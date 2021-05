Jüterbog

Kaum zu glauben, aber wahr: Selbst aus der Landschaft oder dem Stadtbild herausragende Bauwerke wie ein Wasserturm können unerkannt bleiben. Zumindest, was ihre Funktion betrifft. Gemeinhin stellt man sich einen Wasserturm ähnlich wie einen Leuchtturm als ein hohes, rundes oder vier- bis achteckiges Etwas vor, das eher aussieht wie der Wehrturm einer Burg oder eben wie ein Wasserturm mit einem Turmkopf obendrauf, der einen größeren Durchmesser hat als der schmalere Turmschaft darunter.

Dennoch können sich selbst schon allein von ihrer Funktion her meistens so hohe Bauwerke ganz gut verstecken. Etwa in einem vermeintlichen Glockenturm oder hinter einem hohen Ziergiebel. Gelegentlich schafften es die Architekten auch, den Wasserturm so geschickt in ein Gebäude zu integrierten, dass er als solcher gar nicht auffällt und sogar noch eine andere Funktion übernimmt und obendrein noch einen gestalterischen Akzent setzt.

Diese Erfahrung musste Carsten Preuß machen. Der Mitarbeiter im Umweltamt der Kreisverwaltung hatte schon 2002 mit seiner Frau Hiltrud eine erste Broschüre über die Wassertürme des Landkreises Teltow-Fläming veröffentlicht. Damals beschrieb das heimat- und kulturhistorisch bewanderte Ehepaar 20 Wassertürme auf 24 Seiten. In dieser Woche hat die Kreisverwaltung eine zweite und erweiterte Auflage herausgegeben, auf der Carsten Preuß 24 Wassertürme auflistet und beschreibt und das nun auf 76 Seiten.

Neue Wassertürme aufgetaucht

Im Laufe der fast 19 Jahre zwischen der Erst- und Zweitveröffentlichung sind demnach noch vier Wassertürme aufgetaucht, die sich bis dahin offensichtlich gut versteckt hatten. Familie Preuß entdeckte sie im Zuge ihrer Recherchen für die anderen Broschüren aus ihrer Feder – etwa für „Die Guts- und Herrenhäuser in Teltow-Fläming“. Beim Besuch von Schloss Diedersdorf fanden sie einen etwa 15 Meter hohen Turm am Südgiebel des ehemaligen Kuhstalls, der seinerzeit die Wasserversorgung des Gutes gewährleistete.

Bei ihren Nachforschungen zu der Broschüre „Die Taubenhäuser in Teltow-Fläming“ stießen sie in einem Mellnsdorf Gehöft auf ein stattliches Exemplar, das nicht nur als Taubenhaus, Kleintierstall und Toilette diente, sondern eben auch als Wasserturm, dessen Pumpe bis zum Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung von einem Windrad angetrieben wurde.

Zu den weiteren Entdeckungen zweier noch unerkannter Wassertürme kam es eher zufällig. Dazu gehört ein weiterer Turm im mit diesen Bauten reichlich gesegneten Jüterbog. Er ist wegen seiner erhöhten Lage westlich des Bahnhofs in der Nähe der Lindenstraße mit seinen zwölf Metern eher klein und unauffällig.

Der Wasserturm im Alten Stadtbad Luckenwalde befindet sich über dem Treppenhaus. Quelle: Hartmut F. Reck

Schließlich kam noch der Wasserturm im Alten Stadtbad von Luckenwalde dazu. Das im Bauhaus-Stil errichtete Gebäude versteckte seinen Wasserbehälter über dem Treppenhaus, das im Gesamtkomplex noch einen ganz eigenen Akzent setzt.

„Man kann also durchaus hoffen, dass noch weitere Wassertürme entdeckt werden“, meint die Kreis-Beigeordnete Dietlind Biesterfeld (SPD) und zuständige Denkmalschutz-Dezernentin bei der Vorstellung der neuen Broschüre. Dazu hatte man als passende Kulisse den Wasserturm in Jüterbog II an der Parkstraße/Ecke Brückenstraße ausgesucht. Der 1893 errichtete Ziegelbau gehörte wie die übrigen Gebäude ringsum zur Artillerie-Schießschule. Der 25 Meter hohe und etwas gedrungen wirkende Wasserturm erinnert eher an eine Wehrturm Der etwa 50 Kubikmeter fassende Hängebodenbehälter für das Wasser wurde vor einigen Jahren entfernt.

21 von 24 stehen unter Denkmalschutz

„Von den derzeit 24 bekannten Wassertürmen stehen 21 unter Denkmalschutz“, betont Michael Schulze von der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis. Der älteste steht am Bahnhof Zossen und stammt von 1892, der jüngste ist der vom Luckenwalder Stadtbad von 1928/29, der höchste ist der Wasserturm an der Straße Am Wasserturm in Jüterbog mit 42,62 Metern und der niedrigste ist der im bereits erwähnten Mellnsdorfer Taubenhaus mit 7,50 Metern. Laut Denkmalschutzliste des Landes gibt es 233 Wassertürme in ganz Brandenburg. Demnach stehen in Teltow-Fläming überdurchschnittlich viele.

Der liebevoll restaurierte Wasserturm in Altes Lager wurde zum Denkmal des Monats November 2018 erkoren. Quelle: Hartmut F. Reck

Anschaulich wird in der Broschüre auch die Funktionsweise und die verschiedenen Bauarten der Wassertürme beschrieben samt deren historischer Entwicklung. Das hat vor allem damit zu tun, dass hier zwei Bahnlinien vorbeiführen. Die damaligen Dampflokomotiven hatten einen hohen Bedarf an Wasser. Von daher schätzt Carsten Preuß, dass die ersten Wassertürme an der Anhalter Bahn bereits um 1841 gebaut worden sein dürften, aber nicht mehr existieren. Immerhin gibt es noch einen in Zossen und zwei in Jüterbog.

Armee errichtete die meisten Wassertürme

Die meisten Wassertürme sind auf den ehemaligen Militärflächen enthalten, von denen es im Landkreis ja sehr viele gibt. Zwei stehen in Wünsdorf, drei in Jüterbog II und je einer in Rehagen, Sperenberg, Kummersdorf-Gut, Markendorf und Altes Lager. Für die öffentliche Wasserversorgung waren die noch erhaltenen Wassertürme in Zossen, Trebbin, Dahme, Schöna-Kolpien und Jüterbog zuständig. Wassertürme für die Landwirtschaft, Gewerbe und Bäder stehen noch in Ludwigsfelde, Dahlewitz, Diedersdorf, Mellnsdorf, und zwei in Luckenwalde.

Die Broschüren sind für 10 Euro im regionalen Buchhandel, in Touristeninformationen und bei der Denkmalschutzbehörde (plus Porto) erhältlich beziehungsweise zu bestellen.

Von Hartmut F. Reck