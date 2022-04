Pechüle

Heute geht es auf den Keilberg zum Gipfelkreuz. Von Pechüle aus ist es mit knapp vier Kilometern eine kurze Rundwanderung. So kann das Dorf in aller Ruhe ebenfalls erkundet werden. Auf der Wanderkarte der Stiftung Naturlandschaften ist der kleine Rundweg abseits vom Aussichtspunkt eingetragen.

Doch unterwegs ist alles perfekt ausgeschildert. Es gibt sogar die Wahlmöglichkeit, auf die Aussicht vom Gipfel zu verzichten. Das sind jedoch nur wenige Schritte. Bis Felgentreu sind es sieben Kilometer; 7,2 Kilometer sind es über die Keilbergaussicht.

Rastplatz mit Insektenhotel bei Pechüle

Bis zum Eingang ins Naturschutzgebiet Forst-Zinna-Jüterbog-Keilberg führt ein Weg mit einem schönen Rastplatz samt Insektenhotel. An der Schranke verweisen Schilder auf die Gefahren des einstigen Truppenübungsplatzes.

Außerdem wird über das fast 7200 Hektar große Naturschutzgebiet der Stiftung informiert. Dabei findet sich der Hinweis auf den Ansprechpartner und Wolfs-Experten Andreas Hauffe, bei dem eine Führung vereinbart werden kann.

Viele Schmetterlinge flattern auf dem Waldweg umher

Der Waldweg ist trotz der Pferdespuren gut begehbar. Vorbei geht es an grünen Nistkästen, blauen Bänken und der mit gelben Punkten markierten Route. Der Aufstieg ist leicht zu bewältigen. Bäume, die eventuell der Sturm umgeworfen hat, sind beiseite geräumt worden. Viele Schmetterlinge flattern umher. Die meisten gehören wohl zum Trauermantel, der mit seinem lateinischen Namen Nymphalis antiopa an eine Sage der griechischen Mythologie erinnert. Sicher interessieren sich die Falter für die Birken, die zwischen den Kiefern wachsen.

Alte Bäume bieten märchenhafte Bilder. Quelle: Gertraud Behrendt

Männer, die Wolfgang heißen, sollten sich hier lautlos bewegen

An einer Kreuzung erfährt der Wanderer, dass er nun die Kreisgrenze von Potsdam-Mittelmark zu Teltow-Fläming erreicht hat. Es geht weiter geradeaus. Nach wenigen Minuten ist ein Bunker am Wegesrand erreicht, der jetzt vermutlich Fledermäusen als Winterquartier dient. Auf einer Tafel sind Mythen und Management über den Wolf nachzulesen. Beispielsweise müssten sich alle Männer mit dem Namen Wolfgang fast lautlos bewegen – der Wolfgang bezieht sich auf Isegrims leisen Gang.

Der Keilberg ist 108 Meter hoch

Auf dem Gipfelkreuz mit dem morsch aussehenden Fuß steht die Höhenangabe 99 Meter. Der Keilberg ist 108 Meter hoch. „Der eigentliche Keilberggipfel befindet sich außerhalb des Wanderwegs im munitionsbelasteten Bereich“, erläutert Anika Niebrügge. Die Pressesprecherin der Stiftung Naturlandschaften verweist darauf, dass der Tourismusverband Fläming das Kreuz als touristischen Anziehungspunkt in Vorbereitung des Deutschen Wandertags aufgestellt habe. Der Verband ist somit für die Erneuerung zuständig. Die Stiftung „lässt aktuell neue Infotafeln für den Keilberg-Wanderweg produzieren, und es wird von einem Tischler aus Dobbrikow gerade ein neuer massiver großer Holztisch mit Bänken für den Rastplatz an der Aussicht angefertigt“, sagt sie.

Ältere Saale trifft auf die Weichsel-Eiszeit

Dass der jetzige Rastplatz seine beste Zeit hinter sich hat, ist nicht zu übersehen. Davor steht eine Tafel mit den Angaben, was es bei klarer Sicht zu sehen gäbe – wenn die Infos nicht beschmiert wären. Die Stille wird nur vom Vogelgezwitscher unterbrochen. Noch schöner wäre es, wenn Wanderer ihr Leergut nicht unter die Bank werfen, sondern wieder mit zurücknehmen würden. Vor dem Abstieg kann sich jeder noch über die Geologie informieren. Die ältere Saale trifft hier auf die Weichsel-Eiszeit.

Sowohl der Rundweg als auch der nach Felgentreu sind gut ausgeschildert. Quelle: Gertraud Behrendt

Bis Felgentreu sind es nur noch 5,9 Kilometer, bis Pechüle 2,5. Also geht es noch ein Stück oder in Gänze in Richtung Felgentreu. Dorthin besteht die Markierung aus gelben Streifen. Diesen Weg geht es dann zurück, bis der Rundweg mit gelben Punkten wieder erreicht wird. Nun geht es raus aus dem Wald und genau an der Waldkante entlang. Rechts ist der Blick über die Wiesen frei. Ein Fuchs lässt sich dort überhaupt nicht aus der Ruhe bringen.

Schnell führt die Runde wieder in den Wald auf den Pfad, der als Hinweg gedient hat. Von Felgentreu aus besteht die Möglichkeit, über Langer Feld- und Buschweg sowie ein kurzes Stück der Landschaftstour eine große Runde von 25 Kilometern zu kombinieren.

Von Gertraud Behrendt