Wahlsdorf

Nachdem Unbekannte in der Nacht zum 15. Juli 2021 einen Amarok in Wahlsdorf entwendet haben, wurde der VW um 3 Uhr in der Frankfurter Straße in Peitz geblitzt. Der Fahrer kommt als Tatverdächtiger in Betracht. Neben dem Auto waren in der nämlichen Nacht ein Pedelec und Werkzeug aus einer Werkstatthalle gestohlen worden. Hinweise an die Polizei bitte unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline