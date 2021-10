Werbig

Auch beim Fußballspiel kann es Gewinner auf allen Seiten geben. „Es hat mir mit euch heute riesengroßen Spaß gemacht und ihr habt gezeigt, dass es euch auch so ging“, lobte Jugend-Trainer Paul Pflug am Montag nach dem Abpfiff in der Werbiger Turnhalle seine Schützlinge. 29 Jungen der Klassen eins bis sechs haben sich für das einwöchige Fußball-Feriencamp eingeschrieben, das zum Herbstferien-Angebot der Gemeinde-Jugendkoordinatorin Anika Janz gehört.

Paul Pflug und die Teilnehmer des Fußball-Feriencamps in Werbig. Quelle: Uwe Klemens

„Camps wie diese biete ich seit drei Jahren in den Landkreisen Teltow-Fläming, Elbe-Elster und Wittenberg an, also in der Region, wo ich selbst herstamme und als Siebenjähriger mit dem Fußball begonnen habe“, sagt der 29-Jährige, der eigentlich aus Linda an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt stammt, aber seit zwei Jahren in Berlin lebt und bei den Herren von Tennis-Borussia als Torwart-Trainer und in einer Grundschule in Brieselang als Mathematik- und Sportlehrer arbeitet.

Das meiste als Trainer gelernt

„Die Art und Weise, wie ich meine Fußball-Camps aufbaue, enthält zum Teil einiges von dem, was mir als Kind selbst gefallen hat, aber das meiste habe ich während meiner Ausbildung und Arbeit als Trainer gelernt, das ich dann kindgerecht abgewandelt habe. Das Wichtigste ist für mich, dass die Spieler nach dem Training so lächelnd vom Platz gehen, wie sie gekommen sind“, beschreibt Pflug seinen Anspruch.

Auch der Trainer hat natürlich seinen Spaß. Quelle: Uwe Klemens

In Werbig ist der Fußball-Trainer nicht zum ersten Mal und hat auch diesmal, wie üblich, schon vor etlichen Wochen im Unterricht für das Feriencamp geworben. Dass diesmal ausschließlich Jungs gekommen sind, um an fünf Tagen jeweils 90 Minuten lang das Einmaleins der Fußball-Kunst zu erlernen, ist eine Besonderheit. „Klar, die Jungs sind immer deutlich in der Überzahl. Aber sonst sind eigentlich auch immer ein paar Mädels dabei“, so Pflug.

Lesen Sie auch Rheinsberger Ferienspiele: Kinder den Slawen auf der Spur

Der gute Ruf seiner Camps führt dazu, dass sich auch Kinder dafür anmelden, die aus anderen Ecken des Landkreises kommen und zum Teil schon bei anderen Camps des Trainers mit dabei waren. Der neunjährige Michel aus Luckenwalde, der daheim beim FSV trainiert, ist seit drei Jahren regelmäßig mit dabei. „Der Trainer macht es super und kann alles so kindgerecht erklären, dass es die Kids gleich danach gut umsetzen können“, schwärmt Michels Mutter Janet Kuhrmann, die dem Training zugeschaut hatte.

Von Uwe Klemens