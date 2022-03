Mellensee

Sich in wildfremden Gefilden bewegen, Tiere oder Pflanzen finden, die noch niemand bestimmte, und sich oft fühlen wie der große Naturwissenschaftler Alexander von Humboldt – das gibt es tatsächlich noch. Der promovierte Biologe Dirk Embert ist so ein Mensch. Er arbeitet für das deutsche Büro des World Wide Fund of Nature (WWF), die Stiftung mit Sitz in der Schweiz, die heute zu den größten internationalen Natur- und Umweltschutzorganisationen gehört.

Der 47-jährige Embert wohnt mit seiner Familie in und am Mellensee. So, wie er sich beruflich um das Amazonasgebiet sorgt, engagiert er sich im Verein Pro Mellensee buchstäblich vor seiner Haustür: für die Renaturierung des Mühlenfließes. Was führt einen Biologen von der Universität in Bonn nach Südamerika und dann an den Mellensee?

Zur Galerie Dirk Embert ist Mitarbeiter des WWF-Büros Deutschland und wohnt in Mellensee. Oft fühlt sich der Naturwissenschaftler wie auf den Spuren Alexander von Humboldts, wenn er in Südamerika unterwegs ist.

Unter Baumwipfeln am Mellensee mit morgendlichen Rufen von Meisen und Pirol, dem Klopfen eines Buntspechts und dem Flügelschlagen von Schwänen erzählt Dirk Embert, dass er schon als Kind mal eine Anakonda fühlen wollte, ein Exemplar der größten Schlangen dieser Welt, und dass er einmal den Amazonas sehen wollte. Inzwischen zählt er nicht mehr, wie oft er beides erleben durfte. Als er beim Studium von seinem späteren Doktor-Vater den Vorschlag bekam, zu Reptilien und Amphibien mit dem Schwerpunkt Artenschutz zu forschen, gab es kein Überlegen.

Dirk Embert wohnte buchstäblich in der Pampa

Noch während des Studiums arbeitete er in Chile auf einer Pinguin-Schutzstation. Als er dann die Chance hatte, für die Uni Bonn in Brasilien Anakondas für wissenschaftliche Zwecke zu fangen – und natürlich wieder frei zu lassen –, „da war ich verloren“, erzählt Embert. Fortan arbeitete er für ein Reptilien-Thema in Bolivien. Im Auftrag der Bonner Uni wohnte er bei einem deutschen Franziskaner-Mönch – buchstäblich „in der Pampa“: in der Nähe von Samaipata im Dörfchen Pampa Grande.

Aus drei Monaten wurden elf Jahre

„Ich wollte drei Monate bleiben“, erzählt Embert und lacht: „Es wurden elf Jahre.“ Weil in Bolivien Tier- und Pflanzenarten bis dahin schlecht untersucht waren, stellte er den Antrag, den Naturschutz-Status für Reptilien zu erforschen. Beim Arbeiten für seine Promotion entdeckte er zwei Schlangenarten, die bis dahin unbekannt waren, noch niemand vor ihm hatte sie bestimmt. „Bei dieser Arbeit half mir der Mönch sehr – er hatte alles an toten Tieren gesammelt, was überfahren wurde und was die Bauern töteten.“ Das waren vor allem Schlangen. Auch am anderen Ende der Welt fürchten sich Menschen vor ihnen.

Zweite neue Schlange heißt Oxyrhopus Emberti

Die erste Schlange benannte er nach seinem Helfer, dem Mönch Frey Andres Langer – Clelia Langeri. Für die zweite bis dahin unbekannte Schlange wird er nicht als Autor geführt – man benannte sie nach ihm: „Oxyrhopus Emberti“. Doch damit nicht genug: Bei der Arbeit für die Fundacion Amigos de la Naturaleza entdeckte er 2003 einen Fluss, der bis dahin nirgends kartografiert war - Dirk Embert beantragte den Namen „Rio Hermoso“; ob das mittlerweile genehmigt ist, weiß er nicht. Und er fand noch etwas: seine Frau.

WWF-Mann wohnt am Mellensee

Inzwischen arbeitet er in Deutschland beim Berliner Büro des WWF, wollte aber nicht in der Hauptstadt leben. 2014 kauften er und seine Frau das ehemalige LPG-Grundstück in Mellensee direkt am Nottekanal. Sie bauten dort ein Haus, und sind nach und nach dabei, daraus ein ökologisches Refugium zu machen: Sie entfernten standortfremde Bäume, entsiegelten etliche Flächen und helfen dem Riedgras, sich zu vermehren.

In der neuen Heimat verbinden die Embertis auf mehrfache Weise große und kleine Welt: Gattin Claudia Pamela Aliaga de Embert war inzwischen dreimal die Fischerkönigin vom Mellensee. Das Paar spielt und singt in der deutschen WWF-Band. Wenn Fridays for Future am Berliner Büro vorbei läuft, dann musizieren die WWF-Leute. Doch das ist nur zu hören, wenn Demonstranten oder Zuschauer auf Fahrradergometern für den nötigen Verstärker-Strom sorgen. Und auch zuhause versucht das Ehepaar ökologisch so sinnvoll wie möglich zu leben: Mit Solarzellen auf dem Dach wird Strom in eine Gemeinschaft eingespeist. Dafür zahlen die Emberts 30 Euro im Monat; „so haben wir es mit einer Wärmepumpe warm im Haus, wir haben Licht und auch das E-Auto laden wir mit einer Steckdose an der Hauswand.“

Heute schützt Embert Indigene, Jaguare und Delfine

Vor Corona fuhr und flog Dirk Embert drei- bis viermal im Jahr nach Südamerika. Das hat sich inzwischen halbiert „und wird wohl wegen des ökologischen Fußbadruckes such so bleiben“, erklärt er. Sein jetziger Arbeitsalltag beginnt morgens um 4 Uhr, später führt er Gespräche mit Kollegen in Südamerika. Verantwortlich ist der deutsche WWF-Mann für Projekte zum Schutz der Indigenen und zum Schutz von Jaguaren und Delfinen.

Von Jutta Abromeit