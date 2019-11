Dahmeland-Fläming

In der Adventszeit wird es wieder gemütlich in der Region: Zahlreiche Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein, Gebäck und einem Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt. Allerdings heizen die meisten Märkte die Feuerzangenbowle nur für ein, zwei Tage an. Damit niemand seinen Lieblingsmarkt verpasst, folgt hier eine Übersicht für die Märkte in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Weihnachtsmärkte in Teltow-Fläming

Trebbin: Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 29. November bis zum 1. Dezember rund um den Markt, das Rathaus und die evangelische Stadtkirche St. Marien statt. Bürgermeister Thomas Berger eröffnet den Adventsmarkt der Clauertstadt am Freitagabend um 18 Uhr.

Dennewitz: Am 30. November findet der eintägige Dennewitzer Adventsmarkt an der Kirche statt. Ab 14 Uhr haben die regionalen Stände für Besucher geöffnet. Um 15 Uhr beginnt das vorweihnachtliche Unterhaltungsprogramm: Unter anderem gibt es englische Weihnachtslieder von und mit Rachel Marriott. Am Abend singt der Flämingchor Langenlipsdorf für den guten Zweck.

Ludwigsfelde: Der Weihnachtsmarkt im und um den Innenhof des Ludwigsfelder Klubhauses trumpft am 30. November und 1. Dezember mit einem bunten Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie auf. Kinder können sich auf einem Karussell, an der Modelleisenbahn oder beim Ponyreiten austoben. Auch der Weihnachtsmann ist da und wartet auf Besuch. Erwachsene können sich derweil an Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten erfreuen.

Schöna-Kolpien: Der Christkindlmarkt rund um die Kirche des Dahmer Ortsteils Schöna-Kolpien öffnet seine Stände am 30. November für einen Tag. Das Unterhaltungsprogramm ist breit gefächert: Neben Ausstellungen gibt es auch Bastelangebote für Kinder und spannende Geschichten im Märchenwagen. Abgerundet wird der Adventsmarkt durch ein Konzert der Don Kosaken.

Glashütte: Vor einer ganz besonderen Kulisse findet der zweitägige Weihnachtsmarkt im Museumsdorf Baruther Glashütte statt. 70 Stände locken Besucher am 30. November und 1.Dezember mit Kunsthandwerk und regionalen Spezialitäten. Ein Highlight ist die Bergmannsweihnacht am Sonntag: Ab 15 Uhr tragen Bergleute Lieder, Gedichte und Geschichten vor. Bei der sogenannten Bergparade ziehen über 200 Bergarbeiter musizierend durch den Denkmalort.

Markendorf: Wer sich für mittelalterliche Märkte begeistert, sollte dem Markendorfer Weihnachtsmarkt einen Besuch abstatten: Am Sonntag, den 1. Dezember findet der eintägige Weihnachtsmarkt mit Mittelalter-Motto ab 14 Uhr am Markendorfer Backofen statt. Für die Kleinsten ist ein Kinderprogramm geplant.

Zossen: Traditionelles Handwerk, Bühnenprogramm und allerlei Leckereien bietet der Zossener Weihnachtsmarkt. Begleitet wird der Markt am 7. und 8. Dezember von einem Bühnenprogramm, das noch bekannt gegeben wird.

Langenlipsdorf: Zu einem gemeinsamen Adventsmarkt laden die Grundschule " Thomas Müntzer" Blönsdorf und L & L Skatershome nach Langenlipsdorf ein. Von 13.30 bis 18 Uhr werden ein Kinderflohmarkt, Kreativstationen und Unterhaltungsprogramm geboten.

Hohenahlsdorf: Der Weihnachtsmann hält für die Kleinen beim Weihnachtsmarkt in Hohenahlsdorf am 30. November ab 14 Uhr Überraschungen bereit. Die „Kremitzmusikanten" und die "Lindaer Hofsänger" sorgen für Unterhaltung.

Liebätz: Der Adventsmarkt in Liebätz beginnt am 30. November um 14 Uhr. Angeboten werden neben einer kulianrischen Vielfalt Hand- und kunsthandwerkliche Erzeugnisse. Das weihnachtliche Konzert in der Liebätzer Dorfkirche beginnt um 15

Welsickendorf: Im Dorfgemeinschaftsraum von Welsickendorf wird am 30. November beim Advents- und Wichtelmarkt ab 15 Uhr Kaffee & Kuchen im weihnachtlichen Ambiente gereicht. Auf dem Hof laden Glückwein, Kinderpunsch und Bratwurst ein. Ab 16 Uhr gibt es Bastelspaß für Kinder, der Weihnachtsmann schaut auch vorbei. Um 17 Uhr beginnt das gemeinsame Adventssingen.

Dahlewitz: Der Dahlewitzer Familienadventfindet am 30. November ab 15 Uhr in und rund um die Kirche statt. Neben Kinderprogramm wie Puppenspiel und Bastelangeboten werden neben dem Blankenfelder Posaunenbläsern auch wieder das „Chörchen“ die Kirche mit weihnachtlichen Melodien und Liedern erfüllen und zum Mitsingen anregen.

Wünsdorf: Der Wünsdorfer Adventsmarkt öffnet am 30. November ab 14 Uhr am Bürgerhaus seine Pforten.

Rehagen: Der Weihnachtsmarkt in Rehagen findet am 30. November ab 14 Uhr am Bahnhof statt. Die Kinder des Rehagener Kindergartens treten ebenso auf wie die Quadrophoniker.

Großbeeren: Die Großbeerener laden am 1. Dezember auf die Dorfaue zum Weihnachtsmarkt ein. Von 14.30 bis 18.30 Uhr gibt es Selbstgebackenes und Selbstgebasteltes sowie weihnachtliche Chorgesänge.

Groß Kienitz: Der Heimat- und Bürgerverein Groß Kienitz veranstaltet am 1. Dezember ab 15 Uhr einen kleinen Adventsmarkt in der Dorfstraßez, der mit verschiedenen Ständen und einem abwechslungsreichen Musikprogramm auf die Weihnachtszeit einstimmt.

Dabendorf: Märchen, altes Handwerk und stimmungsvolle Livemusik gibt es beim mittelalterlichen Weihnachtsmarkt am 30. November und 1. Dezember in Dabendorf.

Groß Schulzendorf: Gemütlich geht es beim Weihnachtsmarkt am 30. November und 1. Dezember im Groß Schulzendorf auf dem Hof der Festscheune zu. Zu sehen und zu kaufen gibt es Filzartikel, Deko und vieles mehr.

Jüterbog: Am zweiten Adventswochenende lädt Jüterbog wieder zum Vereinsweihnachtsmarkt und Glühweinzauber“ auf dem Marktplatz. Auf dem Programm des zweitägigen Marktes stehen unter anderem weihnachtliche Klänge der Kreismusikschule und Märchenkino. Auch die Geschäfte der Innenstadt sind geöffnet und laden zum Bummeln ein.

Luckenwalde: Märchenhaft weihnachtlich geht es auch in diesem Jahr rund um den Luckenwalder Marktplatz zu. Vom 12. bis zum 15. Dezember lockt der Weihnachtsmarkt, zu dem auch eine Kirmes gehört. Schön warm ist es im Weihnachtszelt, in dem Angebote für Kinder und Musik auf dem Programm stehen.

Woltersdorf: Am 7. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt an der Kirche in Woltersdorf wieder seine Pforten. Viele schöne Angebote stimmen auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. So kann in der Kirche gebastelt oder eine Ausstellung verschiedener Schwibbögen bestaunt werden. Auch ein Weihnachtströdelmarkt ist wieder geplant.

Blankensee: Jedes Jahr am zweiten Adventswochenende lädt der traditionelle Weihnachtsmarkt der Johannischen Kirche und ihres Sozialwerks nach Blankensee ein. An den zwei Tagen – 7. und 8. Dezember - gibt es kulturelle Angebote, und auf die Kinder wartet ein breitgefächertes Angebot mit Gelegenheiten zum Malen, Spielen, Basteln, Backen und Begegnungen mit dem Weihnachtsmann.

Diedersdorf: Der Förderverein Gemeinschaftsleben Diedersdorf lädt am 8. Dezember von 14 bis19 Uhr zum Nikolausmarkt mit großem Kinderprogramm rund um Kirche und Dorfgemeinschaftshaus ein.

Blankenfelde: Zum Adventsfest sind Besucher am 8. Dezember von 14 bis 18 Uhr rund um die Alte Aula in Blankenfelde willkommen. Das traditionelle Adventstreffen mit Schmiedefeuer, Glühwein sowie Kunst, Kunsthandwerk und Kultur beginnt am 8. Dezember um 16 Uhr in der Alten Dorfschmiede Blankenfelde.

Sperenberg: Zum Weihnachtsmarkt ins Sperenberg sind Besucher am 7. Dezember willkommen.

Ließen: Dieses Jahr findet wieder die „ Ließener Weihnacht“ am 2. Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr statt. Auf dem Markt gibt allerlei Kunsthandwerk zu Kaufen: Herrnhuter Weihnachtssterne, Schwibbögen, handgemachte Holzwaren für Haus und Hof, Kerzen, Kinderbücher, Töpferwaren aus der Region und handgefertigte winterliche Näh- und Strickwaren.

Mahlow: Zum Mahlower Weihnachtsmarkt sind Besucher am 15. Dezember auf dem Rondell und in der Straße zum Bahnhof willkommen. Angeboten werden an den Ständen Keramik, Strick- und Häkelwaren, Taschen, besondere Marmeladen und vieles mehr. Für die kleinen Besucher steht das Kinderkarussell kostenfrei zur Verfügung.

Kloster Zinna: Der Weihnachtsmarkt im Kloster Zinna öffnet am 15. Dezember auf dem Klostergelände.

Siethen: Der Weihnachtsmarkt in Siethen findet am 15. Dezember ab 14 Uhr am Gemeindehaus statt.

Thyrow: Der historische Weihnachtsmarkt zu Thyrow öffnet am 15. Dezember ab 13 Uhr seine Pforten auf dem Gelände der Kulturscheune.

Rangsdorf: Vom 13. bis zum 15. Dezember findet der Weihnachtsmarkt auf dem Rangsdorfer Dorfanger statt. Besucher sind eingeladen, um Weihnachtslieder zu singen und die lebendige Weihnachtskrippe zu bestaunen. Kinder können ein Ründchen auf einem der Ponys drehen.

Dahme/Mark: Die historische Altstadt von Dahme/Mark wird am 14. Dezember für einen Tag zum Schauplatz eines Weihnachtsmarktes der regionalen Besonderheiten. Festlich geschmückte Marktstände bieten Kunsthandwerk, weihnachtliche Köstlichkeiten und festliche Dekoration. Auch der Weihnachtsmann wird ab 13 Uhr höchstpersönlich zugegen sein. Zur Feier des Tages haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Glau: Im Naturparkzentrum im Glauer Tal heißt es am 15. Dezember „Wilde Weihnachten“ am Wildgehege. Regionale Produzenten bieten individuelle Weihnachtsgeschenke an. Besucher können aber auch selbst kreativ werden und gemeinsam Geschenke basteln. Das Angebot gilt übrigens nicht nur für Kinder.

Mellensee: Der Weihnachtsmarkt auf der Mellenseer Dorfaue kann am 23. Dezember besucht werden.

Weihnachtsmärkte in Dahme-Spreewald

Zeuthen: Der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus in Zeuthen hat das ganze erste Adventswochenende über – vom 29. November bis 1. Dezember- geöffnet. Zum traditionellen Markt gehören Kunsthandwerk, Attraktionen für kleine und große Gäste und Bühnenauftritte regionaler Künstler. Auch in diesem Jahr lädt der Gewerbeverein Zeuthen zu einer Reise ins Mittelalter ein.

Schulzendorf: Zum Lichterfest vor dem Rathaus sind Besucher am 29. November in Schulzendorf willkommen. Der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus wird zum Beginn der Adventszeit erleuchtet und auf der Bühne wird ein buntes Weihnachtsprogramm gezeigt. Vereine des Ortes bieten weihnachtliche Leckereien an.

Schenkendorf: Weihnachtlich geschmückte Stände, der Weihnachtsmann und ein vielfältiges Programm erwarten die Besucher am 30. November in Schenkendorf. Der Weihnachtsmarkt ist von 14 bis ca. 19.30 Uhr im Kirchgarten geöffnet.

Brusendorf: Der Weihnachtsmarkt in Brusendorf beginnt am 30. November um 15 Uhr vor der Dorfkirche.

Töpchin: Der Heimatverein Töpchin richtet den traditionellen Weihnachtsmarkt am 30. November ab 15 Uhr vor der Dorfkirche aus. Dort gibt es Stände zum Schlemmen und viele schöne Geschenkartikel.

Motzen: Der Heimatverein Motzen lädt ein zum traditionellen Weihnachtsmarkt am 30. November ab 14 Uhr neben der Dorfkirche Motzen ein. Der Markt bietet Kunstgewerbe und ein umfangreiches kulinarisches Angebot.

Boddinsfelde: Den Jahresausklang bildet traditionell die Weihnachtsfeier in der Reithalle Boddinsfelde am 30. November. Ein abwechslungsreiches Reitprogramm wird durch kulturelle Höhepunkte auch ohne Pferd ergänzt. Natürlich gibt es auch wieder Glühwein und Leckeres vom Grill.

Eichwalde: Rund um die Alte Feuerwache ist am 1. Dezember der Eichwalder Weihnachtsmarkt geöffnet.

Gräbendorf: Das große Weihnachtsspektakel im Kiez Hölzerner See bietet am 30. November von 11 bis 18 Uhr viele Bastelaktionen für Groß und Klein.

Schönefeld: Zum Lichterfest sind Besucher am 1. Dezember an der Kirche Schönefeld willkommen.

Groß Köris: Am 1. Advent, am 1. Dezember, findet das traditionelle Weihnachtsfest der Vereine von 14 bis 18 Uhr in Groß Köris statt.

Eichwalde: Am 2. Dezember wird es wieder besinnlich in der Alten Feuerwache in Eichwalde. Von 10 bis 18 Uhr verkaufen Händler Kunsthandwerk sowie warme und kalte Köstlichkeiten. An anderen Ständen können Besucher sich für Weihnachtsgeschenke inspirieren lassen.

Halbe: Traditionell findet am 6. Dezember das Nikolausfest an der Feuerwehr in Halbe statt. Groß und Klein sind recht herzlich willkommen.

Ragow: Am 7. Dezember ab 16 Uhr laden der Heimatverein Ragow, der Förderverein der Kita und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ragow zu einem kleinen Weihnachtsmarkt ein. Diverse Stände bieten weihnachtliche Produkte an. Basteln, selbst hergestellte Buttons und eine Märchenstunde werden den Nachmittag kurzweilig gestalten.

Mittenwalde: Der Mittenwalder Weihnachtsmarkt auf dem historischen Salzmarkt findet in diesem Jahr am 8. Dezember statt. Von 13 bis 19 Uhr sorgen weihnachtliche Stände und engagierte Vereine fürs leibliches Wohl und Unterhaltung.

Bestensee: Die Bestenseer Kinderweihnacht veranstaltet am 8. Dezember der Heimat- und Kulturverein Bestensee.

Friedersdorf: Am 7. Dezember sind Besucher von 14 bis 18 Uhr zum Friedersdorfer Weihnachtsmarkt an der Kirche willkommen.

Prieros: Der Weihnachtsmarkt in Prieros öffnet am 7. Dezember um 12 Uhr seine Tore für die Besucher.

Wolzig: Rund um das Bürgerhaus in Wolzig findet am 8. Dezember ab 14 Uhr der Adventsmarkt statt.

Großziethen: Der Weihnachtsmarkt in Großziethen findet am 8. Dezember statt.

Wildau: Auf dem Marktplatz in der „Neuen Mitte“ von Wildau sind Besucher vom 6. bis 8. Dezember zum Weihnachtsmarkt willkommen.

Gräbendorf: Märkische Kiefern oder Fichten für’s Fest können Besucher der „Waldweihnacht“ in der Oberförsterei Hammer am 7. Dezember ab 12 Uhr selbst schlagen. Für Unterhaltung sorgen ein Märchenspaziergang durch den Wald und weihnachtliche Blasmusik. Kinder können sich beim Basteln künstlerisch verausgaben oder auf Islandpferden reiten.

Königs Wusterhausen: Der Königliche Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in Königs Wusterhausen bietet vom 12. Bis 15. Dezember eine Mischung aus Kunsthandwerk, den üblichen weihnachtlichen Waren und kulinarischen Angeboten. Für das besondere Ambiente sorgen die beleuchtete historische Kirche, die Pagodenzelte und die über den Platz verteilten Feuerkörbe. Die kleinen Besucher dürfen sich auf ein Kinderkarussell, einen Streichelzoo sowie den Besuch vom Weihnachtsmann freuen. Musikalische Programmpunkte runden den Weihnachtsmarkt ab.

Teupitz: Der Weihnachtsmarkt in Teupitz ist am 14. Dezember auf dem Marktplatz von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Gräbendorf: Santas Weihnachtswerkstatt lockt am 14. Dezember mit vielen kreativen Angeboten und Attraktionen in den Kiez Frauensee.

Bestensee: Der Weihnachtsmarkt in Bestensee öffnet am 15. Dezember seine Pforten für die Besucher.

Kiekebusch: Der Weihnachtsmarkt in Kiekebusch findet am 14. Dezember statt.

