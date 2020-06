Wälder in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming leiden unter der Trockenheit

Wünsdorf/Groß Köris

Die Wälder in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sind trotz der anhaltenden Trockenheit dieses Frühjahrs bislang in einem verhältnismäßig guten Zustand. Tim Ness, Leiter der Landeswaldoberförsterei Hammer in Groß Köris, sieht im Moment noch keine gravierenden Folgen durch die geringen Niederschläge der letzten Wochen für die 18.000 Hektar Wald im Bereich der Oberförsterei.

Von einem Dürresommer, wie ihn Meteorologen bereits jetzt für 2020 prognostizieren, möchte Ness zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sprechen. „Das Wetter ist noch nicht ganz außergewöhnlich“, sagt der Oberförster. Es sei bislang sogar besser als in den vergangenen beiden Jahren. Was den Wäldern jedoch nach wie vor Probleme bereite, sei das nicht ausgeglichene Niederschlagsdefizit aus den Jahren 2018 und 2019.

Trockenheit macht die Wälder anfälliger für Schädlinge

„Den Bäumen machen die Vorschädigungen der letzten Jahre zu schaffen“, erklärt Tim Ness. Die größte Bedrohung seien Schädlinge wie der Borkenkäfer, der Kiefernprachtkäfer oder bestimmte Pilze, die die Bäume angreifen, wenn sie geschwächt sind. „Es ist wie beim Menschen, wenn wir unterernährt sind, werden wir angreifbarer für Krankheiten.“

Einzelne Birke im Kiefernwald: Um die Wälder fit für den Klimawandel zu machen, setzen Förster auf mehr Vielfalt. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Umso größer die Artenvielfalt in einem Wald ist, desto widerstandsfähiger sind seine Bäume gegen Schädlinge. Derzeit wachsen in den Wäldern der Oberförsterei Hammer zu 88 Prozent Kiefern. Tim Ness und sein Team arbeiten deshalb seit über zwei Jahrzehnten daran, den Wald in ihrem Revier umzubauen. Weg von der Kiefernmonokultur, hin zu mehr Laubbäumen und größerer Biodiversität.

Laubmischwälder statt Kiefernmonokulturen

Gesunde Laubmischwälder sind zudem besser geeignet, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Sie haben einen positiven Effekt auf das Mikroklima ihrer Umgebung. Einerseits kühlen sie die Luft durch Verdunstung ab, auf der anderen Seite fangen sie Feuchtigkeit aus der Luft durch Kondensation auf und führen es zurück in den natürlichen Wasserkreislauf.

„Der Wald ist ein unheimlich komplexes Gefüge“, sagt Tim Ness, „und wir stehen noch ganz am Anfang, die Prozesse darin zu begreifen.“ Insbesondere die Rolle der Kleinstlebewesen und Mikroorganismen im Waldboden für das Wohlergehen der Wälder sei bislang zu wenig erforscht, meint Ness. Der Wald sei mehr als die Summe der darin wachsenden Pflanzen, so Ness, sondern eine große Lebensgemeinschaft aus Bäumen, Tieren, Pilzen und Mikroorganismen.

Waldumbau seit 20 Jahren

In den vergangenen 20 Jahren haben Ness und seine Mitarbeiter flächendeckend Eichen, Buchen, Ahorn und Birken gepflanzt. Um die Verdunstung zu verringern, wird zudem versucht, die Wälder geschlossen zu halten und Kahlschläge zu vermeiden. Wichtig sei auch, dass der Waldboden stets bewachsen sei, um das Wasser im Wald zu halten. Weil der Wald in Ness’ Revier im Besitz des Landes ist, dürfen die Förster hier direkt eingreifen.

Niedriger Holzpreis bremst den Waldumbau

Diese Möglichkeiten hat Britta Lolk, Leiterin der Oberförsterei Wünsdorf im Nachbarlandkreis Teltow-Fläming, nicht. Der Großteil der 21.600 Hektar Wald in ihrem Revier gehört privaten Waldbesitzern. „Wir beraten in erster Linie die Eigentümer, um den Zustand der Wälder langfristig zu verbessern.“ Auch hier dominiert mit 75 Prozent die Kiefer, auch hier leiden die Bäume derzeit unter Stress durch die Trockenheit. „Unseren Wäldern geht es nicht schlecht, aber auch nicht gut“, beschreibt Lolk die Situation.

Was den Waldumbau im Bereich der Oberförsterei Wünsdorf aktuell jedoch erschwere, sei der niedrige Holzpreis. Schäden durch Stürme und Schädlinge haben dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren viel Holz eingeschlagen werden musste. Das Überangebot führte zu einem Preissturz. Für viele Waldbesitzer würde es sich schlicht nicht lohnen, ihr Holz zum jetzigen Zeitpunkt zu verkaufen, erklärt Lolk. „Bevor ein Wald jedoch umgebaut werden kann, muss zunächst Holz eingeschlagen werden.“

Von Feliks Todtmann