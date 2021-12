Wegen Corona: Händler in Teltow-Fläming spüren Folgen der Lieferengpässe

Teltow-Fläming

Die Buch- und Spielwarengeschäfte in Teltow-Fläming spüren bereits die Folgen der Lieferengpässe. Wegen der erhöhten Nachfrage seit der Corona-Krise und jetzt im Weihnachtsgeschäft kommt es bei den Herstellern derzeit zu Rohstoffknappheit und begrenzten Transportkapazitäten. Die Auswirkungen spürt nun auch der Handel, vor allem Spielzeuge und Bücher sind wegen der hohen Nachfrage betroffen.

Einige Bücher derzeit nicht lieferbar

Elisabeth Hoch, Leiterin der Brunnen-Buchhandlung in Ludwigsfelde, sagt, einige Bücher seien derzeit schwer zu bekommen. Das betreffe vor allem Bestellungen aus dem Ausland, die ohnehin längere Lieferzeiten hätten, aber auch einige Bücher aus Deutschland. „Es ist aber schwer zu sagen, was der übliche Run des Weihnachtsgeschäfts und was davon Papierknappheit ist“, sagt Hoch. Sie wisse aber, dass Verlage einige Bücher derzeit nicht nachdrucken könnten, weil ihnen das Material fehlt.

„Die Kunden reagieren mit den Argumenten meistens verständnisvoll“, sagt Hoch. Die meisten würden sich für eine Alternative entscheiden. „Es ist aber nicht auszuschließen, dass wir einige auch an das große A verlieren.“ Das „große A“ – der Onlinehändler Amazon – macht es den stationären Buchhändlern bereits seit Jahren schwer. In der Corona-Krise hat sich der Trend noch verstärkt, weil viele die kontaktlose Lieferung vorgezogen haben. „Es kann schon sein, dass es das Buch, was wir nicht mehr bekommen, da noch gibt, weil dort größere Mengen im Lager liegen“, sagt Hoch. Aber auch bei ihr gebe es noch genug Bücher, oder im Notfall auch einen Gutschein. „Es ist nicht so, dass die Regale leer sind“, sagt sie. „Der Vorteil bei uns ist ja, dass wir sicher eine passende Alternative empfehlen können“, so Hoch.

„Der Nachholbedarf hat die Situation nun zusätzlich verschärft“

Wie Sprecher des Discounters Kik, Sören Heinrichsmeyer, der MAZ erklärt, seien die globalen Lieferketten seit Beginn der Corona-Pandemie massiv unter Druck. Durch Verzögerungen und Ausfälle in der Produktion und dem Transport seien die weltweiten Warenströme durcheinandergeraten. Reduzierte Frachtkapazitäten und fehlende Container hätten dazu geführt, dass die Transportkosten immens gestiegen seien. „Der weltweite Nachholbedarf hat die Situation nun zusätzlich verschärft“, so Heinrichsmeyer.

Dadurch komme es auch bei dem Discounter vereinzelt zu Lieferterminverschiebungen, teilte der Sprecher mit. Märkte von Kik befinden sich in Ludwigsfelde, Großbeeren, Blankenfelde-Mahlow und Trebbin. „Die Verzögerungen haben aber nur einen geringen Einfluss auf unsere generelle Warenverfügbarkeit“, so Heinrichsmeyer. Das Unternehmen habe nicht feststellen können, dass die Engpässe bestimmte Spielwaren beträfen.

Kik: Weihnachtsgeschäft gesichert

Auch das Weihnachtsgeschäft sieht er nicht in Gefahr. „Wir gehen nicht davon aus, dass die Nachfrage zu einer Verknappung führen wird, und sind sicher, unserer Kundschaft im diesjährigen Weihnachtsgeschäft ausreichend Produkte anbieten zu können“, so Heinrichsmeyer. Er empfiehlt jedoch eine „vorausschauende Planung“ und den „rechtzeitige Kauf der Weihnachtsgeschenke“. „Dadurch lassen sich die letzten Tage vor dem Fest auch entspannt genießen.“

Discounter Tedi, mit Geschäften in Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow, Trebbin und Am Mellensee betroffen

Auch der Discounter Tedi, der Geschäfte in Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow, Trebbin und Am Mellensee betreibt, habe die Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten Verzögerungen in den globalen Lieferketten getroffen. „Als Non-Food-Händler können wir Lieferengpässe in den vergangenen Monaten in einigen Warengruppen bestätigen“, so Sprecherin Saranda Lazraj. „Glücklicherweise sind wir im Allgemeinen mit einer guten Warenversorgung aufgestellt.“

Bereits vor der anstehenden Weihnachtszeit habe sich das Unternehmen um eine „verhältnismäßige Verfügbarkeit“ unterschiedlicher Warengruppen bemüht. Das Weihnachtssortiment sei trotz der anfänglichen Schwierigkeiten vollständig eingetroffen. „Unsere Kundinnen und Kunden können ihre Weihnachtsgeschenke daher in gewohnter Vielfalt bei uns einkaufen“, so Lazraj.

Kaufland mit Filialen in Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde und Zossen ebenfalls von Lieferengpässen betroffen

Auch Kaufland sei temporär von Lieferengpässen betroffen, teilte das Unternehmen mit. Die Supermarktkette hat in ihren Geschäften in Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde und Zossen üblicherweise auch ein großes Spielzeugangebot. „Mit unseren Logistik Dienstleistern stehen wir in engem Kontakt und finden gute Lösungen“, so das Unternehmen. Kaufland könne daher noch eine große Auswahl an Spielwaren anbieten.

Von Lisa Neugebauer