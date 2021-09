Weitere Wildkatze in Brandenburg nachgewiesen

Teltow-Fläming

Die Europäische Wildkatze breitet sich in Brandenburgs Wäldern vermutlich immer weiter aus. Nachdem 2019 erstmals seit mehr als 100 Jahren eine Wildkatze im Fläming nachgewiesen wurde, hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in diesem Jahr den Beweis für ein Tier im Wildpark Schorfheide (Landkreis Barnim). Das teilte der Landesvorsitzende Carsten Preuß am Donnerstag bei der Auswertung des diesjährigen Monitorings am Forsthaus Adlerhorst bei Sperenberg mit. „Wir hätten nicht vermutet, dass die Tiere schon im Norden Brandenburgs zu finden sind“, sagte Preuß. Schließlich ist die Vermutung, dass die Wildkatzen in der Mark aus Sachsen-Anhalt eingewandert sind.

So sehen die Europäischen Wildkatzen aus. Quelle: dpa

„Wir freuen uns, dass die Wildkatze sich wieder in Brandenburg ansiedelt“, sagte Preuß. „Ihr Vorkommen ist ein Beleg dafür, dass in Brandenburg naturnahe Laub- und Mischwälder mit umgestürzten Bäumen, Baumhöhlen und ähnlichen Strukturen vorhanden sind.“ Diese für Wildkatzen geeignete Lebensräume seien aber selten, so der BUND-Vorsitzende. „Wenn wir der Wildkatze in unserem Bundesland eine Heimat geben wollen, müssen wir zum einen diese Gebiete schützen und zum anderen die Entwicklung solcher vielfältigen Lebensräume zulassen und fördern.“

Wildkatzen-Monitoring des BUND fand zum zweiten Mal statt

Vor zwei Jahren war es eine kleine Sensation, als der BUND Brandenburg die Waldkatze nachweisen konnte – auch wenn der Nachweis an sich eher tragisch war: Das Tier wurde bei Kummersdorf-Gut überfahren. Dennoch: Bis dahin hatte es im gesamten Nordosten Deutschlands keine eindeutigen Nachweise der seltenen Tierart gegeben. Der BUND startete daraufhin ein Monitoring, das weitere Wildkatzen ausfindig machen sollte. Im vergangenen Jahr gab es bereits vier weitere Nachweise im Landkreis Teltow-Fläming und im Naturpark Hoher Fläming – und nun auch im Norden Brandenburgs. In diesem Jahr hatte der BUND das Monitoring auch auf die Gebiete Potsdam-Mittelmark, den Naturpark Märkische Schweiz (Landkreis Märkisch-Oderland) und den Naturpark Schlaubetal (Landkreis Oder-Spree) ausgeweitet.

Brandenburgs Umweltministerium fördert BUND

EU-Staaten sind verpflichtet, den Bestand der Wildkatze – als streng zu schützende Art – der EU zu melden, darum ist das Monitoring eigentlich eine Aufgabe des Brandenburger Umweltministeriums (MLUK). Das hat daher in diesem Jahr einen Kooperationsvertrag mit dem BUND geschlossen. „Wir sind sehr dankbar, dass uns der BUND bei der Aufgabe unterstützt“, sagt Silvia Bender (Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretärin des MLUK. Dass Ministerium unterstützt den Verein jetzt finanziell, unter anderem werden Materialkosten und die Auswertungen der Genetik-Proben übernommen.

Der größte Teil der Arbeit wird allerdings von Ehrenamtlichen, einigen Naturpark-Rangern und deren Praktikanten übernommen. Sie sind dafür verantwortlich, sogenannte Lockstäbe aufzustellen und regelmäßig nach Wildkatzen-Spuren zu untersuchen. Die in den Boden gesteckten Holzlatten werden mit Baldrian eingesprüht, der dem Paarungslockstoff der Wildkatzen ähnelt. Wer selbst eine Katze zu Hause hat, weiß, was Baldrian auslösen kann: Die Tiere reiben sich an dem Gegenstand, der danach duftet. Dabei bleiben im besten Fall Fellhaare an dem Stab hängen, die die Ehrenamtlichen dann einsammeln. In der Paarungszeit von Februar bis April werden die Lockstäbe alle ein bis zwei Wochen auf Spuren untersucht – teilweise eine ganz schöne Arbeit, wenn man bedenkt, dass mindestens zehn Stäbe auf einer Fläche von zehn Quadratmetern verteilt sein müssen.

Auswertung des diesjährigen Wildkatzen-Monitorings des BUND Brandenburg mit dem Vorsitzenden Carsten Preuß (l.) und Silvia Bender (Bündnis 90/Die Grünen, r.) vom Umweltministerium: Koordinatorin Angelique Hardert erklärt noch einmal das Prinzip der Lockstöcke. Quelle: Lisa Neugebauer

Jeder könne nur so viele Lockstöcke betreuen, wie er oder sie schaffe, sagt Angelique Hardert, Koordinatorin des Wildkatzen-Monitorings beim BUND Brandenburg. Derzeit helfen dem Verein etwa 30 Ehrenamtliche bei dieser Aufgabe. „Wir haben Rentnerinnen und Rentner dabei, aber auch Studierende – das ist ganz unterschiedlich.“ Für die kommende Saison sucht der BUND noch Helfer, denn das Monitoring-Gebiet soll noch einmal ausgeweitet werden: Unter anderem in Lehnin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) und in weiteren Gebieten der Märkischen Schweiz will der BUND dann nach Wildkatzen suchen. „Im Moment geht es noch darum, herauszufinden, wo überall Wildkatzen leben“, erklärt Hardert. Künftig soll dann auch die Anzahl der Tiere ermittelt werden.

