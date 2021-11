Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Weihnachten ohne bunt geschmückte, glitzernde und leuchtende Bäume, das kann sich kaum einer vorstellen. Auch in den eigenen vier Wänden werden Tannen, Kiefern und Co. während der Festtage zum Mittelpunkt der Stube, gern schön aufgeputzt und mit Liebe dekoriert.

Und nicht nur das Schmücken kann man zelebrieren: Das gilt ebenso für die Suche nach dem Weihnachtsbaum. Denn an einigen Orten in der Region kann man sich seinen Baum mit eigener Muskelkraft erarbeiten. Startschuss für die Weihnachtsbaumsaison ist bereits am Freitag vor dem ersten Adventswochenende:

Weihnachtsbaumwald Mellensee:

Ab dem 26. Dezember gibt es jeden Tag bis Weihnachten im Weihnachtsbaumwald in Mellensee Bio-Weihnachtsbäume. Darunter sind Blautannen, Douglasien, Colorado-Tannen, Nordmanntannen und Serbische Fichten. Geöffnet ist so lange es hell ist (letzter Einlass 16 Uhr). Weitere Infos zu Coronabestimmungen und dem Angebot gibt es unter www.weihnachtsbaum-selbst-schlagen.de

Oberförsterei Hammer:

Am Samstag, dem 11. Dezember, gibt es von 12 bis 18 Uhr einen Weihnachtsbaumverkauf in der Oberförsterei Hammer. Wer will, kann sich seine Küstentanne auch selbst schlagen. Der Weg ist ausgeschildert, es gilt Maskenpflicht. Weitere Informationen erhält man unter 033765/21780.

Forsthaus Alt-Lenzburg in Märtensmühle

Die Chance, sich eine Blaufichte zu schlagen, gibt es am Samstag, dem 11.Dezember, von 9 bis 15 Uhr am Forsthaus Alt-Lenzburg in Märtensmühle. Auch ein Lagerfeuer ist geplant. Zu beachten: Die Zufahrt ist nur über Kliestow. Weitere Infos gibt es unter 0152/01587529.

Weihnachtsbaumplantage Schulzendorf

Direkt im alten Ortskern von Schulzendorf gibt es vom 1. bis 23. Dezember täglich die Möglichkeit, zwischen 14 und 17 Uhr seinen Baum für die Festtage selbst zu schlagen. Die Plantage befindet sich in der Dorfstraße 37.

Spargelgut Diedersdorf

Die Nordmanntannen-Plantage des Spargelguts Diedersdorf hat an den ersten beiden Adventswochenenden sowie ab dem 10. bis einschließlich dem 22. Dezember täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Sägen können vor Ort ausgeliehen werden. Infos unter www.spargelgut-diedersdorf.de

Försterei Wüstemark

Fichten, Kiefern und Tannen können am dritten Adventswochenende an beiden Tagen ab 10 Uhr auf dem Areal der Försterei Wüstemark (L400 zwischen Wildau und Schulzendorf) geschlagen werden. Es gilt Masken- und Abstandspflicht. Mehr Infos unter www.weihnachtsbaeume-wuestemark.de.

Von Nadine Pensold