Am Mellensee

Kerzen ziehen, Weihnachtskarten basteln oder Stockbrot backen. So könnte die Beschäftigung für’s Kind aussehen, wenn Papa und Mama auf dem 90 000 Quadratmeter großen Grundstück sich daran machen, den Baum für’s Fest auszusuchen. Dass die Wahl da nicht leicht fallen dürfte, zeigt allein schon die Zahl der vielen Nadelbäume unterschiedlichster Arten. „Zwischen 14 000 und 15 000 Bäume stehen hier insgesamt“, sagt der Nebenerwerbs-Landwirt Jörg Martin.

Den Weihnachtswald zum Selber-Schlagen hat der Ingenieur schon während seines Studiums angelegt. „Immer wieder mal ist er damals aus Stuttgart hierher gekommen, um die ersten Bäume zu pflegen“, berichtet Vater Heinz Martin. Nicht immer zu dessen Freude. „Ich war der Meinung, dass er sein Studium vernachlässigt“, sagt er. „Aber wenn ich etwa gesagt habe, du tanzt auf zu vielen Hochzeiten, bekomme ich heute noch zurück: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“

Jörg Martin zwischen seinen Biobäumen. Quelle: Udo Böhlefeld

Geschichten im Weihnachtswald

Fällt er wohl auch nicht. Heinz Martin ist inzwischen über 80 Jahre alt. Doch lässt er es sich nicht nehmen, die Woche über den Betrieb im Weihnachtswald zu managen. Denn Sohn Jörg ist dann in seinem Hauptberuf als Ingenieur für einen Energieversorger in Cottbus unterwegs. Und wenn er am Abend nach Hause kommt, warten seine Frau Olga und seine gut eineinhalb Jahre alten Drillinge Alexander, Elise und Ralf auf ihn.

Am Lagerfeuer im Weihnachtswald kann Vater Heinz bei Bedarf auch die eine oder andere Geschichte erzählen. Etwa die, wie er zu seiner Bienenzucht kam, die heute aus rund 12 Völkern besteht und deren Honig er regelmäßig auch hier im Weihnachtswald verkauft. Oder die von einem Pärchen im vergangenen Jahr, das extra nach Mellensee gekommen war, weil man hier seinen Wunschbaum selber schlagen kann.

90 Prozent werden von Frauen ausgesucht

„Das ging über Stunden“, sagt er. „Mehrmals sah es so aus, als hätten sie sich für einen Baum entschieden. Dann sagte die Dame im letzten Moment wieder Stopp.“ Die Suche nach dem ultimativen Weihnachtsbaum ging weiter. „Das ging über zwei Stunden hin und her“, sagt Heinz Martin. Irgendwann am Ende entschuldigte sich ihr Mann. Doch weiß Jörg Martin, dass das gar nicht so selten ist. „Rund 90 Prozent der Weihnachtsbäume hier werden von Frauen ausgesucht“, sagt er mit einem verschmitzten Lächeln.

Honig aus eigener Herstellung. Quelle: Udo Böhlefeld

Für ihn, seine Familie und seine Beschäftigten ist jetzt Hochsaison. Ab dem kommenden Wochenende beginnt der Weihnachtsbaumverkauf, der verbunden ist mit vielerlei Unterhaltung für Groß und Klein. Auf Abstand und unter Beachtung der Corona-Regeln können die Kleinsten auf für sie bestens geeigneten Ponys reiten oder mit einem der rund 60 Shropshire-Schafe kuscheln.

Schafe statt Unkrautvernichter

Was für die Kleinsten der Kleinen in den Wochen vor Weihnachten wie ein wunderbares Kuscheltier aussieht, hat für den biologischen Weihnachtsbaumverkauf einen durchaus ökonomischen Hintergrund. Die Schafe erledigen das Jahr über die Arbeit des Rasenmähers und Unkrautvertilgers, wobei sie gleichzeitig die Tannenbäume gewähren lassen. Shropshire-Schafe haben Tanne und Fichte nicht auf dem Speisezettel.

Weil Corona kein großes, zentrales Lagerfeuer erlaubt, hat Martin dezentral Feuerschalen aufgestellt, an denen sich die Familien es bei Crêpes und Bratwurst gut gehen lassen können. Viele Familien aus der Umgebung und aus Berlin nutzen dieses Angebot, manch einer bleibt so den ganzen Tag im Weihnachtswald am Mellensee. Zur Eröffnung in dieser Woche kamen gleich ganze Kita- und Schülergruppen aus dem Berliner Bezirk Lichtenberg, um sich ein paar Stunden hier die Zeit zu vertreiben.

Für ein gesundes Fest in Am Mellensee

Für die kommenden Wochen ist nun alles bestens vorbereitet. Die aus dem vergangenen Jahr stehen gebliebenen Baumstubben sind gerodet, Wege durch die Schonung mit Zäunen abgesteckt. Immer noch musste Martin auch Folgen der Dürrejahre 2018/2019 entfernen. Vertrocknete Nadelbäume sind dabei neuen, jungen Bäumen gewichen, die vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr bereits ein vorübergehendes Zuhause in der Weihnachtsstube haben werden.

Und auch für die Vorweihnachtszeit ist gesorgt: Meterhohe Stapel von Tannengrün liegen bereit für jene, die ihre Kränze noch selber binden oder die einfach nur ein Gesteck daraus zusammenbinden. Und eine Besonderheit, mit der sich Jörg Martin im letzten Jahr erstmals beschäftigen musste, gilt auch in diesem Jahr: Das Werkzeug, dass Weihnachtsbaum-Käufer benötigen, um ihren Lieblingsbaum zu fällen, wird nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert. Damit Weihnachten mit einem Bio-Tannenbaum vom Mellensee ein gesundes Fest wird.

Weihnachtswald am Mellensee, Hauptstraße 10/Mokeweg.

Von Udo Böhlefeld