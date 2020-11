Ludwigsfelde

Vieles ist in diesem Jahr anders als sonst. Doch das Weihnachtsfest, wenn auch in anderem Rahmen, werden die Menschen trotzdem feiern. Und wie immer haben fleißige „Heinzelmännchen“ in den Wochen zuvor dafür gesorgt, dass die Straßen und Gebäude in den Gemeinden und Städten von Mahlow bis Dahme, von Königs Wusterhausen bis Trebbin jetzt in festliches Licht getaucht und geschmückt sind. Vielerorts sorgten die Kommunalservices, manchmal mit privaten Vertragsfirmen, Geschäftsinhaber oder Center-Verwaltungen in Einkaufsmeilen für das Weihnachtsschmücken.

In Ludwigsfelde hatten Bauhofleiter Robert Ladendorf und seine Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, um rechtzeitig zum ersten Advent alles festlich erstrahlen zu lassen. Der Zeitfaktor ist für die Ludwigsfelder ganz wichtig: „Wir warten mit dem Dekorieren für das Fest immer erst den Ewigkeitssonntag ab, dann müssen wir uns sputen“, sagt Robert Ladendorf.

Lagerhallen voller Deko-Material

Auf dem Gelände des Kommunalservices in der Straße der Jugend harren fast elf Monate lang künstliche Sterne, Weihnachtsbäume, weiße Riesenkugeln, Lichterketten und Märchenfiguren aus Holz ihres großen Auftritts. Neben Osterhasen und allerlei anderem Dekomaterial sind sie in Lagerhallen untergebracht.

In Ludwigsfelde werden im Bauhofdepot Weihnachts- und Osterdekoration gemeinsam aufbewahrt. Quelle: A.v.Fournier

Damit die Stadt festlich illuminiert wird, nimmt die Kommune seit fast einem Vierteljahrhundert die Dienste der Firma Timpner in Anspruch. Sie brachte auch dieses Jahr Lichterketten auf dem Rathausplatz, an Weihnachtsbäumen in der Stadt und den Ortsteilen an. Der Hubsteiger von Jürgen Timpner bewährt sich beim Befestigen der Sterne an den Laternenmasten ebenso wie an der Eiche im Kreisverkehr am Alten Krug. „Wenn wir unsere Arbeiten beginnen, ist es ganz und gar noch nicht weihnachtlich“, so der Firmenchef.

Zuvor hatte er die riesigen weißen Baumkugeln aus dem Bauhof-Depot geholt und zusammen mit Lichterketten an den Ästen der mächtigen Eiche befestigt. Schmucke und gleichzeitig intelligente Deko-Objekte sind die stilisierten Weihnachtsbäume, die über die großen Pflanzkübel im Stadtzentrum gestülpt wurden. Im Innern sind die Kunststoffbäume unter einem Drahtgestell hohl, sodass die Stauden in den Kübeln darunter passen und gleichzeitig einen Winterschutz haben.

Märchenhafte Dekoration im Aktivpark

Die Märchenfiguren aus Holz wurden wie in der Vergangenheit im Aktivpark an der Autobahnbrücke aufgestellt. „Alle Kollegen packen beim Schmücken mit an“, sagt Daniel Schwarz, Meister im Bauhof. Mit dem Radlader wurde die Weihnachtsdekoration aus den Hallen geholt und auf Autos geladen, an die vorgesehenen Stellen gefahren und aufgestellt.

Für die Mitarbeiter ist das eine normale Aufgabe im Jahreslauf wie etwa das Bäumewässern oder die Schneebeseitigung. Für die Ludwigsfelder und ihre Besucher sind die nun erstrahlenden Lichter aber doch etwas ganz Besonderes.

Von Andrea von Fournier