Großbeeren

Etwa 800 Großbeerener haben sie schon im Kühlschrank: Die Notfalldose, mit der Rettungskräfte im Einsatz schnell an alle wichtigen Patienteninformationen kommen. Schon seit Jahren sind die Bekanntmachung und die Verteilung der kleinen Plastikbehälter eine Herzensangelegenheit von Astrid Hustan vom Seniorenbeirat Großbeeren. Ihr Ziel: Mindestens 2000 Notfalldosen will sie an Großbeerener herantragen.

Notfalldose gerade in Corona-Zeit wichtig

Gerade jetzt während der Corona-Pandemie wolle sie den Einwohnern die Dose noch einmal ans Herz legen, sagt Hustan. „Die Rettungsleute haben so schon so viel zu tun – da kann man ihnen die Arbeit mit der Notfalldose einfacher machen.“Außerdem könne mit der Dose eventuell sogar ein Krankenhausaufenthalt vermieden werden. Denn wenn Ärzte und Rettungspersonal zu Verletzten und Kranken gerufen werden, ist meist Eile geboten. Dann ist keine Zeit mehr, nach vielleicht lebenswichtigen Unterlagen zu suchen. Medikamentenpläne, Impfpass, Verordnungen oder Unverträglichkeiten bleiben oft unbeachtet oder müssen Angehörige unter Stress und Anspannung mühsam suchen.

Das kann mit einer Notfalldose nicht passieren. Darin befinden sich alle wichtigen Informationen – vom zu benachrichtigenden Angehörigen bis zur Patientenverfügung. Die Notfalldose hat einen festgelegten und allen Beteiligten bekannten Aufbewahrungsort: die Seitentür des Kühlschranks. Damit die Retter wissen, dass sich im Haus eine Notfalldose befindet, kommt ein Aufkleber an die Innenseite der Haustür und ein zweiter an den Kühlschrank.

Notfalldose nicht nur für Senioren sinnvoll

Für Hustan steht fest, dass die Notfalldosen keineswegs nur für ältere Menschen in Betracht kommen. Auch jungen Leuten könne die Dose im Notfall helfen. „Schließlich weiß man nie, wann man mal umkippt und Hilfe braucht“, sagt Hustan. Besonders für allein Lebende oder Mütter mit Kindern sei die Dose einfach eine Beruhigung. „Man fühlt sich damit sicherer“, sagt Hustan. Und wer keine Unverträglichkeiten oder Vorerkrankungen hat, könne beispielsweise einfach mitteilen, wer den Hund oder die Katze betreuen soll.“

Jetzt im Lockdown sei eine gute Gelegenheit, sich die Notfalldose anzuschaffen, sagt Hustan. „Die Leute sind mehr zu Hause und die Gefahr, dass dort etwas passiert, ist größer.“ Außerdem seien die Nachbarn derzeit eventuell zurückhaltender mit Besuchen – und dann sei es sicherer, alle wichtigen Informationen für den Notfall an einem Ort zu haben. „Außerdem haben viele gerade etwas Zeit“, sagt Hustan. Diese sei gut genutzt, wenn man sich dem Ausfüllen und Zusammensuchen der Unterlagen für die Notfalldose widmet oder die Informationen darin gegebenenfalls mal auf den neusten Stand bringt. Die Notfalldosen kann jeder für rund zwei Euro in der Apotheke kaufen.

Von Lisa Neugebauer