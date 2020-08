Welsickendorf

„Hätte ich vor 500 gelebt, hätte man mich vielleicht für eine Hexe gehalten“, sagt Martina Bebert, die aus Wittenberg stammt und sich viel mit dem Mittelalter und mit der Geschichte der auch in der Luther-Stadt praktizierten Hexenverfolgung beschäftigt hat.

Spannendes Mittelalter

Doch nicht nur die Schattenseiten der damaligen Zeit finden die Wahl-Welsickendorferin und ihr Ehemann Martin spannend, sondern auch die Kultur jener Zeit, allem voran die Musik. Gemeinsam wohnen die beiden heute auf dem Hof, den Karsten Beberts Großvater vor etwa 100 Jahren erbaute und haben schon lange überlegt, wie sich dieser als Kultureller Begegnungsort und Treffpunkt für andere Menschen nutzen ließe.

Die kleine Scheune soll bis zum Winter zum gemütlichen Kaminzimmer umgebaut sein, wo dann auch Konzerte stattfinden können. Quelle: Uwe Klemens

„Wir beide lieben es, Gastgeber zu sein“, sagt die 51-Jährige, die Gastronomin ist und in ihrer alten Heimat zwei Kantinen und einen Partyservice betreibt. Auch der eigene Hof in Welsickendorf mit der magischen Hausziffer 13 diente schon mehrfach als Ort für große und kleine Feiern.

Spontane Idee per Handschlag besiegelt

Beim Besuch eines Konzertes mit der Mittelalter-Band „Corvus corax“ entstand die spontane Idee, die Band nach Welsickendorf einzuladen. Der Vertrag für das Hofkonzert am 12. September wurde im Anschluss per Handschlag geschlossen, wobei beide Beberts von der Unkompliziertheit der Musiker beeindruckt waren. Seither brodeln in den Köpfen der bekennenden Möchtegern-Hexe und ihres Mannes bereits die Ideen für die kulinarischen Zutaten des Mittelalter-Abends und für die Ausgestaltung des Hofes. Auch, wenn das eigentliche Konzert erst um 18 Uhr beginnen wird, ist der Hof bereits ab 16.30 Uhr geöffnet, damit die Gäste Zeit haben, von Feuertopf, Feuerkruste, delikaten Aufstrichen nach mittelalterlicher Rezeptur und vom selbst gepressten Apfelwein zu kosten.

Plätze am besten vorab sichern

„Damit wir die Band bezahlen können, brauchen wir so um die 75 bis 80 Gäste“, hat Martina Bebert ausgerechnet. Mehr dürften es wegen der Corona-Regeln auch nicht sein, so dass sich Plätze am besten vorab über Beberts Webseite www.meine-kantinen-wittenberg.de sichern lassen.

Bereits am 3. Oktober plant das Paar ein Hoffest mit der Wittenberger Band „ Forest Guys“, als weitere Veranstaltungen sind Krimi-Dinner, Hörspiel-, Grill- und Feuerzangenbowle-Abende und Klassik-Konzerte angedacht.

