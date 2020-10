Werbig

Die vom Landesbetrieb Straßenwesen entlang der B 102 als Gemeinschaftsprojekt von Land, Landkreis, Kommune, sowie Wasser- und Abwasserverband geplante Erneuerung der Werbiger Ortsdurchfahrt sorgte vor zwei Jahren für heftige Debatten im Ort und in der Gemeindevertretung. Für eine Verzögerung sorgte zum einen der Unmut der Anlieger, die laut der ersten Pläne Randstreifen abtreten sollten, um darauf Regenwassergräben zu errichten; zum anderen von der Naturschutzbehörde auferlegte Vogel- und Amphibien-Zählung für eine rund zweijährige Verzögerung beim Baubeginn. Betroffen von der Verzögerung waren vor allem die Gemeinde und der Zweckverband, in deren Haushalten ohne ein verlässliches Datum des Baubeginns nicht das benötigte Geld eingestellt werden konnte.

Der Kreuzungsbereich in Richtung Lichterfelde wird komplett umgestaltet und bekommt einen Radweganschluss. Quelle: Uwe Klemens

„Doch nun soll es endlich losgehen“, verkündete Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) auf der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung. Dort wurde der Eigenanteil beschlossen. Dieser beträgt nach Aufschlüsselung der Gesamtkosten in die Bereiche Straßenbau, Gehweg, Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung und Regenwasser stolze 396.000 Euro. „Dies ist aber für uns nicht die Endsumme, denn die Gemeinde bekommt für ihren Anteil an der Baumaßnahme 75 Prozent Förderung, so dass wir am Ende nur 99.000 Euro selber bezahlen müssen“, so Wäsche. Die Differenz muss die Gemeinde zwar vorschießen, bekommt das Geld aber im Anschluss wieder zurück.

Die ersten Bäume fallen noch diesen Herbst

Bereits in diesem Herbst wird als erste Teilmaßnahme an den beiden Ortseinfahrten mit dem Fällen der Straßenbäume begonnen, da für die dort geplanten Verkehrsinseln Baufreiheit benötigt wird. Auch auf der Fläche für das spätere Regenhaltebecken darf nun gerodet werden. Die Vermutung, dass dort seltene Tierarten leben könnten, hat sich nach zweijähriger Beobachtungsphase nicht bestätigt.

Ebenfalls vom Tisch ist der Plan, das aus den höherliegenden Straßen des Ortes fließende Regenwasser teilweise über einen offenen Graben aus dem Ort in Richtung Rückhaltebecken fließen zu lassen. Für die Anwohner hätte dies bedeutet, Zaunanlagen und Bepflanzung zurück zu bauen um Baufreiheit für einen bis zu zwei Meter tiefen Graben zu bekommen. Die derzeitige Planung sieht nun die unterirdische Verlegung des Kanals vor.

Von Uwe Klemens