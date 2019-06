Jüterbog

Der Waldbrand bei Jüterbog in Teltow-Fläming ist nach Einschätzung der Regionalleitstelle Brandenburg noch nicht gelöscht. Eine Entwarnung könne er noch nicht geben, sagte ein Sprecher in der Nacht zu Freitag. Demnach waren gegen Mitternacht noch 23 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz. Der Regen, der am Nachmittag und am Abend über das Brandgebiet gezogen war, brachte nach Angaben des Sprechers kaum Erleichterung. Einen neuen Lagebericht vom Innenministerium erwartete der Sprecher erst am Freitagmorgen.

Zuvor hatte Kreisbrandmeister Tino Gausche am späten Donnerstagabend im rbb-Fernsehen gesagt, der zweite Regenschauer habe deutliche Erleichterungen gebracht. „Im Großen und Ganzen können wir hier Entwarnung geben“, sagte Gausche dem Sender. Es seien nur noch einzelne Glutnester zu löschen. Diese Einschätzung konnte die Regionalleitstelle in der Nacht zu Freitag nicht bestätigen.

Kein Regen am Freitag

Auf erneuten Regen konnten sich die Einsatzkräfte zunächst nicht einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechne für den Freitag nicht mit Niederschlägen in Brandenburg, sagte ein DWD-Meteorologe am frühen Freitagmorgen. In der Nacht zu Samstag könnten demnach gebietsweise fünf bis zehn Liter pro Quadratmeter fallen und die Situation etwas entspannen. Für den Samstag erwartete der DWD Wind und Böen in Brandenburg. „Wenn die Feuer bis dahin nicht gelöscht sind, könnte der Wind sie erneut anfachen“, sagte der DWD-Meteorologe.

Das Brandgebiet hatte sich am Donnerstag auf rund 800 Hektar ausgebreitet. Es ist nach Einschätzung des Umweltministeriums der größte Waldbrand in Brandenburg seit Jahrzehnten. Am Donnerstag kamen neue Sicherheitsbedenken um den Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz auf. Untersuchungen hätten ergeben, dass auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz verschiedene Munition erprobt worden sei, sagte der Bürgermeister von Jüterbog, Arne Raue.

Der parteilose Bürgermeister zog die 14 Feuerwehrleute der Stadt daher aus dem Einsatzgebiet ab, wie eine Sprecherin bestätigte. „Wir wissen, dass wir alle möglichen Chemikalien in der Erde haben, wir wissen aber nicht, wie sie miteinander reagieren“, sagte Raue. Er forderte die sofortige Untersuchung der Luft und der Stäube im Brandgebiet. Eine Taskforce des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe untersuchte nach Angaben der Kreisverwaltung daraufhin den nördlichen Waldrand mit einem Fernerkennungssystem. Die Experten konnten dabei jedoch keine chemischen Gefahrstoffe nachweisen.

