wird bis voraussichtlich Mitte September über die B 115 und die Ortschaften Markendorf, Wahlsdorf und Niebendorf-Heinsdorf geleitet. Anlieger können Werbig über die Landesstraße L715 aus Richtung Schlenzer beziehungsweise Hohenahlsdorf aus erreichen. Ob das gesteckte Ziel, die eigentlichen Straßenbauarbeiten bereits bis Anfang August beendet zu haben zu schaffen ist, sieht Gunnar Ulrich skeptisch: „Das wäre meiner Meinung nach eine sehr sportliche Leistung“, kommentierte der für Tiefbau und Gemeindestraßen zuständige Mitarbeiter des Dahmer Bauamtes Ende Januar den Zeitplan.

Von Uwe Klemens