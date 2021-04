Werbig

Die Stille auf der B 102 zwischen Werbig und Hohengörsdorf ist ungewohnt. Dort, wo sich zu den Hauptverkehrszeiten Stoßstange an Stoßstange reiht, ist weitestgehend Ruhe eingekehrt. Nach mehrmaliger Verschiebung der seit zwei Jahren geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt drehen sich seit vergangener Woche am Werbiger Ortsausgang in Richtung Hohengörsdorf am Rande der in beiden Richtungen voll gesperrten Bundesstraße die Bagger.

Das alte Kopfsteinpflaster ist wieder zu sehen

Der Asphalt zwischen dem Abzweig nach Lichterfelde und Ortsausfahrt Richtung Hohengörsdorf wurde innerhalb der ersten Bauwoche bis auf das darunter liegende, alte Kopfsteinpflaster abgefräst. Dort, wo künftig ein rund 600 Meter langer, unterirdischer Kanal das Regenwasser des gesamten Ortes in das neue Sammel- und Verdunstungsbecken leiten wird, ist die B 102 tiefer ausgebaggert.

Die Rohre für den künftigen Kanal liegen zum Einbau bereit. Quelle: Uwe Klemens

„Der Kanal und die Errichtung des Beckens sind für uns der erste Bauabschnitt“, sagt Polier Steve Krahn von der beauftragten Strabag-AG. Mehrmals am Tag müssen er und seine fünf Kollegen die Arbeiten unterbrechen, weil Landwirtschaftsfahrzeuge, Linienbusse und Anlieger zu den verabredeten Zeiten durchgewunken werden müssen.

Der Anschlussschacht zum neuen Versickerungsbecken ist bereits unter der Bundesstraße versenkt. Quelle: Uwe Klemens

„Auch danach bleibt Werbig eine komplizierte Baustelle“, sagt Krahn und deutet auf den Kreuzungsbereich in der Ortsmitte, wo die Abzweigungen nach Gräfendorf, Borgisdorf und Fröhden auf die Bundesstraße treffen. Der gesamte Kreuzungsbereich muss grundhaft erneuert werden und wird eine überfahrbare Mittelinsel erhalten. Auch die hier in der Erde liegende, seit Jahren nicht mehr richtig funktionierende Regenentwässerung wird dabei erneuert und in den Kanal zum neuen Sammelbecken eingebunden.

Zentrale Lage ist das Hauptproblem

Die zentrale Lage der Ortschaft ist dabei das Hauptproblem, da der Verkehr nun aus allen Richtungen gleichzeitig behindert wird. Abgesehen von vorbereitenden Arbeiten soll das ganz große Schachten deshalb erst mit Beginn der Sommerferien beginnen, wenn auch der Schulbus nicht verkehrt.

Die Grube für das Versickerungsbecken wird am Ortsausgang in Richtung Hohengörsdorf ausgehoben. Quelle: Uwe Klemens

„Bis dahin haben wir mit dem Kanal genug zu tun“, sagt Krahn, der darauf hofft, dass der geplante Fertigstellungstermin Ende September gehalten werden kann.

Der Charakter der Ortsdurchfahrt wird sich durch die Baumaßnahme erheblich verändern. Nicht nur der spitze Winkel, mit dem die Straße nach Lichterfelde bislang gefährlich einmündet, wird dann verschwunden sein, sondern auch das hinderliche Hochbord im zentralen Kreuzungsbereich.

An beiden Ortsausfahrten, also in Richtung Nonnendorf und in Richtung Hohengörsdorf, sollen Verkehrsinseln den Fahrzeugstrom beruhigen und so für mehr Sicherheit sorgen.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen inklusive aller Nebenanlagen belaufen sich auf 2,1 Millionen Euro. Zuständig für die Nebenanlagen ist die Gemeinde Niederer Fläming, die knapp 99.000 Euro beisteuert.

Parallel zu den Arbeiten innerhalb der Ortschaft wird auch die Deckschicht der Fahrbahn bis nach Hohengörsdorf abgefräst und erneuert. Vermutlich noch im April sollen auch hier die Arbeiten beginnen.

Von Uwe Klemens