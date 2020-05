Feuerwehren in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald bereiten sich auf die Waldbrandsaison vor

Wünsdorf

Mit Sorge blicken Feuerwehrleute und Forstmitarbeiter derzeit auf die Wälder in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald. Der April war ungewöhnlich heiß und trocken. Gerade einmal ein Viertel der durchschnittlich üblichen Niederschlagsmenge fiel im gesamten Monat. Über Ostern musste in allen 14 Brandenburger Landkreisen die zweithöchste Warnstufe ausgerufen werden.

In diesem Jahr galt die höchste Warnstufe „sehr hohe Gefahr“ an fünf Tagen in Dahme-Spreewald. 15 mal brannte es hier bereits, ein Schwerpunkt war dabei die Region um Märkisch Buchholz. Im Nachbarlandkreis Teltow-Fläming gab es 2020 drei Tage mit sehr hohem Walbrandrisiko und bislang acht Waldbrände.

Anzeige

Droht ein weiterer Waldbrandsommer ?

Zwar hätten die Regenfälle der vergangenen Tage etwas Entspannung für die trockenen Wälder gebracht, sagt der Waldbrandschutzbauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel. Die Niederschläge hätten jedoch nicht einmal ausgereicht, um die oberste Bodenschicht ausreichend zu durchfeuchten. „Das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Weitere MAZ+ Artikel

Feuerwehrleute im Sommer 2019 im Einsatz bei Jüterbog. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz brannte es im vergangenen Sommer wochenlang. Quelle: Julian Stähle/dpa

Das befürchtet auch Teltow-Flämings Kreisbrandmeister Tino Gausche. Die bisherige Wettersituation lasse eine brisante Waldbrandsaison erwarten, sagt der oberste Brandschützer des Kreises. „Daran ändern auch die wenigen Regenfälle dieser Tage nichts.“ Droht ein weiterer Waldbrandsommer? Für Raimund Engel ist es derzeit noch zu früh für eine solche Prognose, vieles deute aber darauf hin.

13.000 Hektar Wald in Flammen

„Wir müssen beobachten, wie sich die Wetterlage weiter entwickelt“, sagt der Waldbrandschutzbeauftragte. Der April habe gezeigt, dass längere Trockenperioden immer häufiger und dauerhafter auftreten würden. Durch den Klimawandel nimmt die Zahl von langanhaltenden Hochdruckwetterlagen zu. Hinzu kommt, dass bereits die vergangenen beiden Sommer außergewöhnlich heiß und trocken waren.

2019 brannte es 417 Mal in Brandenburg. Mehr als 13.000 Hektar Fläche standen in Flammen. In Teltow-Fläming gab es im vergangenen Jahr 41 Waldbrände, in Dahme-Spreewald 59. Besonders heftig traf es die Region um Jüterbog, vor allem auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz wüteten immer wieder Feuer, die tagelang nicht gelöscht werden konnten.

Gemeinsame Arbeitsgruppe „Schutz der Wälder“

Um die Kräfte für die Waldbrandbekämpfung zu bündeln, hat sich in Dahme-Spreewald die Arbeitsgruppe „Schutz der Wälder“ unter der gemeinsamen Leitung des Kreisbrandmeisters Christian Liebe und dem Waldbrandbeauftragten der Landesforst für den Landkreis gegründet. Mit am Tisch sitzen Vertreter von Kommunen, Fachämtern des Landratsamtes, Waldbesitzer, der Polizei und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Waldbrand bei Jüterbog 2019: Mit einem Löschhubschrauber bekämpfen die Feuerwehrleute das Feuer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Quelle: Victoria Barnack

Das Gremium arbeitet daran, verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Waldbränden und zu deren besseren Bekämpfung zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehört die Bereitstellung von Löschwasser in den Wäldern, der gezielte Ausbau von Wegen oder die Ausstattung der Einsatzkräfte mit digitaler Infrastruktur, um die Kommunikation bei Einsätzen zu verbessern.

Munition räumen, Wege bauen, Brunnen bohren

Aktuell stimmt sich die Arbeitsgruppe über einheitliches Kartenmaterial für die Lieberoser Heide ab, einem Hotspot für Waldbrände im Kreis. Von dem ehemaligen Truppenübungsplatz geht bei Bränden eine besondere Gefahr aus, da das Gebiet stark mit Munition belastet ist.

Lesen Sie auch: Trockenheit: Bauern befürchten große Ernteausfälle

Auch in Teltow-Fläming bereitet man sich auf die drohende Waldbrandsaison vor. So sind in Wäldern rund um den ehemaligen Truppenübungsplatz bei Altes Lager, westlich von Jüterbog, zusätzliche Wege angelegt worden. Andere wurden von militärischen Altlasten befreit und können nun für Brandbekämpfung genutzt werden. Auch hier wurden zusätzliche Löschwasserbrunnen gebohrt.

Neue Waldbrandzentrale in Zossen-Wünsdorf

Seit Ende März sorgt zudem die modernisierte Waldbrandzentrale Süd in Wünsdorf für eine zentrale Überwachung der Waldbrandgefahr im Süden des Landes. Der Landesbetrieb Forst Brandenburg lässt die Wälder mit 106 Sensoren überwachen und bekommt so frühzeitig jede Rauchentwicklung über den Baumkronen gemeldet. Entdeckt die Software eine Rauchwolke, schlägt das System Alarm. Identifizieren die erfahrenen Forstmitarbeiter bei der Datenauswertung die Rauchsäule als Waldbrandgefahr, übermitteln sie die Information sofort an die zuständige Leitstelle der Feuerwehr.

Blick in die modernisierte Waldbrandzentrale Süd am Standort Wünsdorf Quelle: Landesbetrieb Forst Brandenburg

Die Kreisbrandmeister weisen darauf hin, dass jeder durch achtsames Verhalten im Wald dabei helfen kann, Brände zu verhindern. Eine unachtsam aus dem Auto geworfenen Zigarettenkippe oder Glasflaschen könnten verheerende Folgen haben. Christian Liebe hofft, dass sich mehr Menschen in den freiwilligen Feuerwehren engagieren: „Der Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Dahme-Spreewald besteht zu 98 Prozent aus ehrenamtlichen Mitgliedern - Verstärkung wird dringend benötigt!“

Lesen Sie auch:

Von Feliks Todtmann