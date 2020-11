Dahmeland-Fläming

Egal, ob kleines Bäumchen oder prächtig gewachsene Tanne, ohne Weihnachtsbaum ist für viele der Heiligabend nicht komplett. An den Zweigen werden Sterne und Kugeln angebracht, darunter die Geschenke für die Bescherung arrangiert.

Den perfekten Baum kann man entweder bei zahlreichen Händlern in der Region finden – oder bei einem Besuch auf einer der Weihnachtsbaum-Plantagen in Dahmeland-Fläming. So wird die Suche nach dem grünen Schmuckstück zu den Festtagen auch zum schönen Ausflug mit der Familie an der frischen Luft.

Hier gibt es in den kommenden Wochen die Gelegenheit, Weihnachtsbäume selbst zu schlagen. Informieren Sie sich bitte vor dem Besuch tagesaktuell über die geltenden Corona-Bestimmungen und beachten Sie die Hygiene-Regeln.

Försterei Wüstermark in Zeuthen

Aus Tannen, Fichten und Kiefern kann man auf dem sechs Hektar großen Areal der Zeuthener Försterei am 12. und 13. Dezember jeweils ab 10 Uhr auswählen. Die Preise liegen zwischen 26 und 30 Euro pro Baum. Nach dem Baumschlagen kann man sich mit einer Bratwurst stärken. Beim Besuch muss auf Abstand geachtet und eine Maske getragen werden.

Försterei Wüstemark 1, 15738 Zeuthen, www.weihnachtsbaeume-wuestemark.de

Weihnachtswald Mellensee

Von 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit kann man täglich bis Heiligabend (am 24.Dezember bis 12 Uhr) zur Weihnachtsbaumplantage in Mellensee aufbrechen, um einen Baum aus biologischem Anbau auszusuchen. Blaufichten, Douglasien, Colorado-Tannen, Frasertannen, Serbische Fichten, Korea-Tannen und Nordmanntannen stehen den Selbstfällern zur Auswahl. Und auch ein Zauberwald erwartet die Besucher. Werkzeug ist vor Ort vorhanden und wird frisch desinfiziert.

Plantage am Mokeweg in Mellensee, www.weihnachtsbaum-selbst-schlagen.de

Weihnachtsbaum-Plantage Kablow

Corona-bedingt findet der Verkauf von Weihnachtsbäumen in Kablow nur nach telefonischer Absprache statt. Zwischen einem und vier Meter hoch sind die Fichten, Serbische Fichten, Blaufichten, Douglasien und Kiefern aus ökologischem Anbau, die Plantage befindet sich direkt hinter dem Kablower Sportplatz. Wegen hoher Nachfrage und der großen Trockenheit im Sommer ist das Angebot allerdings begrenzt. Bäume ab 15 Euro (14 Euro pro laufender Meter).

weihnachtsbäume-kw.de

Spargelgut Diedersdorf

Am ersten Adventswochenende fällt der Startschuss für den Verkauf auf der Plantage des Spargelguts. Am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 16 kann nach dem perfekten Baum Ausschau gehalten und natürlich auch selbst geschlagen werden. Vom 4. Dezember bis 22. Dezember täglich von 10 bis 16 Uhr. Leihsägen sind vorhanden.

Birkholzer Straße 103 in Diedersdorf, www.spargelgut-diedersdorf.de

Weihnachtsbaumplantage Schulzendorf

Bis zum 23. Dezember gibt es täglich zwischen 14 und 17 Uhr die Möglichkeit, sich seinen Weihnachtsbaum in Schulzendorf zu schlagen, Die Plantage befindet sich am Ende der Dorfstraße (im Ort ausgeschildert).

Weitere Informationen gibt es unter 0178/1730260.

Von Nadine Pensold