Werbig

Der Schulhof der Werbiger Achim-von-Arnim-Grundschule und damit der Campus der Generationen ist um eine Attraktion reicher. Rund 50 der Schul- und Hortkinder gestalten in dieser Woche im Rahmen eines fünftägigen Graffiti-Workshops die bislang im tristen Grau gehaltene, rund 30 Meter lange und knapp zwei Meter hohe Betonmauer.

Minibibliothek in einer Telefonzelle

Bereits vor zwei Jahren hatte Schulleiterin Petra Schrank die Gestaltung der Schulhofabgrenzung und das Aufstellen einer Minibibliothek in Form einer alten Telefonzelle angeregt, doch war die Idee am dafür fehlenden Geld gescheitert.

Birgit Wohlauf (l) stimmt mit den Schülern ab, was wie an die Wand kommt. Quelle: Uwe Klemens

Erst als der Langenlipsdorfer Klaus-Peter Gust eine ausrangierte Telefonzelle spendierte und Schulsozialarbeiterin und Gemeinde-Jugendkoordinatorin Anika Janz auf die Suche nach Fördergeld-Quellen für ein Graffiti-Projekt ging, kam Bewegung in die Sache, so dass aus beiden Ideen schließlich ein gemeinsames Projekt wurde.

Bevor die Motive an die Wand kommen, werden sie gemeinsam besprochen. Quelle: Uwe Klemens

Ohnehin war Janz schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Ort für ein solches Projekt. Da die Suche innerhalb der Gemeinde erfolglos blieb, weil Einwohner Bedenken hatten oder vorgeschlagene Gewerbeobjekte wegen ihrer Lage nicht in Frage kamen, wurde die Idee der gestalteten Schulhof-Mauer aufgegriffen.

Bücherzelle und Graffiti-Projekt harmonieren

Groß war die Freude, als in der vergangenen Woche der über das Deutsche Kinderhilfswerk beantrage Fördermittelbescheid des Bundesministerium für Bildung und Forschung eintraf. Dank der 100-Prozent-Förderung für das etwas sperrig klingende „Graffiti-Projekt mit integrierter Bücherzelle unter dem Aspekt Märchen und Kinderrechte“ konnte es nun endlich losgehen. Als künstlerische Projektleiterin konnte die Lieper Tattoo- und Graffiti-Künstlerin Birgit Wohlauf gewonnen werden. Sie hat in der Gemeinde Niederer Fläming bereits mehrfach zusammen mit Kindern und Jugendlichen Wände von Bushaltestellen, der Hohenseefelder Kita und der Rinower Jugendräume gestaltet.

Amelies Froschkönig ist ein frecher Geselle geworden. Quelle: Uwe Klemens

„Die Kinder haben schon im Vorfeld unheimlich viel Energie in das Projekt investiert und sind jetzt hier mit Rieseneifer und unglaublicher Kreativität dabei“, schwärmt Wohlauf und zeigt ihren ursprünglichen Entwurf, der als Anregung gedacht war, aber von den Dritt- bis Sechstklässlern aufgrund unzähliger eigenen Ideen komplett verworfen wurde.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass Märchen und Kinderrechte zusammengehören, war allen Beteiligten klar. Denn die Kühnheit und die Zuversicht des Froschkönigs und der Mut seiner Prinzessin, die Stärke Pippi Langstrumpfs, Schneewittchens Gemeinschaftssinn und der Freiheitsdrang des Hauselfs Dobby aus Harry Potter sind Eigenschaften, die für jeden wichtig sind und in denen sich die meisten Kinder leicht wiederfinden.

Buntes Bilderbuch hat viele Kapitel

Die Schulhofmauer gleicht bereits jetzt, zur Projekt-Halbzeit, einem bunten Bilderbuch, wo bei der Betrachter von Kapitel zu Kapitel in eine andere Epoche und eine andere Geschichte taucht. Auf einer langen Wellenlinie flattern dazwischen ebenfalls an die Wand gemalte und gesprühte Bücher in Richtung Telefonzelle, also dorthin, wo bald schon auch die Bücherschätze zu finden sind.

„Die Woche ist spannend“ sagen die elfjährigen Freundinnen Marlene und Amelie wie aus einem Mund, während sie beim Froschkönig und einem Uhu die letzten Pinselstriche tun. Neben dem Erlernen der neuen Technik und der Beschäftigung mit dem Märchenthema hat den beiden vor allem das kreative Zusammenarbeiten als Gruppe am meisten gefallen.

Von Uwe Klemens