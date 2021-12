Wüstemark

Mit Kind, Kegel und Säge wird am dritten Adventswochenende nach Wüstemark zum Weihnachtsbaumschlagen geladen. Viele werden dann hoch motiviert auf die Suche nach dem einzig wahren Baum gehen. Dichte Zweige, sattes Grün und gleichmäßige Rundungen – so sieht in jedem Jahr der Favorit für das große Sägen aus. In Wüstemark, das an der L 400 zwischen Wildau und Schulzendorf liegt, stehen Bäume von anderthalb bis vier Metern auf sechs Hektar.

Von der Colorado-Tanne bis zur Serbischen Fichte

„Wir nutzen die Fläche unter der Hochspannungsleitung für den Weihnachtsbaumanbau, das sind etwa 20 Hektar“, erzählt Revierförster Stephan Parsiegla. Er erläutert, dass dort Bäume wegen der Leitungen nicht zu groß werden dürfen. Kiefern, Blaufichten, Coloradotannen, Serbische Fichten und Küstentannen warten dort auf den großen Auftritt.

An der L 400, vor der Försterei Wüstemark wird für das große Sägen geworben. Quelle: Heidrun Voigt

Seit vier Jahren betraut die Landeswaldoberförsterei Hammer Ronny Büttner, der einen landwirtschaftlichen Betrieb und die Gaststätte „Rast auf dem Bauernhof“ in Wüs­temark betreibt, mit dem Verkauf der Bäume. „Die Kooperation mit Herrn Büttner hat sich als sehr positiv herausgestellt. Wir schaffen das mit unserem Personal nicht und er sorgt auch für das entsprechende Flair“, stellt Stephan Parsiegla fest.

Jeder Baum kostet 30 Euro

Ein Lagerfeuer könne es diesmal Pandemie-bedingt nicht geben, aber er hoffe, dass der Verkauf von Bratwurst, Kinderpunsch und Glühwein laufe, so Ronny Büttner. Das Bäumeschlagen findet auf jeden Fall statt. Jeder Baum, das heißt egal wie groß und welche Sorte, kostet 30 Euro.

Stephan Parsiegla erzählt, dass rund 4000 Bäume pro Hektar – sie stammen von der landeseigenen Forstbaumschule – gepflanzt werden. Dann beginnt die Kulturpflege. Das heißt, die Setzlinge müssen freigehalten werden. In Wüstemark erfolgt das mechanisch durch eine ferngesteuerte Raupe. Natürlich gibt es auch Ausfälle bei den Jungpflanzen. Gerade durch die trockenen Frühjahre in den letzten Jahren seien die angestiegen, sagt der Revierleiter. „Teilweise werden die Bäume bis zu acht Jahre alt. Gerade zu Anfang wachsen sie sehr langsam“, so Parsiegla weiter.

Tannen in der Försterei Wüstemark sind bis zu 2,20 Meter hoch

Jedes Jahr werden, um die Kontinuität zu wahren, neue Bäume gepflanzt und aus zu großen Bäumen Steckreisig gemacht. Aber auch Bäume von mehr als drei Metern sind gefragt. Das Gericht in Königs Wusterhausen und die Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte haben beispielsweise schon angefragt. Der Durchschnittsweihnachtsbaum ist 1,50 bis 2,20 Meter groß.

Ronny Büttner freut sich, dass viele Familien mit Kindern jedes Jahr zum Schlagen in den Wald kommen. Gerade für die Kleinen sei es ein Erlebnis, ein gewichtiges Wörtchen bei der Wahl mitzureden und anzupacken. Und egal wie Tanne, Fichte oder Kiefer aussehen – das selbst abgesägte Prachtstück ist immer das allerschönste.

Info: Weihnachtsbaumschlagen am 11. und 12. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Försterei Wüstemark an der L 400, Säge und Maske mitbringen.

Von Heidrun Voigt