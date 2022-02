Wahl des Bundespräsidenten: So haben die Wahlleute aus Teltow-Fläming die Bundesversammlung erlebt

Teltow-Fläming

Es war eindeutig ein großes, ein fast schon einmaliges Ereignis. In diesem Urteil sind sich die drei Wahlleute aus Teltow-Fläming in der Bundesversammlung am Sonntag einig. Aus Teltow-Fläming war neben der Bundestagsabgeordnete Jana Schimke (CDU) und der regulär nominierten Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) kurzfristig auch der Landtagsabgeordnete Helmut Barthel (SPD) zur Präsidentenwahl eingeladen. Er war als Nachrücker des ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck von seiner Landtagsfraktion benannt worden.

Die Bundesversammlun fand wegen der Corona-Regeln im Paul-Löbe-Haus des Bundestags statt, in dem sich Büros und Ausschuss-Sitzungssäle befinden- und in dem es ein großzügiges Foyer gibt. Quelle: privat

Die Bundesversammlung wird nur zur Bundespräsidentenwahl einberufen, löst sich gleich danach wieder auf. 1472 Wahlmänner und -frauen waren geladen, 1339 gaben am Ende ihre Stimme ab.

Jana Schimke aus Rangsdorf: Die Würde des Amtes gespürt

Dazu beigetragen hat vermutlich, dass nur negativ getestete Mitglieder zugelassen waren. Schon am vorhergehenden Samstag konnten sie sich deshalb am Paul-Loebe-Haus testen lassen. „Einige wurden dabei von einem positiven Coronatest überrascht.“ Und anders als die von den Landtagen nominierten Wahlleute haben die Mitglieder des Deutschen Bundestages keine Nachrücker.

„Bundesversammlungen sind immer historische Momente“, findet die Bundestagsabgeordnete Jana Schimke im Rückblick. „Das ist ein großes Treffen, auch innerhalb der eigenen Partei.“ Man begegne dabei zahlreichen Menschen, die die Geschichte des Landes mit geprägt haben. „Bei dieser Gelegenheit spürt man die Würde des Amtes“, sagt sie.

Kornelia Wehlan, Luckenwalde: Vom eigenen Kandidaten beeindruckt

Wie Schimke war auch Landrätin Kornelia Wehlan beeindruckt von der besonderen Atmosphäre, die durch die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske und rigoroses Testen nur wenig getrübt wurde. „Es ging ja dabei um die Sicherheit aller, die an der Bundesversammlung teilgenommen haben“, erklärt sie. Besonders beeindruckt habe sie aber, mit Gerhard Trabert einen Arzt kennenzulernen, „der sich seit über 30 Jahren für die besonders Betroffenen sozialer Ungleichheit einsetzt.“ Trabert war als parteiloser Kandidat der Linken ins Rennen um die Präsidentschaft gegangen. „Spannend fand ich aber auch die Kandidatin Stefanie Gebauer der Freien Wähler“, ergänzt Wehlan, „die über das eigene Klientel der Freien Wähler hinaus ein gutes Ergebnis erreicht hat.“

Helmut Barthels aus Großbeeren: Wie im römischen Amphittheater

Nur wenig überraschend kam für den Landtagsabgeordneten Helmut Barthel aus Großbeeren am vergangenen Samstag die Nachricht, dass er als Nachrücker an der Bundesversammlung teilnehmen müsse. Immerhin war er auf Platz 1 der Nachrückerliste gesetzt. „Es war trotz der Corona-Bedingungen eine ungewöhnliche, aber positive Atmosphäre. Etwas von einem römischen Amphitheater“, beschreibt der Landtagsabgeordnete.

Alle gemeinsam machten die Erfahrung, dass zahlreiche Promis zur Wahl des Bundespräsidenten eingeladen waren. Barthel kam gleich mit dem neben ihm sitzenden Schauspieler Leonard Lansink ins Gespräch. Lansink verkörpert in der ZDF-Krimi-Serie „Wilsberg“ den titelgebenenden Antiquar und Hobby-Detektiv. Kornelia Wehlan saß nah am Wahlbereich Ost, dort kamen allerlei bekannte Gesichter vorbei, unter anderem Dietmar Bär, der Freddy Schenk aus dem Tatort. „Christian Drosten habe ich auch gesehen. Aber ich bin nicht so, dass ich mir im Auftrag meiner Enkel Autogrammfotos von Hansi Flick oder Christian Streich, dem Trainer vom FC Freiburg, hole.“

Bettina Lugk, ehemals Ludwigsfelde: Referat über die Aufgabe des Bundespräsidenten

Eine weitere im Kreis TF bekannte Bundespräsidenten-Wählerin ist Bettina Lugk (SPD). Sie hatte am Marie-Curie-Gymnasium ihr Abi gemacht und war bis voriges Jahr Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde und Unterbezirksvorsitzende, bevor sie im Sauerland in den Bundestagswahlkampf einstieg und heute als Wahlkreis-Nachfolgerin von Dagmar Freitag Mitglied des deutschen Bundestags ist.

Lugk sagte gegenüber der MAZ: „In Zeiten wie diesen ist ein erfahrener und international anerkannter Staatsmann wichtiger denn je.“ Es sei für sie am Sonntag ein bewegender Moment gewesen, in der Wahlkabine zu stehen. Dort habe sie „kurz an ein Ereignis gedacht, das knapp 21 Jahre zurückliegt“.

In ihrer mündlichen Abi-Prüfung im Fach Politische Bildung habe sie über das Zusammenwirken von Bundestag und Bundesrat und damit auch über die Aufgaben des Bundespräsidenten referiert. „Dass ich Jahre später einmal Mitglied der Bundesversammlung sein würde, war für mich damals unvorstellbar!“, sagt sie und meint: „Der gestrige Tag war aufregend und wird in meiner Erinnerung bleiben!“

