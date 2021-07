Baruth

Der eigene Kreis überrascht ihn auch nach Jahrzehnten noch – Kreistagsvorsitzender Danny Eichelbaum (CDU) entdeckt den hiesigen Wein: den des Baruther Weinbergs. Dieser Rebensaft stammt praktisch von der Südlage des Mühlenbergs. Eichelbaums Begeisterung über diese Entdeckung ist so groß, dass er die Patenschaft für einen der 1200 Helios-Rebstöcke übernimmt und ihm den Namen „Teltow-Fläming“ gibt.

Das neue Namenschild für den Helios-Rebstock „Teltow-Fläming“. Quelle: Jutta Abromeit

Am Mittwoch Morgen traf er sich mit Ragna Haseloff und Reiner Wittkowski vom Betreiberverein I-KU, dem Institut zur Entwicklung des ländlichen Raums e.V. , und mit Bürgermeister Peter Ilk (parteilos). Der bekennende Rotwein-Trinker Eichelbaum erzählt: „Meine erste Begegnung mit diesem schönen leckeren Weißwein hatte ich 2019 auf der Grünen Woche, angeboten hatte ihn mir dort der Bürgermeister.“

Eichelbaum ist fasziniert vom Verein I-Ku

Und der Jüterboger gesteht: „Bis dahin wusste ich tatsächlich noch nicht, dass bei uns im Kreis auch Wein angebaut wird...“ Bei der diesjährigen Landpartie Mitte Juni sah er sich das genauer an und war begeistert: „Ich bin fasziniert, was der Verein hier auf die Beine gestellt hat und leistet.“ Bei diesem Besuch erfuhr er, welche Neuzüchtungen an Rebsorten in Baruth auch wachsen und dass es sogar bereits prämierte Weine gibt.

Inzwischen hat sich der Politiker so ziemlich alles an Fakten zum Wein in Brandenburg besorgt: „Wir haben 26 Anbaugebiete auf rund 33 Hektar Fläche, und mindestens ein Fünftel davon bewirtschaften Vereine.“ Nach Brandenburg gebracht hätten die Zisterzienser den Wein über ihr Kloster Lehnin im 12. Jahrhundert. Weil er als Landtagsmitglied auch im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz arbeitet, hört er Ragna Haseloff und Reiner Wittkowski sehr genau zu. Abwechselnd erklären die beiden, dass der Verein gerade in den beiden Hitzejahren 2018 und -19 eine besonders gute Ernte von den etwa 4700 Baruther Rebstöcken holen konnte. „Vielleicht funktioniert ja Weinanbau beim entwickelt sich für Landwirte zu einer Alternative“, meint die Vereinsvorsitzende.

Geld der Paten hilft den ehrenamtlichen Weinbauern

Über die Patenschaft von Eichelbaum freut sie sich. Wie bereits 120 Paten vor ihm zahlt er nun wenigstens drei Jahre lang 50 Euro. „Dieses Geld hilft uns sehr“, erklärt Haseloff, „davon bezahlen wir nicht nur neue Pflanzen und unterhalten den Maschinenpark, sondern kaufen auch Dünger, Pflanzenschutz, den Lohnausbau des Weins beim Winzer, die Zertifizierung, Weinfässer, Flaschen und Etiketten.“ Unterstützt wird der Verein auch vom Urstomtal-Städtchen Baruth; „das können wir wie für viele andere Ehrenamtler über unsere Stadtstiftung möglich machen“, erklärt Rathauschef Ilk.

Rebstock-Name „gute Werbung für den Kreis“

Danny Eichelbaum mag Wein viel lieber als Bier. Aber im Gegensatz zu so vielen Lehrlingen und Studenten hat er in seiner Jugend nie probiert, Wein oder Bier selbst herzustellen. Dass er nun direkt vor seiner Haustür an einen Weißwein gerät, den er „richtig lecker“ findet, verwundert ihn immer noch. Deshalb sei ihm spontan die Idee gekommen, einen Rebstock „Teltow-Fläming“ zu nennen; „ist doch eine gute Werbung nicht nur für Baruth, sondern für unseren ganzen Kreis“, findet er. Und hat sich für sein „grünes Patenkind“ eine besonders reich tragende Rebe ausgesucht, mittendrin auf dem Hang.

Abgefüllter „Goldstaub“, eine Weinsorte, die aus dem Ertrag der Baruther Helios-Reben gekeltert wird, und Eichelbaums Paten-Urkunde. Quelle: Jutta Abromeit

Bevor er den Draht des grünen Schildchens mit den weißen Buchstaben um einen Ast biegt, überlegt Eichelbaum noch: „Vielleicht gibt es in Brandenburg ja auch irgendwann mal einen Minister für Weinanbau. Bisher ist Rheinland-Pfalz damit das einzige Bundesland.“ Bisher ist in Brandenburg das Landwirtschaftsministerium fürs Weinrecht zuständig, erklärt er. Der Besuch seines „Patenkindes“ dürfte für den Mann, der nicht nur Kreistagsvorsitzender und Landtagsabgeordneter mit etlichen Aufgaben ist, sondern in Jüterbog auch Stadtverordneter, Präsident des Ringerverbandes Brandenburg und Mitglied in diversen Vereinen der Region künftig zu den angenehmeren Pflichten gehören.

Einer, der sich über diese jüngste Rebstock-Patenschaft und die Namensgebung für einen Weinstock auf dem Baruther Weinberg freut, ist Bürgermeister Peter Ilk (parteilos). Er sagte nach dem Anbringen des kleinen grünen Schildchens mit den weißen Lettern: „Das passt doch – die Rebsorte ist sehr schön, genau wie unser Landkreis.“

Das 14. Baruther Weinbergfest plant der Verein I-Ku für den 4. September. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.i-ku.net

