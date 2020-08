Wiepersdorf

Äquinoktium nennen Himmelsforscher den Moment, wenn die Sonne den Himmelsäquator überschneidet und heller Tag und dunkle Nacht bis auf wenige Sekunden gleich lang sind. Als Tag- und Nacht-Gleiche kennen auch Astronomie-begeisterte Laien den Moment, der an jedem Ort auf der Erde zwei Mal im Jahr eintritt.

Faszination über das Geschehen am Himmel

In allen Epochen haben sich Menschen vom Äquinoktium inspirieren lassen. Zwei von ihnen sind die in Mahlow und Jüterbog lebenden Saxofonisten Matthias Wacker und Christina Unnerstall, die als Duo Sax two seit fünf Jahren in Brandenburg unterwegs und immer auf der Suche nach Themen-Ideen für ihre Konzerte sind.

Die Malerin Uta Hartmann wird am 18. September in Wiepersdorf mit dabei sein. Quelle: privat

Bereits im vergangenen Herbst probierten der studierte Saxofonist und Klarinettist und seine ehemalige Schülerin in der Dorfkirche in Schlenzer aus, ob sich mit Hilfe von Musik und Kunst auch andere Menschen für das himmlische Phänomen begeistern ließen. Mit ins Boot geholt hatten sie sich dafür den Astronomie-Lehrer Uwe Schierhorn, der auf unterhaltsame Art wissenschaftliche Erläuterungen beisteuerte, und den britischen Maler Bruce Cobbs, der zum Thema passende Bilder präsentierte.

Begeistert über die Begegnung von Kunst und Wissenschaft

„Die Besucher waren unheimlich begeistert“, schildert Unnerstall den Grund, warum das Äquinoktium am 18. September, wenige Tage vor dem wissenschaftlich exakt bestimmten Zeitpunkt, für Sax two erneut Thema sein wird. Neu mit an Bord sein werden dieses Mal die Malerin Antje Hartmann, die in der Kirche einige ihrer Landschaftsbilder zeigen wird, sowie die Jüterbogerin Gabriele Eichelbaum, die Lyrik und Prosa zum astronomischen Thema des Abends vortragen wird. Nicht fehlen darf an diesem Abend, der um 18.30 Uhr beginnt, der Himmelsexperte Uwe Schierhorn.

Nach einem MAZ-Porträt des seit einigen Jahren in Wiepersdorf lebenden Bildhauers und Multimedia-Künstlers Nick Crowe entstand die Idee, den gebürtigen Briten ebenfalls mit ins Programm einzubinden. Da sich die meisten seiner Arbeiten jedoch noch in Manchester befinden und so schnell nichts zum Thema Passendes entstehen kann, wurde die Zusammenarbeit auf später verschoben.

Tag- und Nacht-Gleiche, Konzert mit Lesung, Bildern und Erläuterungen. 18. September, 18.30 Uhr in der Wiepersdorfer Kirche. Der Eintritt ist frei.

Von Uwe Klemens