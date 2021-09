Werbig

Der Schrecken bei den Lehrer, Schülern und in den Eltern-Häusern der Werbiger Grundschule saß tief. Gerade erst hatte das neue Schuljahr begonnen, als mehrere Drittklässler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die gesamte Klasse sowie 15 weitere Hortkinder aus anderen Klassen mussten deshalb drei Wochen in Quarantäne bleiben.

Die ersten Wochen sind besonders wichtig

Doch gerade für die 22 Drittklässler, die bislang in unterschiedliche Klassen, die Mo- und Mi-Klasse gingen und nun die Koala-Klasse sind, wären die ersten Schulwochen für das bessere Kennenlernen und Zusammenwachsen besonders wichtig gewesen. Der deshalb noch vor den Sommerferien geplante Wandertag kam Klassenlehrerin Korina Mechling und ihren Schützlingen besonders recht. Am Montag stapften sie gemeinsam und in Begleitung von vier Müttern ins benachbarte Gräfendorf, um dort die Geschichte der Kirche zu erkunden und den Spielplatz des Gutsparks zu erobern.

Wer kann die fehlenden Wörter in den Liedtexten ergänzen? Quelle: Uwe Klemens

„Wir genießen den heutigen Tag einfach als einen Tag, an dem die Kinder Kinder sein können, also bei Spiel und Spaß und ohne immerzu das Covid19-Thema im Hinterkopf zu haben, das uns im Schulalltag überall begegnet“ erläutert Mechling, warum das Corona-Thema, außer im MAZ-Interview, beim Wandertag am gestrigen Weltkindertag ausdrücklich keine Rolle spielen sollte.

Wenige Kinder kennen eine Kirche von innen

Im vor 800 Jahren als romanische Feldsteinkirche errichteten Gotteshaus begrüßte Gemeinde-Diakonin Christina Kampf die aufgeweckten Wanderer. Wohl kaum einer ihrer Besucher ahnte, dass das Herumführen einer Schulklasse auch für sie selbst eine Premiere war. „Mein Ziel heute war, bei den Kindern das Bewusstsein dafür zu wecken, warum Kirchen damals wie heute für viele Menschen so wichtig sind und dass ein solches Gebäude auch für das Verständnis der Historie wichtig ist. Denn meiner Meinung nach gehört auch das zur Bildung, aber viele der heutigen Kinder haben eine Kirche noch nie von innen gesehen, weil sie nicht in christlichen Elternhäusern aufwachsen und weil die meisten Kirchen auch meist verschlossen sind“, erläuterte Kampf.

Der Schatz ist gehoben. Was da wohl drin stecken wird? Quelle: Uwe Klemens

Den Wissensdurst der Kinder zu stillen, fiel der Diakonin nicht schwer. Woraus die Kirche gebaut ist, wozu das Taufbecken und der Altar dienen und zu welchen Anlässen Menschen in die Kirche gehen, waren nur einige der Fragen. Nur „das große Ding da in der Ecke“, wie einer der Jungs die Orgel bezeichnete, konnte Kampf zum Bedauern ihrer Zuhörer nicht zum Klingen bringen.

Die zweite Hälfte des Wandertages gehörte dem Toben und Spielen. „Schön, dass mich auch in dieser Klasse wieder auf die Eltern verlassen konnte, die mir bei den Vorbereitungen geholfen haben und mich heute begleiten“, zeigte sich Korina Mechling dankbar. Sowohl das Liederrate-Spiel und das Sackhüpfen, als auch die Schnipseljagd hatten die Mütter vorbereitet und auch die dicke, mit Naschzeug und Luftballons gefüllte Schatztruhe vorab im Sand des Spielplatzes verbuddelt.

Das kleine Karussell, die Wippe und der Kletterturm standen hoch im Kurs. Dass die Kinder bei der Suche nach dem Versteck des Schatzes Kirchturm und Spielplatz-Turm verwechselt haben und den Truhe deshalb beinahe nicht gefunden worden wäre, wird als Anekdote wohl noch eine Weile in der Schule kursieren.

Von Uwe Klemens