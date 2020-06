Wahlsdorf

Auf Zeit spielen, mit der Zeit spielen, gegen die Zeit kämpfen oder im Strom der Zeit schwimmen – kaum ein Begriff wie der der Zeit ist in unserem Alltag so präsent. „Aber will man den Begriff fassen, zerrinnt alles unter den Fingern“, sagt Schau- und Puppenspieler Matthias Ludwig. Das Phänomen ist nicht nur für Wissenschaftler und ihre immer exakter werdenden Methoden zur Zeit-Bestimmung interessant, sondern auch für Philosophen und Künstler. Bei der Suche nach einem Thema für ihre neueste Inszenierung wurden Matthias Ludwig und seine Frau Claudia Engel, die zusammen die Theatergruppe „ Flunkerproduktionen“ sind, deshalb schnell fündig.

Augenzwinkernd ernst bis slapstickhaft übertrieben

In ihrer bewährten Mischung aus augenzwinkernd-ernsten bis slapstickhaft übertriebenen Regie-, Kostüm- und Ausstattungseinfällen widmen sich Ludwig und Engel in „Zeit, du Callboy der Ewigkeit“ all den Fragen, die das Thema Zeit bei näherer Betrachtung aufwirft. „Wie kam die Zeit überhaupt in unsere Welt?“, fragt Ludwig in der Gestalt eines übergroßen Maki seine Begleiterin, die im Gewand einer riesigen Schildkröte durchs Gras streift. Schließlich gehören diese zu den am ältesten werdenden Lebewesen dieses Planeten und sollte es wissen, wie viel Raum zwischen einer Millisekunde und der Ewigkeit liegt.

Obwohl die Flunkerproduktionen bereits seit mehr als zehn Jahren im Dahmer Land zu Hause sind, bekommen die Menschen vor Ort erstmals eine Premiere zu sehen, die sonst üblicher Weise in größeren Orten stattfinden. Schuld daran ist die Corona-Krise, die auch Engel und Ludwig zum Daheim-Bleiben zwingt, wo sie genügend Zeit hatten, um mit Gast-Regisseur Hendrik Mannes und Musiker Kay Skerra am Zeit-Stück zu arbeiten.

Premiere mit Livemusik

Die Premiere des für Erwachsene und jugendliches Publikum gedachten Stückes findet am 4. Juli um 18 Uhr statt und dauert 40 Minuten. Im Anschluss gibt es Livemusik mit dem Klasdorfer Duo Petra Liesenfeld und Klaus Axenkopf.

Das Open-Air-Spektakel ist zugleich als kleines Trostpflaster für jene gedacht, die sich bereits auf das für August geplante, alle zwei Jahre stattfindende Kulturblüten-Festival gefreut haben. Denn dieses musste wegen der Coronakrise abgesagt werden und wird erst 2022 wieder stattfinden.

Von Uwe Klemens