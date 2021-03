Wenige Schulen im Norden von Teltow-Fläming mit Lüftungssystemen ausgestattet

Teltow-Fläming

Lüftungsanlagen gelten als eine Möglichkeit, Schüler in Klassenzimmern vor einer Corona-Übertragung zu schützen. Im Norden Teltow-Flämings sind allerdings kaum Schulen mit entsprechenden Vorrichtungen ausgestattet, das ergab eine Abfrage der Rathäuser. Einzig Blankenfelde-Mahlow hat seine Bildungseinrichtungen – bis auf die Herbert-Tschäpe-Grundschule in Mahlow – bereits vor Jahren mit Lüftungsanlagen ausstatten lassen – als Schutz vor Fluglärm.

Zossen und Rangsdorf wollen Lüftung bei Neubauten beachten

In Zossen würden die gültigen Richtlinien zur Hygiene an den Schulen und Einrichtungen der Stadt Zossen ohne den Einsatz von zusätzlichen, speziellen Lüftungssystemen umgesetzt, teilte Sprecher Michael Roch mit. „Im Zusammenhang mit zukünftigen Bau- und Sanierungsarbeiten an den entsprechenden Gebäuden ist der Einsatz von derartigen Systemen vorstellbar, wenn die bautechnischen und finanziellen Bedingungen (möglicherweise Förderprogramme) es erlauben.“

Auch in Rangsdorf gebe es bisher keine Lüftungsanlagen an den Schulen, auch hier wolle man bei Neubauten darüber nachdenken, hieß es von der Verwaltung.

In Ludwigsfelde habe der Krisenstab das Thema behandelt, erklärte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) telefonisch. Vor allem CO2-Ampeln seien im Gespräch gewesen. Diese Geräte messen den CO2-Gehalt im Klassenzimmer und zeigen im Ampel-System an, wann gelüftet werden sollte. „Eine Abfrage der Schulen ergab aber, dass da kein Interesse bestand“, sagte Igel. Er wolle nicht generell ausschließen, nützliche Systeme anzuschaffen, sehe im Moment aber noch nicht ausreichend gesicherte Erkenntnisse, welche Anlagen wirklich sinnvoll seien. „Falscher Aktionismus bringt hier keinen weiter – der Nutzen muss auch fundiert sein“, sagte Igel.

Von Lisa Neugebauer