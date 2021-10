Wahlsdorf

Einen Einbruch in einen landwirtschaftlichen Betrieb gab es in Wahlsdorf. Darüber wurde die Polizei am Mittwoch informiert. Danach waren unbekannte Täter in verschiedene Lagerhallen eingedrungen. So gelangten sie an dort abgestellten Traktoren. Aus diesen entwendeten sie GPS-gestützte Fahrzeugtechnik. Der Schaden wird mit einem geringen vierstelligen Betrag angegeben. Beamte sicherten Spuren.

Von MAZonline