Die L 71 bleibt eine Buckelpiste

Wahlsdorf/Petkus

„Einfach nur furchtbar“, sagt Niebendorf-Heinsdorfs ehemaliger Ortsvorsteher Günter Ukro. Das Furchtbare liegt direkt vor seiner Tür: Die Landesstraße L 71, die von Dahme aus nach Stülpe führt und seit Jahrzehnten an vielen Stellen nur noch als Flickenteppich existiert.

Kämpfer seit 24 Jahren

Seit 1996 führt der 72-jährige mit dem Brandenburgischen Verkehrsministerium und dem Landesbetrieb Straßenwesen einen zähen Kampf, um die Sanierung der Straße zu erreichen. Kein einziges seiner mal bitteren, mal bettelnden, mal fordernden Schreiben wurde erhört. Kein einziges Mal wurde Ukro zu einem Vor-Ort-Termin geladen, obwohl er als Nachwende-Bürgermeister und späterer Ortsvorsteher immer nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen der Einwohner agierte.

Ein dicker Aktenordner, in denen der frühere Lehrausbilder und Sozialpädagoge all seine Schreiben inklusive der stets unverbindlich gehaltenen Bestätigungsschreiben sowie viele Zeitungsartikel zum Thema Straßenbau in der Region abgeheftet hat, ist das einzige sichtbare Ergebnis von Ukros 24-jährigem, vergeblichem Ringen.

Die Antwort ist immer die gleiche

„Die Antwort von all den vielen Verkehrsministern, die es in dieser Zeit gab, war im Prinzip immer die gleiche: Es wird nichts gemacht“, resümiert Ukro. Am Anfang lag es am Geld und daran, dass der Zustand ja noch nicht so schlecht sei, seit etwa zehn Jahren ist der Bundesverkehrswegeplan das Hauptargument. Nur die Straßen, die zum so genannten „Grünen Band“ gehören, sollen auf Vordermann gebracht werden, für alle anderen, wie die L 71, muss Flickschusterei reichen.

Diese Argumentation seitens des Landesbetriebes und dessen Agieren kennt auch Dahmes Bauamtsleiterin Christina Denkel. „Wir als kommunales Bauamt werden nur als Verwaltungsbehörde wahrgenommen und nie danach gefragt, wie wir eine konkrete Straße oder ein Straßenbauprojekt bewerten“, sagt Denkel. Dass die in ihrem Amt vorhandene Kompetenz, gepaart mit umfassender Ortskenntnis, vom Landesbetrieb bei Entscheidungen nicht in Anspruch genommen wird, kann sie nicht verstehen.

Wurzeln machen Straße zur Schleuderpiste

„Der schlimmste Abschnitt der L 71 befindet sich zwischen Wahlsdorf und Petkus“, weiß Ukro. Denn zu den zahlreichen Schlaglöchern gesellt sich dort noch die starke Durchwurzelung des Asphalts, der Pkw-, wie Lkw-Fahrer tüchtig durchschüttelt und bei Regen und vor allem bei Glatteis zur gefährlichen Schleuderpiste wird. Ein Holzkreuz unweit der Petkuser Windmühle kündete lange von einem tödlichen Unfall.

Wütend ist Ukro über die derzeitige Flickschusterei, die auf der L 71 zwischen Gebersdorf und Petkus betrieben wird. „Statt die Straße endlich mal ordentlichzumachen, werden wieder nur einige Schlaglöcher zugeschmiert, was auch Geld kostet, aber nicht lange hält“, so Ukro.

„Für einen grundhaften Um- und Ausbau der L 71 liegen derzeit keine Pläne vor“, lautet seitens des Landesbetriebes die Antwort auf eine MAZ-Anfrage. Die tägliche Qual auf der Buckelpiste geht weiter.

Von Uwe Klemens