Werbig

In einen neuen Lebensabschnitt sind am Samstag insgesamt 239 Kinder in den sechs Grundschulen in Jüterbog, Dahme, Niedergörsdorf ( Blönsdorf) und in Nierderer Fläming ( Werbig) gestartet. 28 davon wurden in die Ludwig-Achim-von-Arnim-Grundschule in Werbig eingeschult. Sie werden auf zwei Flex-Klassen aufgeteilt, in denen sie gemeinsam mit Zweitklässlern das Abc und das kleine Einmaleins lernen werden.

Begrüßt wurden die Kinder von den Lehrerinnen mit Luftballons, die sie anschließend auf Kommando mit einem Wunsch in die Luft steigen ließen. Begleitet wurde sie von ihren Paten aus der 2. Klasse, die ihnen beim Eingewöhnen ins Schulleben behilflich sein werden.

Gut vorbereitet

Dabei kommen alle Abc-Schützen nicht ganz unvorbereitet in die Schule. Denn seit April durchliefen die älteren Kindergartenkinder das Programm „Fit für Schule“ und kennen sich dort schon ganz gut aus. Trotzdem wurden sie als erstes in ihre künftigen Klassenräume geführt und durften sich auf ihre Plätze setzen. Ihre Namensschilder konnten sie auch schon entziffern.

28 Erstklässler wurden am Samstag in die Ludwig-Achim-von-Arnim-Grundschule in Werbig eingeschult. Statt Fallobst fanden die Kinder randvolle Zuckertüten unter dem Baum auf dem Schulhof.

Diese Kenntnis war wenig später von besonderer Wichtigkeit, als es darum ging, die für sie bestimmten Zuckertüten unter dem großen Baum auf dem Schulhof zu finden. Sie waren säuberlich um ihn herumgruppiert und angeblich an ihm gewachsen und nun heruntergefallen, weil sie so schwer geworden sind.

Das glaubten zwar die wenigsten Kinder, machten den Spaß aber gerne mit und hatten schon vorher mit ihren Klassenlehrerinnen Nicole Bednadzyk und Uta Vardaru den Reim geübt: „Mit der großen Zuckertüte, habt Ihr uns heute überrascht, doch sie ist schon bald, liebe Eltern, bis zur Spitze leergenascht.“

Reichhaltige Ernte

Vor der reichhaltigen Ernte unterm Zuckertütenbaum hatten die Musikschule Fröhlich und die älteren Schüler für die Feierstunde in der Schulmensa ein lustiges Programm vorbereitet. Dabei mussten die drei Dummi-Monster, die den lernbegierigen Erstklässlern den Zugang zur Schule versperrten, mit verschiedenen Liedern verjagt werden.

Zuvor, als die Abc-Schützen noch beim Probesitzen die Schulbänke drückten, hatte Bürgermeister Matthias Wäsche den Eltern und Lehrern angekündigt, dass die Ausschreibungen für den Außenbereich der Schule noch in diesem Jahr erfolgen werden und die Planungen für den vorderen Bauabschnitt weiter gehen.

Mit 155 Schülern ist die Schule voll

Bereits zu Beginn der Einschulungsfeier hatte Schulleiterin Petra Schrank gesagt: „Wir haben jetzt 155 Schüler. Damit sind wir voll. Da muss sich die Gemeinde etwas einfallen lassen.“

Bürgermeister Wäsche war in doppelter Funktion anwesend, weil seine Tochter ebenfalls eingeschult wurde. Insofern freute er sich auch doppelt, dass in dieser Woche Gespräche über die Einstellung eines Jugendkoordinators stattfinden werden. Dieser oder diese soll dann die Hälfte der Wochenarbeitszeit als Schulsozialarbeiter tätig werden.

Mit Bettina Stugk begrüßte die Schulleiterin eine neue Kollegin, die allerdings schon vorher zwei Jahre als Referendarin in Werbig gearbeitet hat. Ausgewogen ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Es gibt 78 Jungen und 77 Mädchen. Dagegen gibt es nur einen männlichen Lehrer, dafür aber neun Lehrerinnen und fünf Erzieherinnen im Hort sowie einen Hausmeister.

Von Hartmut F. Reck