Petkus

Ein richtig guter Wanderweg verbindet die beiden Dörfer Petkus und Buckow. Vermutlich ist es sogar ein Hohlweg, der die beiden Orte vor Jahrhunderten hauptsächlich miteinander verbunden hat. Besonders tief ist er nicht eingeschnitten, aber doch so viel, dass es, unterstützt durch die Büsche und Bäume rechts und links am Wegesrand ein wenig windgeschützt ist.

Üppige Lesesteinhaufen bei Petkus

Überdies liegen um Petkus an vielen Stellen üppige Lesesteinhaufen. Natürlich auch an diesem Weg. Noch erfreulicher ist der Vogelreichtum. Manchmal sind sogar mehrere Grünspechte auf einmal zu sehen. Das ist schon ein ganz besonders großes Glück.

Wer allerdings aus den Nachbarorten per Auto nach Petkus anreist, sollte sein Gefährt nicht achtlos abstellen. Auf der Schenkendorfer Straße kurven recht oft große Traktoren umher, die dann nicht gut vorbeikämen. Da ist es sicherer, noch im Ort in der Schenkendorfer Straße oder im Mühlenblick zu parken und von dort zu starten oder gleich bis Buckow zu fahren und dort loszulaufen.

Kurze Passage durch den Wald bei Petkus

Möglich ist auch, den Wanderweg im Knick des Mühlenblicks einzuschlagen. Der ist zwar noch gut zu erkennen, war aber vor dem Frost doch hoch bewachsen. Es ist jedoch nur eine kurze Passage durch den Wald. Am Waldausgang trifft der Weg wieder auf die Schenkendorfer Straße. Nach links geht es auf den empfohlenen Wanderweg. Auch geradeaus an den Windkraftanlagen ist die Verbindung noch möglich.

Wer zu lange auf dem befestigten Weg bleibt, darf sich ein wenig wundern. Auf der Karte ist er als Schenkendorfer Weg ausgewiesen. Vor Ort, bei einem verlassenen Haus mit gewerblich genutzten Ställen, steht auf dem Straßenschild Lieper Weg. Von dort muss man dann ein kurzes Stück über Feld und Wiese nach links zum Wanderweg laufen. Spätestens dort müssen Wanderer zu „ihrem“ Weg, sonst würden sie in Liepe landen und müssten auf der Fläming-Skate neben der Straße nach Buckow laufen. Das wäre ideal für Radfahrer, doch recht öde für Wanderer.

Auf dem Weg zwischen Petkus und Buckow. Quelle: Gertraud Behrendt

Letztere sind auf dem Hohlweg zwischen den Feldern viel besser aufgehoben. Eigentlich ist dieser Weg so idyllisch, dass er gut hin und zurück zu laufen ist. Eine Tour ist etwa sechs Kilometer lang, hin und zurück sind es dann zwölf. Selbstverständlich ist auch ein Rundweg möglich. Der Kirchturm wird allmählich immer besser sichtbar, je näher es nach Buckow geht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor der Kirche geht es nach links und am alten Freibad wieder nach links etwa knapp drei Kilometer, ehe dieser recht gute und auch per Rad befahrbare Weg wieder nach links Richtung Petkus verlassen wird. Dieser Abschnitt durch den Wald ist sogar mit Streifen als Wanderweg markiert – allerdings bis Merzdorf. Also ist aufzupassen. Einige Abzweige nach links führen ein wenig zurück oder sehen nicht besonders vertrauenerweckend aus.

Nach 2,9 Kilometern sieht der Abzweig hingegen gut aus. Nach einem Kilometer wird der Wald verlassen. Links zweigt ein Weg ab. Rechts ist der Wehrsdorfer Teich zu sehen. Von dort mündet der Familienwanderweg auf den geschotterten, der geradeaus nach Petkus zurückführt. Von dort ist bald rechts die Kirche Petkus zu sehen. Insgesamt sind 13 Kilometer von Petkus nach Buckow und zurück abgewandert.

Touren sind auch im Internet zu finden

Wer Bedenken hat, den richtigen Abzweig zu finden, kann sich die Tour am Computer auf Bikerouter oder Komoot ansehen, aufzeichnen und aufs Handy schicken. Auf Bikerouter lässt sich auch anklicken, welche Wander- und Radwege im eigenen Umkreis eventuell bereits im Netz erfasst sind. Bei denen ist die Chance größer, dass sie auch akzeptabel ausgeschildert sind.

Das erhöht speziell in der kalten und dunklen Jahreszeit das Wandervergnügen, wenn wenig Neigung besteht, sich ins kühle Gras zu setzen. Zur Orientierung gibt es übrigens mittlerweile auch Kurse per Zoom, beispielsweise bei Thomas Froitzheim unter www.naviso.de Auch für Reiter wird dort eine spezielle Outdoornavigation angeboten. Ganz Ungeduldige können ihren Wissensdurst sogar in einem Privatkurs stillen, um sich dann professionell auf Wanderungen vorzubereiten.

Von Gertraud Behrendt