Jüterbog

Erleichterung herrscht derzeit bei den Rettern des Jungschwanes, der am vergangenen Freitag am Ufer des Blanken Teiches geborgen werden konnte (MAZ berichtete). Tagelang hatten Anwohner und Spaziergänger das offenkundig verletzte Tier beobachtet und mit Futter versorgt. Ein Versuch der Feuerwehr, den verletzten Schwan einzufangen, scheiterte, weil der Schwan immer wieder vor seinen Rettern panisch die Flucht ergriff.

Mit dem Schwanentaxi gings von Jüterbog über Hohengörsdorf nach Wensickendorf. Quelle: Sabrina Förster

Anzeige

Erst als ein weiterer Schwan hinzukam und ein Revierkampf entbrannte, traute sich das verletzte Tier, das sich aufgrund seiner Verletzung bereits stark geschwächt war und sich nicht mehr wehren konnte, nicht mehr zurück ins Wasser.

Ausreichend Erfahrung bei der Bergung von Tieren

Als Sabrina Foerster und Melanie Uhlig am Freitag am Teichufer eintrafen, hatten sie deshalb vergleichsweise leichtes Spiel. Die beiden Hohengörsdorferinnen sind Helfer der Potsdamer Tierrettung und verfügen bei der so genannten Tiersicherung über ausreichend Erfahrung.

Bei der Ankunft auf der Krankenstation wagte der aus dem Vorjahr stammende Schwan gleich mal einen neugierigen Blick aus der Transportbox. Quelle: Beate Klemens

Neben gescheiterten Flugübungen von Jungtieren und Revierkämpfen sind es oftmals im Wasser verbliebene Angelschnüre, die zu Verletzungen führen. Fast jährlich müssen darin verhedderte Schwäne auch auf dem Blanken Teich befreit werden, da sie sonst verhungern oder Raubtieren zum Opfer fallen würden.

Lesen Sie auch Potsdamer Tiernotrettung rettet verletzten Schwan in Jüterbog.

Die Befürchtung, dass dies auch beim nun geborgenen Schwan der Fall und ein Teil des Fußes abgestorben sein könnte, bewahrheitete sich nicht. Die Wiepersdorfer Tierschützerin Beate Klemens hatte den Transport des Schwanes in eine Auffangstation bei Oranienburg übernommen, wo der Schwan sofort geröntgt und sein Allgemeinzustand untersucht wurde. „Nichts abgeschnürt oder gebrochen, aber eine starke Entzündung“, lautete der tierärztliche Befund. Die Chancen, dass der Schwan genest und im Frühjahr im Norden Berlins ausgewildert werden kann, stehen nicht schlecht.

Von Uwe Klemens