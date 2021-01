Welsickendorf

„Hunde haben in meinem Leben eigentlich immer eine große Rolle gespielt. So lange ich denken kann, hatten meine Oma und meine Mutter immer Hunde und ich bin da einfach so reingeschlüpft“, sagt die Welsickendorferin Joana Bebert. Dort, wo für sie Anfang der 90er Jahre alles begann, auf dem Hof ihrer Großmutter Gisela, ist die 32-Jährige, die in Potsdam aufwuchs, inzwischen zu Hause. Anfang Oktober verwirklichte sie ihren Traum und machte sich als Anbieterin von Ausfahrten mit nordischen Schlittenhunden selbstständig.

Die erste Liebe hatte kurze Beine

Die erste große Liebe Joana Beberts hieß Betty und war eine quirlige Dackeldame im Haus ihrer Oma. Auch wenn da noch niemand an Hundeschlitten-Touren dachte, legte Betty praktisch den Grundstein für die Hundeleidenschaft. Als Gisela Bebert später auch drei Malamuten und einen Husky aufnahm, deren vorherige Halter überfordert waren, entstand die Idee, mit der Zucht von nordischen Hunden Geld zu verdienen. Etwas Schöneres, als mit Omas Hunden zu knuddeln, konnte sich Joana schon als Kind nicht vorstellen, so dass Welsickendorf ihr zweites Zuhause wurde.

Joana Bebert mit Husky-Dame Itchy. Bis zu zehn Hunde können angespannt werden, um Musher und Gast durch die Landschaft zu ziehen. Quelle: Uwe Klemens

Die Begeisterung für das Fahren im Hundeschlitten entdeckten Oma und Enkelin eher durch Zufall, als sie erneut Hunde aufnahmen, die ihnen der Vorbesitzer samt Schlitten überließ. „Heute lachen wir natürlich über unsere ersten Versuche“, blickt Joana Bebert auf den Beginn ihrer Laufbahn als Schlittenhund-Sportlerin zurück. Dass Oma und Enkelin Ende der 90er Jahre auch Joanas Mutter Ines heimlich bei einer Meisterschaft als Starterin angemeldet hatten, war der Grundstein dafür, dass die drei Frauen die Hundesport-Leidenschaft bis heute teilen.

Auf dem Bebertschen Hof sind nicht nur Hunde, sondern auch Schafe zu Hause. Quelle: Uwe Klemens

„So begann bei mir die Schlittenhunde-Krankheit, die ich bis heute habe“, schwärmt die 32-Jährige, die 2008 ihren ersten eigenen Hund geschenkt bekam, der nicht der letzte bleiben sollte. Entgegen des Ratschlags ihrer Mutter, trat Joana auch beruflich in deren Fußstapfen und absolvierte eine Ausbildung zur Tierpflegerin. Singend auf dem Hundeschlitten durch die Glücksburger Heide zu sausen, die gleich hinter Welsickendorf beginnt, wurde ihre liebste Freizeitbeschäftigung.

Der Zeitpunkt zur Selbstständigkeit schien günstig

Die von Gisela Bebert – inzwischen nicht nur erfahrene Züchterin, sondern auch einige Jahre lang Landesvorsitzende im Deutschen Club für Nordische Hunde –, regelmäßig organisierten Ausfahrten führten immer häufiger zu Anfragen zum Mitfahren. „Als im vergangenen Jahr wegen Corona immer mehr Dinge nicht mehr erlaubt waren, hielt ich den Zeitpunkt für günstig, solche Touren gewerbsmäßig anzubieten, denn auf dem Schlitten sitzt der Gast allein und der Musher, also der Schlittenführer, steht mit ausreichend Abstand hinter ihm“, beschreibt Joana Bebert ihre Zuversicht, dass ihr Angebot gerade zu Corona-Zeit gut ankommen könnte.

Joana Bebert beim Kuscheln mit ihren Hunden, von denen manche auch mal mit unter die Decke dürfen. Quelle: Joana Bebert

Jetzt, drei Monate später, ist Ernüchterung eingekehrt. Denn obwohl in den Wochen zwischen erstem und zweitem Lockdown tatsächlich groß war, ist die Zahl der Buchungen im Dezember stark eingebrochen. „Im November hatte ich 22 Touren, danach keine einzige mehr, weil sich die Menschen aus Angst vor dem Virus einfach nicht mehr raustrauen“, schildert Joana Bebert ihre Situation. Da Welsickendorf an der Landkreisgrenze von Teltow-Fläming und Elbe-Elster liegt, dürften Einwohner beider Kreise trotz 15-Kilometer-Regel zu ihr kommen.

Nun hofft Joana Bebert auf ein Ende der Pandemie, bevor die Schlitten-Saison zu Ende geht. Auch ohne Schnee können die Schlitten dank Rädern fahren, aber oberhalb 15 Grad Plus wird’s für die Hunde zu warm.

Wer Lust auf einen Ausflug hat, findet Joana Bebert über Facebook und ebay-Kleinanzeigen oder kann sie unter 0174/207 84 52 direkt erreichen.

Von Uwe Klemens