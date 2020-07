Wünsdorf

„Hin und wieder ein Brand finde ich nicht verkehrt“, sagt Raimund Engel und meint es nicht so – jedenfalls nicht direkt. Engel ist der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg und will damit nur das Beste für die Bäume. Ein Feuer gehört natürlich nicht dazu. Doch in der Waldbrandzentrale in Wünsdorf könne schnell Langeweile aufkommen, wenn über Wochen so gar nichts passiere, sagt Engel. „Das kommt aber selten vor.“

Allein seit Beginn dieses Jahres hat es in den Wäldern der Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming über 50 Mal gebrannt. Die meisten Feuer entstehen durch vorsätzliches Zündeln, gefolgt von fahrlässiger Brandstiftung, Blitzschlägen und der Selbstentzündung alter Munition. Um Brände frühzeitig zu entdecken, hat das Land Brandenburg bereits in den Neunzigerjahren zwei Waldbrandzentralen eingerichtet, in denen Forstwirte nach Rauchwolken Ausschau halten.

„Alles spricht für die Früherkennung“: Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes Brandenburg, stellt den Ort vor, an dem Feuer in Wäldern schnell entdeckt werden sollen. Quelle: Lisa Neugebauer

„Das schafft das menschliche Auge nicht“

Viola Krause ist eine von ihnen und hat an diesem Mittwoch Dienst in der südlichen der beiden Zentralen in Wünsdorf. Die 52-Jährige kennt die Zeit noch, als die Förster auf über 30 Meter hohen Wachtürmen saßen und mit einem Fernglas nach Feuern suchten. „2003 habe ich das das letzte Mal gemacht“, sagt die Forstwirtin. „Da konnte man nicht so viel sehen wie heute.“ Denn jetzt muss dafür keiner mehr auf Türme klettern. Über 100 Sensoren, rund 60 davon im Süden Brandenburgs, übernehmen die Arbeit vor Ort – und die können Rauch in bis zu 45 Kilometer Entfernung erkennen. „Das schafft das menschliche Auge nicht“, sagt der Waldbrandschutzbeauftragte Engel.

Technik sollte Staubwolken auf dem Mars erkennen

Die Sensoren bestehen hauptsächlich aus einer Kamera, die sich laufend – in 10-Grad-Schritten – im Kreis dreht. Pro Position liefert sie dann drei Schwarz-Weiß-Bilder und schickt diese an die Zentrale. „Der Sensor kann zwischen 14.000 Grauwerten unterscheiden“, erklärt der Waldbrandschutzbeauftragte Engel. Dadurch lasse sich Rauch schnell erkennen.

Erst am Mittag gab es ein Feuer im Gebiet der Waldbrandzentrale Wünsdorf - bei der Entdeckung brannten gerade einmal zehn bis 50 Quadratmeter. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Technik ist Mitte der Neunzigerjahre entwickelt worden. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hatte bereits Sensoren, die Staubwolken auf dem Mars erkennen sollten. „Rauchwolken sehen so ähnlich aus“, sagt Engel. Daher habe man die Technik für die Früherkennung von Bränden nutzen können. „Heute hilft uns zusätzlich eine künstliche Intelligenz“, sagt der 55-Jährige. Doch so ganz automatisieren lassen sich die Prozesse noch nicht.

System kann nicht immer unterscheiden

Wie an diesem Mittwoch sitzen immer ab Waldbrandstufe drei sechs Forstwirte in der Zentrale und analysieren die Bilder, die die Sensoren liefern. Denn nicht alles, was das System als Rauch erkennt, ist auch welcher. Gerade im Sommer wirbeln landwirtschaftliche Fahrzeuge bei der Ernte große Staubwolken auf. Und auch Wolken, die nah am Horizont sind, kann das System manchmal nicht von Rauchwolken unterscheiden. Daher müssen die Forstwirte mit ran.

In der Waldbrandzentrale Wünsdorf überwachen Forstarbeiter die Wälder im Süden von Brandenburg – Hilfe bekommen sie von 105 Sensoren, die Brände schnell erkennen können. Quelle: Lisa Neugebauer

Die 105 Sensoren, die die Wälder überwachen, liefern Bilder in Grautönen – so lässt sich schnell sehen, ob es irgendwo qualmt. In diesem Fall ist es aber nur Staub. Quelle: Lisa Neugebauer

Auf dem mittleren der drei Bildschirme von Viola Krause poppt eine Meldung auf: In einem der zehn Gebiete, für die sie heute zuständig ist, haben die Sensoren Rauch entdeckt. Gelassen klickt sie die dazugehörigen Bilder an. „Das ist nur Staub“, sagt Krause. „Das erkenne ich schon auf den ersten Blick.“ Im Gegensatz zu Rauch bildet die Staubwolke über den Baumwipfeln keine Säule und ist dünn und weit auseinandergezogen. „Vermutlich ein Auto, das zu schnell fährt“, sagt Krause.

Waldbrandzentrale meldet Hälfte aller Brände

Doch nicht immer ist es so eindeutig. „Die Kollegen müssen einige Erfahrung haben, um alles richtig einzuordnen“, sagt Engel. Und selbst dann sei es manchmal schwer. Daher gilt in der Zentrale das Vier-Augen-Prinzip. Wenn die Forstwirte sicher sind, einen Brand entdeckt zu haben, melden sie ihn der Feuerwehr. Nur selten komme es zu Fehlalarmierungen, sagt Engel. „Vielleicht ein- oder zweimal im Monat.“ Er folge da dem Prinzip „lieber einmal mehr, als eine Großschadenslage zu haben“, sagt der Waldbrandschutzbeauftragte.

"Sicher ist sicher": Die Sensoren, die die Waldbrandzentrale nutzt, sind modernste Technik – doch beim Protokoll setzt Leiter Raimund Engel weiter auf handschriftliche Einträge. Quelle: Lisa Neugebauer

Der Erfolg gibt ihm recht: Von den knapp 130 Bränden, die es in diesem Jahr insgesamt im Überwachungsgebiet der Brandschutzzentrale Wünsdorf gab, wurde knapp die Hälfte zuerst durch die Sensoren entdeckt. Die anderen haben Menschen vor Ort der Feuerwehr gemeldet. „Das ist eine Bestätigung für die Kolleginnen und Kollegen hier“, sagt Engel. „Das zeigt, dass die Zentrale ein Grundstein dafür ist, dass Feuer schnell gelöscht werden können.“

2020 ist die Waldbrandgefahr immer noch hoch Auch in diesem Jahr ist die Waldbrandgefahr in Brandenburgs Wäldern oft noch hoch. Schuld sind die zwei vergangenen sehr trockenen Jahre. Auch im Winter mangelte es am nötigen Regen. „Obwohl die Witterung in den letzten Monaten günstig war, fehlt es weiterhin an der Grundfeuchte“, sagt der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel. Dennoch tue den Wäldern der Wechsel zwischen Wärme und Regen gut, sagt er. Weil die meisten Feuer erst bei Brandstufe drei entstehen, richtet sich nach dem Deutschen Wetterdienst, ob die Waldbrandzentrale besetzt wird. So sind die Forstwirte im Sommer so gut wie jeden Tag in Wünsdorf, in diesem Jahr habe es in Brandenburg mit bisher rund 190 Bränden im Vergleich zu den Vorjahren aber nur wenige gegeben. 2019 verzeichnete Engel knapp 400 Brände, 2018 waren es sogar fast 500, darunter elf Großbrände. lin

Von Lisa Neugebauer