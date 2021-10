Brandenburg/H

Sonja Eichwede ist fast zu gut, um wahr zu sein. Sie kann malen und zeichnen. Sie liest gute Bücher und interessiert sich für Kunst und Kultur. Sportlich ist sie auch, hat früher Eiskunstlauf betrieben, Handball gespielt und gerudert, fährt inzwischen Ski und macht Yoga. Selbst mit einem Havelzander kann sie gut umgehen, wenn er in der Pfanne liegt und auf seine Zubereitung wartet.

Die 33 Jahre junge Frau ist nach ihrem Jurastudium Richterin geworden, was längst nicht alle Jurastudenten selbst bei guter Führung schaffen. Davor und danach hat sie am Wegesrand ihre Horizonte erweitert. In Oslo, Nairobi, New York, Straßburg, Berlin und Brandenburg an der Havel.

Die Siegerin der jüngsten Bundestagswahl im Wahlkreis 60 hat sich für angesehene Menschen wie Frank Walter Steinmeier, Erardo Rautenberg und Dagmar Ziegler engagiert. Und sich zugleich für höhere Aufgaben empfohlen, obwohl sie erst seit 2016 Parteimitglied ist.

Sonja Eichwede begegnet Menschen stets freundlich, höflich, charmant und nicht die Bohne arrogant. Sie ist jung, fotogen und sie interessiert sich auch für andere Menschen als sich selbst. Nicht immer selbstverständlich unter Politikern.

Am Sonntag hat die in Brandenburg an der Havel lebende Ex-Berlinerin das unmöglich Scheinende geschafft. Die sozialdemokratische Zuzüglerin hat die ungekrönte Königin der Stadt vom Thron gestoßen. Fast eine Majestätsbeleidigung, denn die gebürtige Bremerin hat die sieggewohnte Dietlind Tiemann besiegt, jene populäre Christdemokratin, die die Politik in Brandenburg an der Havel fast zwei Jahrzehnte lang bestimmt hat wie keine zweite.

Wahlgewinnerin Sonja Eichwede vor dem Deutschen Bundestag. Der wird in den kommenden vier Jahren zum Arbeitsplatz der Sozialdemokratin. Quelle: Nancy Stoffregen

Eine knappe Woche nach der Wahlentscheidung ist die erfolgreiche Direktkandidatin im Wahlkreis 60 ein bisschen heiser. Ihre Stimme ist angegriffen, doch ihre Augen und der ganze Rest dieser Frau strahlen.

Eichwede hat das heimische Bundestagsmandat zurückgewonnen für Brandenburgs Sozialdemokraten und zieht statt Tiemann in den nächsten Bundestag ein. Mit zwölf Prozent Vorsprung hat die Hanseatin die Wahlkreis-Favoritin weit hinter sich gelassen.

Respekt vor Tiemanns Leistung

Von einem Triumphgefühl, wie manche ihrer Brandenburger Genossen es empfinden, ist bei ihr wenig zu spüren. Böse Worte fallen nicht – warum auch? Sie hat Respekt vor den Leistungen ihrer unterlegenen Rivalin und versichert: „Ich wünsche niemandem etwas Schlechtes und trete auch nicht gegen jemanden an.“ Nur für etwas, fügt sie hinzu.

Sonja Eichwede bleibt bei aller Freude recht bescheiden, so als wüsste sie als praktizierende Richterin nur zu genau, dass nicht allein höhere Gerechtigkeit sie an Ziel gebracht hat, sondern sie bei allem Fleiß und Einsatz in einem intensiven Wahlkampf einfach auch die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.

Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Daniel Keip ahnte das wohl auch. Denn er war der Erste, der Sonja Eichwede um ihre Kandidatur gebeten hat. Sie hat sich mit Freunden beraten und andere Parteimitglieder gefragt. Dann hat sie ja gesagt und war seither überzeugt, dass sie keineswegs auf verlorenem Posten kämpft.

Eine politische Familie

Die Politik ist der zielstrebigen Frau wohl ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Als Berufsrichterin, die arme Schlucker zur Not auch mal ins Gefängnis schicken muss, kennt sie das andere Ende der Gesellschaft, sieht mit eigenen Augen, wohin Armut, begrenzte Gaben, schlechte Erziehung, fehlende Bildung und falsche Freunde führen können.

Das ist wichtig für eine Politikerin, die Armut nicht am eigenen Leib erfahren hat, die aus einem guten Elternhaus kommt mit sozialdemokratischer DNA. Ihr Vater Wolfgang Eichwede ist Historiker und Slawist, war mehr als 30 Jahre lang Professor für Politik und Zeitgeschichte Osteuropas an der Universität Bremen.

Dessen Zuneigung zu Osteuropa und besonders zu Russland hat auf die Tochter abgefärbt. Ihre Mutter Elisabeth war Lehrerin und ist seit fast 50 Jahren gestandene Sozialdemokratin in der SPD-Hochburg Bremen.

Berufswunsch Nachrichtensprecherin

Sonja Eichwede war früh politisch interessiert, wobei sie als Kind noch Nachrichtensprecherin werden wollte. „Weil ich dachte, die wissen alles“, erzählt sie. Klassensprecherin war sie aber nie. „Ich war zu schüchtern damals und, obwohl ich gern rede, bin ich es heute noch manchmal.“

Im Wahlkampf hat Sonja Eichwede so viel gesprochen, dass ihre Stimme noch eine Woche später etwas heiser klingt. Zwei Wochen bleiben nun Zeit, ehe die Arbeit im Richteramt ruht und die Arbeit im Bundestag ruft.

Sonja Eichwede freut sich drauf. Auch darauf, mit 48 ihrer Fraktionskollegen, die wie sie noch im Juso-Alter sind, Neuland zu gewinnen. Und darüber, dass die sogenannte Landesgruppe Ost der SPD eine Macht im Bund darstellen kann. An dieser Stimme der ostdeutschen Bundesländer soll niemand vorbei kommen.

Als Justizministerin ins Spiel gebracht

Wie weit die Politik die Bundestagsdebütantin führen wird, lässt sich noch nicht absehen. Die angesehene Rheinische Post hat Sonja Eichwede schon einmal als mögliche Justizministerin ins Spiel gebracht. Über so etwas lächelt sie, während sie fix auf dem Teppich bleibt.

Denn solche Hoffnungen macht sie sich im Moment wirklich nicht. „Ich traue mir einiges zu, aber für eine solche Aufgabe benötigt man viel Erfahrung“, sagt Sonja Eichwede, die Politik als Berufung und nicht als Beruf ausüben will. Und wo bleibt das Privatleben?

Die frisch gewählte Abgeordnete bekommt Verehrerpost und inzwischen gelegentlich auch Autogrammwünsche. Sie werde wohl irgendwann vielleicht nicht mehr um Autogrammkarten herumkommen, sagt sie. Ein bisschen peinlich ist es ihr.

Sonja Eichwede malt und zeichnet gern. Für dieses Selbstporträt hatte sie in der MAZ-Redaktion aber nur wenige Augenblicke Zeit. Quelle: Sonja Eichwede

Verehrer und Autogrammjäger

Die privat angehauchten Briefe und Mails bleiben von Sonja Eichwede unbeantwortet. Die ledige Politikerin ist zurzeit solo, kann sich aber gut vorstellen, eines Tages Kinder zu haben. „Eine gute Tante bin ich schon“, versichert sie.

Die künftige Volksvertreterin möchte sich durchaus kritisch auf die Finger schauen lassen, wie Dietlind Tiemann es angekündigt hat. An ihren Worten will sie sich messen lassen und vor allem daran, dass sie für die Menschen im Wahlkreis ackern will und ansprechbar bleibt.

Was sie nicht gut kann

Wo sind Ecken, wo sind Kanten, welche Dinge sind es, die Sonja Eichwede nicht gut kann? „Ich kann nicht singen, wirklich nicht“, gesteht die Brandenburgerin. Das kann doch nicht alles sein. „Und ich verwechsele oft links und rechts. Bei der Fahrprüfung habe ich mit ein L und ein R. auf die jeweiligen Daumen gemalt.“

Der politische Kompass, so versichert sie, ist von dieser kleinen Schwäche nicht berührt.

Von Jürgen Lauterbach