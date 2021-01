Wahlsdorf

Das Wegbrechen von Veranstaltungen hat landesweit dazu geführt, dass freiberufliche Künstler zu den am stärksten von der Coronakrise Betroffenen gehören. Mit der Schaffung eines Härtefall-Fonds hat das Brandenburgische Kulturministerium Anfang Januar darauf reagiert und unterstützt mit insgesamt 500.000 Euro elf Kultureinrichtungen.

Eine davon ist die Wahlsdorfer Theatercompany „ Flunkerproduktionen“, die die Schau- und Puppenspieler Claudia Engel und Matthias Ludwig vor zehn Jahren gründeten. Mit ihren fantasievollen Stücken für Kinder und Erwachsene und als Initiator des Wahlsdorfer Kulturblütenfestivals haben sich die Theatermacher nicht nur in der Flämingregion, sondern deutschlandweit einen Namen gemacht.

Anzeige

Die Hände nicht einfach in den Schoß gelegt

Auch wenn das zurückliegende Jahr die Zahl der Auftritte stark beschränkte, haben Engel und Ludwig die Hände nicht in den Schoß gelegt, sondern zusammen mit Künstlerkollegen weiter an neuen Stücken gearbeitet. „Jedes Jahr machen wir ein großes und ein kleines Projekt, dazu kommt dann alle zwei Jahre die Vorbereitung des Kulturblütenfestivals, das wir 2020 dann im letzten Moment doch noch wegen Corona absagen mussten, obwohl wir schon wahnsinnig viel Zeit reingesteckt hatten“, blickt Ludwig auf die absolvierte Durststrecke zurück.

Auch hinter den Kulissen sind die Flunkerproduktionen ein Team. Quelle: Melli Slowik

Auch die Premiere ihres Vorjahresstückes „Zeit, du Callboy der Ewigkeit“, mit dem die beiden normalerweise dann bundesweit unterwegs gewesen wären, fiel wegen der Pandemie ins Wasser. Um wenigstens dem heimischen Publikum zu zeigen, dass die Flunkerproduktionen noch leben und woran sie gearbeitet haben, gab es Anfang Juli auf dem Wahlsdorfer Dorfanger eine kleine Voraufführung.

„Für uns war das im vergangenen Jahr einer der schönsten Momente, weil wir vor echt theaterhungrigem Publikum gespielt haben und spüren konnten, dass es zum Glück immer noch viele Menschen gibt, denen Theater genauso viel bedeutet wie uns“, schildert Ludwig. Auch Claudia Engel, die nicht nur seine Bühnen-, sondern auch seine Lebenspartnerin ist, beschreibt die wenigen Auftritte des Vorjahres als Glücksmomente. „Bei vielen unserer Kollegen gab es eine große Verunsicherung und Angst davor, dass sich die Menschen plötzlich daran gewöhnen könnten, dass es irgendwie auch ohne Theater geht. Aber diese Angst ist unbegründet, haben wir bei unseren wenigen Auftritten immer wieder festgestellt“, zeigt sie sich erleichtert.

Einfach Dazwischen-Schieben geht nicht

Wann sie ihr vielschichtiges und philosophisches Stück über die Zeit das nächste Mal vor Publikum spielen können, wissen die beiden derzeit noch nicht zu sagen. Die Proben an ihrer diesjährigen Produktion „Kurs auf ein Wunder –Mit zwei flammenden Kapitänen im Ozean der Imagination“, mit dem sie touren wollen, sobald Theater wieder erlaubt wird, braucht seine Zeit. „Da einfach dann mal schnell ein ganz anderes Stück dazwischen zu schieben, ist schwierig, bei ’Zeit’ erst recht“, schildert Ludwig.

Die Liebe zum Theater hat Claudia Engel und Matthias schon als Studenten geeint. Heute leben sie mit ihrer Tochter in Wahlsdorf. Quelle: Uwe Klemens

Denn anders als in normalen Theater-Jahren fehlt den beiden bei diesem Stück die Auftritts-Routine, so dass sie vor dem ersten Auftritt noch mal mindestens eine Probenwoche brauchen, bis alles wieder sitzt.

Froh sind Engel und Ludwig, dass sie nun doch in den Genuss der finanziellen Förderung kommen. „Das Antrags-Szenario war am Anfang fürchterlich und die daran geknüpften Bedingungen haben einfach nicht auf unsere Situation gepasst, so dass wir eigentlich schon aufgegeben hatten“, so Ludwig. Erst beim erneuten Nachhaken am Ende des Jahres stießen die beiden im Kulturministerium auf offene Ohren. Mit dem gewährten Zuschuss in Höhe von knapp 22.000 Euro können sie einerseits nun einen Teil ihres bisherigen Einnahme-Verlustes kompensieren, andererseits aber auch die Honorare für die beiden am neuen Stück beteiligten Musiker und den Gast-Regisseur bestreiten. „Unterm Strich bleibt für die Beteiligten alles unterm Mindestlohn-Niveau, aber wir sind trotzdem sehr froh, auch, weil wir es als Zeichen der Würdigung unserer Arbeit nehmen“, so Ludwig.

Sobald sich ihr Theater-Mobil wieder in Bewegung setzt, haben die Flunkerproduktionen zwei brandneue Stücke im Gepäck und sind schon jetzt voller Vorfreude auf den Applaus. Als kleinere Neu-Produktion haben sie sich ein Stück für Kinder vorgenommen. Zum ersten Mal wollen sie dabei ausprobieren, ihre Zuschauer ins Spiel einzubeziehen und sind selbst gespannt, ob es funktioniert.

Von Uwe Klemens