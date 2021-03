Welsickendorf

Das Warten auf die Sanierung des Daches des Welsickendorfer Dorfgemeinschaftshauses scheint ein Ende gefunden zu haben. Mit knapp zweijähriger Verspätung, so das Versprechen des hierfür vertraglich gebundenen Unternehmens, rücken in dieser Woche die Bauleute an. In etwa zwei Wochen wollen sie fertig sein.

Mangelnde Kommunikation zwischen Gemeinde und Verwaltung

Die seit 2019 währende Ungewissheit, ob das Dach tatsächlich gemacht wird, stellten auch das Miteinander von Gemeinde Niederer Fläming und Dahmer Amtsverwaltung auf die Probe. Immer wieder hatten Gemeindevertreter bemängelt, dass es seitens der mit der Vertragsabwicklung beauftragte Verwaltung keinerlei Rückmeldung darüber gab, ob und wann die Dachsanierung tatsächlich kommt und in welcher Weise Druck gemacht wird, dass sich die Baden-Württembergische Ravolta-GmbH auch beim Zeitplan an die Vereinbarungen hält.

Mit dem angedachten Prozedere, dass das auf die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen spezialisierte Unternehmen auf eigene Rechnung das Dach in Ordnung bringt und im Gegenzug die darauf montierte Solaranlage 25 Jahre lang pachtfrei zur Stromerzeugung nutzen darf, betritt die Gemeinde Neuland. Die somit für die Gemeinde kostenfreie Dachsanierung sollte als Pilotprojekt für die dringend notwendigen Instandsetzungsarbeiten weitere kommunaler Gebäude dienen. Beide Parteien beteuerten damals die Vorzüge dieser Win-Win-Situation.

Ravolta-Mitarbeiter Thomas Fuchslocher 2019 beim Vermessen der Dachflächen. Getan hat sich seither nichts. Quelle: Uwe Klemens

Der letzte von Ravolta für September 2020 genannte Baustart-Termin verstrich ebenso ungenutzt, wie alle vorherigen. Die Gründe der neuerlichen Verzögerung kenne man in der Dahmer Amtsverwaltung nicht, beteuerte eine Mitarbeiterin vor wenigen Wochen den Gemeindevertretern. Die Anfrage gestellt hatte Uwe Gottwald. Denn das Gebäude wird gebraucht, kann aber erst nach der Dachsanierung auch innen wieder in Schuss gebracht werden. Ebenfalls in der Warteschleife steht deshalb die seit Jahren immer wieder verschobene Instandsetzung des Gehweges da man diesen nicht durch das notwendige Aufstellen eines Baugerüstes beschädigen will.

Erstmals offen ausgesprochen wurde während der Sitzung auch die Absicht, der Solarbau-Firma einen Termin zu setzen und bei Nichteinhaltung ein anderes Unternehmen zu beauftragen.

Projekt wurde an eine andere Firma verkauft

Durch eine Anfrage der MAZ kam nun Bewegung in die Sache. Man sei von einer bereits funktionierenden Anlage ausgegangen und selbst darüber erschrocken, dass dem nicht so sei, teilte die Ravolta-Geschäftsführung in einem Antwortschreiben mit, ohne genaue Gründe zu nennen. Zugleich wurde in dem Schreiben auf die im Hessischen Schmitten ansässige Sol.est Projekt- und Verwaltungsgesellschaft UG verwiesen, an die man das Projekt inzwischen verkauft habe.

„Ein in unserer Branche völlig normaler Vorgang“, wie deren Büroleiter und Projektmanager Markus Lumpe gegenüber der MAZ bestätigt. Bereits im Oktober habe die Ravolta-GmbH die Vertragsrechte an sein Unternehmen veräußert, wie dies wohl von Anfang an, wie marktüblich, auch geplant gewesen sei, sagt Lumpe. Als bauausführendes Unternehmen waren die Baden-Württemberger bislang mit im Boot geblieben.

Warum sich, bis auf die zweimalige Vermessung und Begutachtung vor Ort nichts getan habe, könne auch er nicht sagen. Durch die Coronakrise verursachte Engpässe bei der Material-Zulieferung könnten ein möglicher Grund sein, wie Lumpe vermutet. Über den Verkauf der Vertragsrechte an sein Unternehmen sei die Dahmer Amtsverwaltung im Bilde.

„Wir konnten nicht mehr länger zugucken“

Um das Projekt nicht zu gefährden, hat man bei Sol.est nun entschieden, die Bauausführung an andere Subunternehmer zu vergeben. „Wir konnten nicht mehr länger zugucken, dass sich nichts tut“, beschreibt Lumpe das prompte Reagieren auf die Anfrage aus der MAZ-Redaktion.

Im Blick habe man dabei nicht nur das Welsickendorfer Solardach-Projekt, sondern auch die bereits zwischen Ravolta und Gemeinde angedachte, längerfristige Zusammenarbeit bei anderen Gebäuden. Eine klare Aussage, ob sich die von Amtsverwaltung und Gemeinde vorgeschlagenen Objekte dafür eignen, hatte es seitens der Ravolta-GmbH nie gegeben.

Wichtigster Faktor dabei ist die Wirtschaftlichkeit. Die Größe der jeweiligen Dachfläche und ihr Zustand, sowie der Aufwand zum Verlegen eines Erdkabels bis zum nächstmöglichen Einspeisepunkt stehen dem zu erwartenden Sonnenstrom-Ertrag entgegen. Die Ausrichtung des Daches und die etwaige Beschattung durch Nachbargebäude und Bäume sind weitere, wichtige Kriterien.

Für die Welsickendorfer Anlage werden auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses und eines benachbarten Gebäudes insgesamt 630 Quadratmeter mit Solar-Modulen belegt. Bei voller Sonneneinstrahlung sollen diese bis zu 128 Kilowatt Strom erzeugen und ins Netz des örtlichen Energieversorgers einspeisen.

Von Uwe Klemens