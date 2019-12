Weitere Campus-Planung wird zur Diskussion gestellt

Werbig

Die weiteren Planungen für den Campus in Werbig sollen neu überdacht werden. Darüber informierte Dahmes Bauamtsleiterin Christina Denkel die Gemeindevertreter von Niederer Fläming in ihrer jüngsten Sitzung.

„Für den Campus im dritten Bauabschnitt hatten wir ein erstes Gespräch mit dem Planer. Wir werden aus dem Raumkonzept, das bisher vorlag, einen ersten Entwurf fertigen und diesen in der Gemeindevertretung oder den Ausschüssen diskutieren“, so Denkel zum Verfahren.

Ausschüsse sollen gemeinsam diskutieren

Laut der Bauamtsleiterin sei bisher nur die Kita fest eingeplant. Ob die übrigen Flächen als Horträume, Mehrgenerationstreff oder als Außenstelle für medizinische Hilfe genutzt werden sollen, stünde noch zur Debatte.

Da die Gemeindevertreter aus ihrer Sicht jedoch in der Vergangenheit zu wenig in die Planung miteinbezogen wurden, appellierte Uwe Gottwald (WProG) noch einmal an die Dahmer Amtsverwaltung, dies in Zukunft „wirklich von Anfang an und regelmäßig“ zu tun.

Der Bürgermeister der Gemeinde Niederer Fläming, Matthias Wäsche (GfNF), schlug in diesem Zuge außerdem vor, die Diskussion in großer Runde anzugehen. Dazu sollen sowohl die Mitglieder des Bau- und Finanzausschusses als auch des Sozialausschusses zu einer gemeinsamen Sitzung geladen werden.

Von Isabelle Richter