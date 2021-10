Wandertipp der MAZ: Die Radtour um den Rangsdorfer See

Rangsdorf

Ausgangspunkt der Tour über circa 18 Kilometer ist das Seehotel Rangsdorf. Wir starten in südlicher Richtung, also nach links. Zuerst geht es durch ein kleines Waldstück vorbei am Fußballplatz nach Klein Venedig. Dieser ursprünglich Ende der 1920er Jahre als Wassersportsiedlung geplante Ortsteil sollte möglichst vielen Grundstücksbesitzern die Möglichkeit eröffnen, auf dem Wasserweg zum Rangsdorfer See zu gelangen. Und so überqueren wir auf unserem Weg vier der insgesamt sieben Kanäle. Je nach Jahreszeit ist der Wasserstand mal ausreichend zum Bootfahren und mal eher nicht.

Das Seehotel Rangsdorf. Hier beginnt die Radtour um den See. Quelle: Lisa Neugebauer

Nach der Siedlung geht es in Ufernähe auf einem Waldweg entlang, bis wir links ein Grundstück der Seeschule mit einem länglichen Gebäude erkennen. Hier gibt es sogar mehrere nennenswerte Attraktionen: Das Gebäude mit den zahlreichen Säulen verrät die Handschrift des Architekten Ernst Sagebiel, der nicht nur den Tempelhofer Flughafen entworfen hat, sondern auch den ehemaligen Aero Club in Rangsdorf. Hier trafen sich in den 1930er Jahren zahlreiche Kunstflieger und Sportpiloten. Namhafte Vertreter waren Heinz Rühmann, Beate Uhse oder Elli Beinhorn.

Am Ufer zur Rechten bietet eine durch die sogenannten Zülow-Pfleger errichtete Aussichtsplattform aus Robinienholz Gelegenheit, den Rangsdorfer See zu bewundern. Die Wegweiser zu verschiedenen Hauptstädten lassen erahnen, aus welchen Ländern die jugendlichen Erbauer dieses Projekts stammen. Speziell im Oktober lassen sich hier in der Abenddämmerung große Scharen von einfliegenden Wildgänsen bewundern. Auf dem Gelände der Seeschule befinden sich einige Skudden-Schafe, einer kleinen Rasse mit Ursprung in Ostpreußen, die zu den ältesten Hausschafrassen zählt und leider schon auf der Roten Liste der Nutztierrassen steht. Die anspruchslosen Skudden eignen sich hervorragend für die Landschaftspflege und überwintern hier problemlos im Freien in ihrem Unterstand. Vor dem Zaun erinnert ein Gedenkstein an das gescheiterte Hitler-Attentat am 20.06.1944 durch Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der damals vom Flughafen Rangsdorf Richtung Ostpreußen gestartet und auch wieder hier gelandet ist.

Über den Zülowkanal und der alte Sendeturm in Glienick

Der Weg beschreibt eine Linkskurve und bringt uns zu einem Querweg, dem wir nach rechts folgen. Nach einiger Zeit erreichen wir die Brücke über den Zülowkanal, der den Rangsdorfer See mit dem Nottekanal verbindet. Hier können wir noch eine der insgesamt sieben Begegnungsbänke auf dem historischen Regionalwanderweg „Baruther Linie“ ausprobieren und fahren dann am rechten Ufer des Zülowkanals entlang, bis wir auf einen Wirtschaftsweg mit Betonplatten stoßen. Hier geht es nach rechts, es findet sich jedoch nur der Hinweis auf den Wanderweg „Baruther Linie“. Wir überqueren einen Flutgraben, steuern nach rechts und erkennen am Horizont die Umrisse des ehemaligen Sendeturms Glienick.

So sehen Skudden-Schafe aus. Die Tiere gehören zu den Urnutztierarten. Quelle: Bernd Von Jutrczenka

Wir passieren eine kleine Teichanlage mit einem überdachten Rastplatz und fahren weiter Richtung Sendeturm. Bei den nächsten vier Kreuzungen fehlen leider die Hinweise auf unseren Rundweg. Bei der nächsten T-Kreuzung biegt die Baruther Linie nach links ab, wir halten uns rechts. Zwei der Wege an der nächsten Kreuzung führen durch das Naturschutzgebiet, also folglich nehmen wir die Abzweigung nach scharf links. Die Betonplatten werden weniger, der Weg wird zum Schotterweg. Rechts und links haben wir einen herrlichen Ausblick auf die Wiesen und Felder. Nicht selten sind hier zahlreiche Vertreter der Vogelwelt zu beobachten. Ob Reiher, Kraniche, Schwäne, Tauben oder Wildgänse – für den aufmerksamen Beobachter gibt es meistens was zu sehen.

Pferdekoppel, rustikale Gutshäuser und Feldsteinkirchen

An der nächsten Kreuzung biegen wir erneut nach rechts ab und fahren Richtung Weinberg-Rundweg. Nach einiger Zeit kommen wir an eine Infotafel, die über die Wildvögel in der Region aufklärt. Kurze Zeit später lohnt es, den Blick nach rechts zu richten: Das Seehotel Rangsdorf ist trotz der Entfernung von etwa 2,3 Kilometern gut zu erkennen – vom See dazwischen sieht man jedoch nichts. Bald mündet der Weg in die Landstraße, die Groß-Schulzendorf und Jühnsdorf verbindet. Wir biegen nach rechts ab. Am Ortseingang Jühnsdorf können wir uns noch an zahlreichen Pferden auf den Koppeln links und rechts der Straße erfreuen. In der Ortsmitte fallen besonders das Gutshaus von 1824 und die Feldsteinkirche aus dem 14. Jahrhundert auf. Gegenüber der Kirche rechts geht unser Weg in die Lankestraße weiter. Bis zum Ristorante Musti sind es nur noch 200 Meter von hier – bei schönem Wetter ist der Abstecher zum Biergarten ein Muss. Nach dem optionalen Abstecher geht es also weiter über den Lankeweg, vorbei am Gelände des Klesa Hofes mit zahlreichen Pferden, die zum Teil auch im Reitsport eingesetzt werden. Weiter geht es über eine Betonstraße bis zum alten Hafen an der Krummen Lanke.

Regelmäßiger Besuch von Anglern aus Berlin

Mitte der 1980er Jahre wurde hier Faulschlamm ausgebaggert und zum Teil als Dünger auf die Felder ausgebracht. Diese Straße ist als Waldweg ausgewiesen und eigentlich für Autos gesperrt. Leider halten sich nicht alle daran, so dass man hier regelmäßig Angler aus Berlin sehen kann. Seit Anfang des Jahres befindet sich hier auch ein Pegelmesser an der Spundwand mit automatischer Messwerterfassung. Der Maximalpegel liegt bei 1,01 Meter, aktuell fehlen jedoch über 40 Zentimeter.

Zur richtigen Zeit kann man auf der Radtour Wildgänse beobachten. Quelle: Soeren Stache

Wir fahren in Ufernähe weiter und biegen unmittelbar vor der Bundesautobahn A10 nach rechts ab. Mit etwas Glück sind wir zur passenden Jahreszeit da und können hier wilde Weintrauben ernten. Als nächstes überqueren wir den Glasowbach, der vom Selchower See kommt und als einziger Zulauf des Rangsdorfer Sees fungiert. Hinter der Brücke geht es rechts und dann nochmals halbrechts immer in Ufernähe entlang bis zum Strandbad am Rangsdorfer See. Hier können wir die Tour mit einem beschaulichen Blick über den See ausklingen lassen.

Von Günter Mehlitz