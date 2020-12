Ludwigsfelde

Sofija tritt nervös von einem Bein aufs andere. Zum einen ist es etwas kalt an diesem Mittwochnachmittag, zum anderen ist sie etwas nervös. Die Neunjährige steht in einer Schlange außen vor der Lounge des Klubhauses in Ludwigsfelde und wartet darauf, dass endlich die Fenster aufgehen. Denn was dahinter ist, das kann Sofija schon sehen: Berge von Päckchen türmen sich auf mehreren Tischen entlang der Fensterfront, und eines wird die Neunjährige bekommen.

Große Auswahl: Über 200 Pakte haben die Ludwigsfelder in diesem Jahr gespendet. Quelle: Lisa Neugebauer

Bereits das 16. Jahr in Folge verteilt der Verein „Ludwigsfelder Weihnachtsengel“ Geschenke an Kinder von Familien, bei denen an Heiligabend nicht so viel unter dem Tannenbaum liegen kann. Gespendet und hübsch verpackt wurden die Pakete von Menschen aus Ludwigsfelde. Über 200 Geschenke sind auch dieses Mal wieder zusammengekommen. Initiatorin Maren Ruden freut sich über die Spendenbereitschaft: „Wir sind so dankbar, dass auch in diesem Jahr so viele mitgemacht haben.“

Nur wenige dürfen anpacken: Wegen der Corona-Bestimmungen dürfen in diesem Jahr nicht so viele Helfer die Geschenke verteilen, aber das Team um Vereinsvorsitzende Cora Ruden (2.v.l.) und Initiatorin Maren Ruden (l.) ist trotzdem hoch motiviert. Quelle: Lisa Neugebauer

Organisatorisch sei die Aktion in diesem Jahr eine kleine Herausforderung gewesen, sagt Runden. Bei den Vorbereitungen für die Geschenkübergabe musste der Verein einiges umdisponieren: Normalerweise würden bis zu 25 Personen an dem Tag helfen, sagt Ruden. Jetzt seien gerade einmal sechs Personen erlaubt, die das Dekorieren, Sortieren und Aufbauen meistern mussten. „Wir sind froh, dass wir das geschafft haben“, sagt Ruden. Bedanken wolle sie sich aber auch bei allen, die dafür sorgen, dass alles so gut ineinander greift, etwa beim Verein Solbra, den Stadtwerken und dem Team vom Klubhaus. „Man kann sich wirklich auf alle verlassen.“

Auch der Verein „Angolanische Union“ hatte die Ludwigsfelder Weihnachtsengel in diesem Jahr unterstützt: Ludwigsfelder Isaias Pedro Castelo Capapinha nähte 120 Masken, die die Weihnachtsengel am Mittwoch unter den Helfern, aber auch den Kindern und Eltern verteilten.

Beisammensein fehlt bei Geschenkübergabe

Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen die Weihnachtsengel ihre traditionelle Weihnachtsfeier allerdings nicht ausrichten, sondern müssen die Geschenke aus den Fenstern der Klubhaus-Lounge herausreichen. Mit leuchtender Kreide haben sie Abstände und Wege eingezeichnet, damit es zu keinen Zusammenstößen kommt. Außerdem hat jede Familie im Vorfeld eine festgelegte Zeit für die Paketübergabe bekommen.

Alles anders in diesem Jahr: Statt einer Weihnachtsfeier gibt es Abstandsmarkierungen, und die Pakete bekommen die Kinder aus dem Fenster gereicht. Quelle: Lisa Neugebauer

„Das ist natürlich nicht das Gleiche wie sonst“, sagt Leticia Nemeth vom Weihnachtsengel-Verein. Bei der Aktion gehe es eigentlich nicht nur um die Geschenke, sondern auch um das gesellige Beisammensein. In den Jahren davor konnten die Kinder im Klubhaus den Weihnachtsmann treffen, Pfefferkuchen essen und Weihnachtskarten basteln – all das fällt in diesem Jahr aus. „Das fehlt schon sehr“, sagt Nemeth.

Strahlende Augen: Geschenke gab es auch für die sechsjährige Yasra (Mitte) und ihre beiden Brüder. Quelle: Lisa Neugebauer

Maja (6) ist die Erste in diesem Jahr, die sich ein Paket von den Weihnachtsengeln aussuchen kann. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch Sofija, die bereits zum fünften Mal bei der Aktion mitmacht, findet es schade, dass die Weihnachtsfeier ausfällt. „Das hat immer Spaß gemacht mit dem Weihnachtsmann und so“, sagt sie. Trotzdem freut sich die Neunjährige, dass sie überhaupt ein Geschenk von den Weihnachtsengeln bekommt.

Einen besondern Wunsch hat sie nicht: „Man weiß ja eh nicht, was drin ist, also lasse ich mich überraschen.“ In den vergangenen Jahren sei von Büchern über Spiele und ein Kopfkissen alles dabei gewesen, erinnert sie sich. „Mama hat einmal einen Schreck gekriegt, als ein Kopf drin lag“, sagt Sofija. Der Kopf war natürlich nur der einer Puppe, an dem man Frisuren üben kann.

Als sie nun am letzten Fenster ihr Paket aussuchen kann, zeigt Sofija auf ein besonders großes mit rot-grünem Papier. Ihre Augen strahlen, als Weihnachtsengel Cora Ruden ihr das Geschenk gibt. Und als dazu auch noch ein kleineres Geschenk gehört, das sich verdächtig nach einem Buch anfühlt, ist Sofija glücklich. „Lesen mag ich wirklich gern“, sagt sie.

Von Lisa Neugebauer