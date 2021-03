Warnstreiks in Ludwigsfelde und Luckenwalde: Mitarbeiter von Schaeffler und Gestamp legen Arbeit nieder

Ludwigsfelde/Luckenwalde

Weitere Streiks in der Metallbranche: Um den derzeitigen Tarifverhandlungen zwischen IG Metall und Arbeitnehmervertretern weiter Druck zu verleihen, haben am Donnerstag Beschäftigte in Ludwigsfelde und Luckenwalde die Arbeit niedergelegt. Aufgerufen waren dazu die Frühschichten der Autozulieferer Gestamp und Schaeffler.

Warnstreik bei Gestamp: Etwa 80 Mitarbeiter legen am Donnerstagvormittag ihre Arbeit nieder. Quelle: Lisa Neugebauer

Zentrale Forderung der IG Metall ist die tarifliche Angleichung von Ost und West: Weil die Arbeitnehmer in den neuen Bundesländern 40 Stunden, in den alten aber 37 Stunden arbeiten, verlangt die Gewerkschaft für die Beschäftigten der Metallindustrie entsprechend mehr Geld. Außerdem will die IG Metall in der Tarifrunde unter anderem vier Prozent mehr Lohn und Rahmenbedingungen für Zukunftstarifverträge einzelner Betriebe erreichen.

Gestamp-Mitarbeiter haben derzeit hohe Arbeitsbelastung

Das Unternehmen Gestamp mit rund 450 Mitarbeitern in Ludwigsfelde hat schon vor Jahren einen Zukunftsvertrag mit der Belegschaft geschlossen. Darin machen die Arbeitnehmer laut IG Metall bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld Zugeständnisse – im Gegenzug wurde in den Standort investiert: Seit einigen Monaten baut Gestamp eine neue Produktionsreihe auf, mit der das Unternehmen für die Zukunft – unter anderem die Zulieferung für Tesla – gewappnet sein will.

Nun fordert die IG Metall im Namen der Angestellten für die Anstrengungen einen Ausgleich: „Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Belegschaft bei Gestamp ist die Lohnforderung mehr als berechtigt“, sagte IG-Metall-Chef Tobias Kunzmann am Donnerstag vor den Streikenden. Etwa 80 Gestamp-Mitarbeiter waren gekommen – fast die ganze Frühschicht. Ein großer Teil der Gestamp-Belegschaft sei bereits routiniert, was die Streiks angingen, sagt Kunzmann. „Die Stammbelegschaft hat jede Tarifrunde mitgemacht.“

Warnstreik bei Gestamp: Betriebsratsvorsitzender Mathias Martens spricht vor der Belegschaft. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch bei Schaeffler in Luckenwalde haben knapp 100 Beschäftigte am Donnerstagmorgen die Arbeit niedergelegt. „Unsere komplette Frühschicht hat am Streik teilgenommen“, sagte Andrea Grofe vom Betriebsrat des Luckenwalder Werks. Von 6 bis 8 Uhr demonstrierten sie öffentlich in der Straße Schieferling gegenüber des Mitarbeiterparkplatzes, während die Produktion in den Werkshallen still stand. „Auch wir kämpfen für unseren Tarif“, sagte Betriebsratsleiter Frank Hildebrandt.

Trotz Kälte, Regen und Dämmerung gingen die Schaeffler-Mitarbeiter in Luckenwalde auf die Straße. Quelle: IG Metall

Bei Schaeffler in Luckenwalde geht es derzeit um mehr als nur fairen Lohn – auch wenn das allein für die Belegschaft Grund genug wäre, auf die Straße zu gehen. Der Konzern will am Standort 140 Stellen abbauen und das restliche Werk verkaufen. Vor einem halben Jahr wurde das der Belegschaft mitgeteilt, die Umsetzung des Plans ist bis Ende 2022 avisiert. Seitdem gab es zahlreiche Warnstreiks, Demonstrationen, einen Autokorso durch die Kreisstadt und sogar eine öffentliche Betriebsratsversammlung auf dem Luckenwalder Marktplatz. „Von Seiten des Arbeitgebers gab es aber noch immer keine Bewegung“, berichtete Tobias Kunzmann von der IG Metall am Donnerstag.

IG-Metall-Chef Tobias Kunzmann spricht vor der Belegschaft. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Gewerkschaft kämpft seit Monaten mit den Mitarbeitern um den Erhalt des Standorts Luckenwalde. Doch konkrete Pläne gibt es nicht, lediglich Gerüchte über potenzielle Käufer. Gleichzeitig schafft der Konzern anderswo Tatsachen: In den vergangenen Tagen wurde die Schließung eines Werks bei Schweinfurt endgültig besiegelt und fast zeitgleich die Investition von über 80 Millionen Euro in ein eigenes Zentrallabor am Sitz in Herzogenaurach (Bayern) verkündet.

Zur Frühschicht bei Schaeffler gehören fast 100 Mitarbeiter. Quelle: IG Metall

Was die Mitarbeiter von Schaeffler in Luckenwalde besonders stört, ist die Ungewissheit und das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Denn während der Konzern als Grund für die geplante Schließung unter anderem fehlende Rentabilität anführt, laufen die Produktionsmaschinen in Luckenwalde heiß.

Damit die knapp 400 Mitarbeiter die vertraglich vereinbarten Aufträge erfüllen können, arbeiten sie in drei Schichten und müssen von Zeitarbeitskräften unterstützt werden – immer in dem Wissen, dass ihre Konzernkollegen im Westen mehr Geld bekommen und dafür im Durchschnitt drei Stunden pro Woche weniger arbeiten müssen. Wenn sich daran nichts ändert, wird es wohl nicht der letzte Streik in Luckenwalde und Ludwigsfelde gewesen sein.

Von Lisa Neugebauer und Victoria Barnack